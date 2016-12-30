وسط توجس من امكان إبطال مجلس الأمة الحالي، يضع بعض النواب قضية استقلالية ومخاصمة ...
استكمالاً للحملات الأمنية المفاجئة لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة ...
تتجه الحكومة على ما يبدو الى تأجيل تنفيذ مشروعي «الخصخصة» ...
أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن الهيئة اعتمدت في نظامها الالي ...
يحتفل العالم هذه الأيام بقرب انتهاء سنة 2016 واستقبال عام 2017. وتستغل ...
أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب ان الأقفاص الحديدية التي ...
أقامت مجموعة بوخمسين مأدبة عشاء على شرف وزير النفط العراقي جبار اللعيبي والوفد ...
موسكو - أنقرة - الوكالات: دخلت سورية في هدنة شاملة اتفق عليها نظام الرئيس السوري ...
خسر ساوثمبتون امام ضيفه توتنهام 1-4 الأول من امس في ختام المرحلة الثامنة عشرة من ...
في نشاط فني جديد تشارك الفنانة أميرة سمير حالياً في أحد أدوار المسلسل العربي ...
جدة - كونا: أعلن وزير الحج والعمرة السعودي د. محمد صالح بن طاهر بنتن امس توجيه الدعوة لوفد شؤون حجاج إيران للمشاركة في اللقاءات المجدولة مع رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج بهدف ترتيب أوضاع قدوم الحجاج الإيرانيين وما سيقدم لهم من خدمات. وأكد وزير الحج ...
أعلنت جامعة الكويت أنه تمَّ الانتهاء من اجراءات استحقاق مكافأة التخصصات النادرة لـ 1360 طالبا وطالبة عن الفصل الاول من العام الجامعي2016-2017.وأضافت مسؤولة الطلبة المتفوقين والتخصصات النادرة والتبادل الطلابي الاكاديمي بعمادة شؤون الطلبة عنود ...
شرعت مؤسسة الرعاية السكنية في تطبيق سياسة احلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدين بالغاء عقود بعضهم بعد أن وصلت أعدادهم منذ بداية السنة المالية الحالية الى 668 وافدا يتقاضون 4 ملايين و112 ألف دينار سنويا.وأضاف مصدر في المؤسسة أن الخطوة جاءت ...
طالب النائب عسكر العنزي بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، وقدم بهذا الشأن اقتراحا الى مجلس الأمة ضمنه 4 مواد هي: مادة أولى: يستبدل بنص البند (5) من المادة (17) من القانون رقم (61) لسنة ...
أكد مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي أن البلدية انطلاقا من مسؤولياتها معنية بالحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وعليه فانها تكثف من الحملات التفتيشية على محلات الاغذية والمطاعم والجمعيات التعاونية والأسواق والمخازن ومراكز بيع وتداول المواد ...
قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م. أحمد الحصان أمس الخميس إن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير شارع (الخليج العربي) عند دوار (البدع) تجاوزت الـ 11 في المئة. وأضاف الحصان في تصريح لـ (كونا) أن العمل في المشروع يتم وفقا ...
ألزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري كلي شركة عالمية لزينة السيارات بأن تخلي العين المؤجرة اليها في منطقة الشويخ الصناعية خالية من الاشخاص والشواغل. وتتلخص تفاصيل القضية التي تقدمت بها المحامية خولة مبارك الحساوي عن وكيلتها انه بموجب عقود ...
ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض أحد المواطنين للاعتداء من أحد رجال الأمن داخل مخفر السلام، ورفض تسجيل قضية بالواقعة، بأنه غير دقيق ولا أساس له من الصحة. وأوضحت ...
أصدرت المحكمة الكلية دائرة الجنح حكماً ببراءة مدير مكتب سفريات وموظف يعمل لديه من التزوير في تذاكر سفر ونسبها الى إحدى شركات الطيران العالمية على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة. وكان الادعاء العام قد اسند للمتهمين انهما ارتكبا تزويرا في عدد 9 محررات ...
لابدّ أن تكون نهايات السنين كنهايات الشهور وكنهايات الليالي والأيام فرصة للفكر وفرصة للعمل وفرصة للحساب، لأنّنا قد نعرف كلّ الناس من حولنا ولكننا نجهل شيئاً أساسياً إنّنا نجهل ذاتنا، فالله يريد لنا دائماً أن نحدق بأنفسنا «مَن عرف نفسه عرف ربّه» ...
الأخلاق تعني تطلع الإنسان إلى الكمال، والتقدم في طريق السمو المعنوي والروحي، وهي التي ترتقي بالعلاقات في المجتمع الإنساني، فكلما كانت الأخلاق أرقى وأجمل، كانت العلاقات الاجتماعية أوثق، وكان وضع المجتمع أفضل. وقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله ...
العمل يشكِّل قيمة أساس ترتكز عليها عملية تطوير الإنسان لقواه وقابلياته. فالله -عزّوجلّ- خلق الإنسان وأودع فيه الاستعداد والقابلية للتطور والكمال. وما يُمكن أن يُخرج هذه الاستعدادت من حيّز السبات إلى حيّز الفعلية والوجود هو العمل والجهاد في هذه ...
دعا رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية د. بدر المطر وزارة الداخلية إلى تشديد الرقابة على مختلف مناطق البر لمنع الألعاب الخطرة كسباقات السيارات والتقحيص والباجيات وغيرها من الأمور التي تؤذي شبابنا وتودي بحياة بعضهم _ لاقدر الله. وأوضح ان ...
أنهت البورصة ماراثون 2016 بعد تراجعات واحباطات وانتعاشات في الربع الأخير من العام بسبب ارتفاعات أسعار النفط والتفاؤل بعودة الأموال الساخنة الى البورصة على وقع دخول استثمارات خليجية جديدة تكللت بالاستحواذ على أسهم أميركانا واصرار الحكومة على المضي ...
أنهت مؤشرات البورصة، على تباين لليوم الثاني على التوالي؛ حيث تراجع السعري 0.09 % عند النقطة 5748.09، خاسرا 5.27 نقطة، وتراجع كويت 15 بنسبة 0.14 %، فيما ارتفع الوزني 0.2 %، مقارنة باقفالات الجلسة السابقة. وشهدت جلسة امس صعود 6 قطاعات، أبرزها ...
أشار بنك الكويت المركزي الى أنه تم اصدار أذونات وسندات خزانة وتورق بقيمة 200 مليون دينار بنهاية أكتوبر الماضي، لافتة إلى أن اصدارات الدين المستحقة تصل الى 2.767 مليار ليصبح اجمالي الرصيد المستحق والجديد لأدوات الدين العام بحدود 2.967 مليار دينار ...
أثنى عقاريون على تبني وزير البلدية الجديد محمد الجبري رؤية التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تفعيل أسلوب الشراكة في تنفيذ بعض المشاريع المقترحة، كالمدن العمالية والمركز الخدمي والترفيهي بالعقيلة، وتطوير الواجهة البحرية لمحافظة الجهراء، ...
أطلق عضو الهيئة السعودية للمهندسين والمحكم الهندسي الدكتور نبيل عباس حملة توجيهية لمؤسسات قطاع التشييد بعنوان «البقاء حيًّا» لتبيان الوسائل الأنسب للعبور بقطاع التشييد والبناء والمقاولات في المملكة العربية السعودية من «شبح ...
تجذب مدينتا صلالة وصحار تجار العقارات الخليجيين حيث تشير بيانات وزارة الإسكان الى أن المدينتين كانتا الأكثر تملكاً بين الخليجين لهذا الشهر وجاء الكويتيون الأعلى في نسبة التملك بين أبناء دول المجلس. ويوضح التقرير الصادر عن التداولات العقارية ...
لشبونة - بيروت - أ.ف.ب - رويترز: اعتبر الامين العام المقبل للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ان النزاع في سورية «تحول سرطانا على نطاق دولي»، املا في ان تتمكن روسيا والولايات المتحدة من «تجاوز خلافاتهما» لوضع حد لذلك. وقال غوتيريس ...
عواصم الوكالات: رحبت المملكة العربية السعودية ومصر والاردن امس بالمقترحات التي طرحها وزير الخارجية الاميركي جون كيري حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ونقلت وكالة الانباء السعودية «واس» عن مصدر مسؤول بالخارجية السعودية القول ...
أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها لمشروع قانون أميركي حول ترميم الكنائس القبطية. وأعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن رفض مصر قيام أحد أعضاء مجلس النواب الأميركي بطرح مشروع قانون خاص بترميم الكنائس ...
أزمة جديدة تسبب فيها وزير التربية والتعليم د. الهلالي الشربيني ، أثارت غضب المصريين وذلك بعد قراره الخاص بتفعيل المادة 15 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، الذي ينص على أن يؤدي الطالب الامتحانات باللغة التي يدرس بها وهي اللغة الأجنبية.وكان ...
التقت وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد عدد من العلماء المصريين على رأسهم الدكاترة مجدي يعقوب، ومحمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، وأشرف شعلان، مدير المركز القومي للبحوث لبحث آليات إنشاء مؤسسة وطنية ...
أزمة جديدة تلوح في الأفق ضحاياها آلاف الأطباء خصوصا الذين يرغبون في السفر للخارج أو المتواجدين بالفعل في خارج مصر وذلك بسبب إعداد النائبة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بالبرلمان مشروع قانون خاص بمنع الأطباء من السفر للخارج- فيما يعرف بنظام الإعارات- ...
يستضيف القادسية نظيره الفحيحيل في 06:30 مساء اليوم على ستاد محمد الحمد، ويلعب الصليبخات مع النصر في التوقيت ذاته على مبارك العيار. ويتواجه كاظمة مع اليرموك في 7:00 على ستاد جابر، ويلتقي الشباب مع السالمية في 4:00 على المعب ذاته. في المباراة ...
صرف العربي النظر عن التعاقد مع المحترف الاردني منذر ابو عمارة وتتجه انظار النادي حاليا للتعاقد مع السوري احمد ديب الذي بات قريبا من الانضمام الى صفوف القلعة الخضراء. وقال امين السر العام في العربي عبد الرزاق المضف في حسابه على موقع التواصل ...
حقق الكويت انتصارا صعبا على الجهراء 78-70 (16-20، 26-20، 18-15، 18-15) في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الرابعة من دوري كرة السلة التي شهدت ايضا فوز القادسية على النصر 90-62، وكاظمة على العربي 90-82، والساحل على الشباب73-64. ويتصدر ...
أدخل النجم السابق لكرة القدم الانكليزية بول غاسكوين المستشفى بعد اصابته بجروح اثر شجار مع اشخاص في أحد فنادق لندن وهو ثمل، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام بريطانية الأول من امس. واوضحت شرطة لندن انه طلب منها الحضور الى فندق في شرق العاصمة اثر اشكال مساء ...
بات المهاجم الارجنتيني كارلوس تيفيز آخر الصفقات الكبرى التي تبرمها اندية صينية لكرة القدم، بعدما اغراه شنغهاي غرينلاند براتب سنوي هو الأعلى في التاريخ يناهز أربعين مليون يورو، لترك نادي طفولته بوكا جونيورز. يذكر ان لاعبين آخرين حققوا دخلا ...
قال رئيس نادي الهلال السعودي الأمير نواف بن سعد: إن الفوز بثنائية الدوري والكأس سيعوض خسارة كأس ولي العهد وكأس السوبر. وودع الهلال كأس ولي العهد من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة أمام النصر 0-2 الاثنين الماضي وهي البطولة التي فاز بها تسع مرات في آخر ...
احتفالا بالعام الجديد وأعياد الميلاد؛ تستهل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة ايناس عبد الدايم نشاطها الفني في عام 2017 بحفل للمطربة أنغام بمصاحبة أوركسترا المايسترو هاني فرحات، يقام في الثامنة مساء الاثنين المقبل على المسرح الكبير. يبدأ ...
بدأت الفنانة مرام التحضير للمشاركة في بطولة مسلسل «كحل أسود وقلب أبيض» تأليف منى الشمري واخراج محمد دحام الشمري وانتاج دينونا للانتاج الفني وبطولة إلهام الفضالة ونور وجاسم النبهان وعبدالله السيف وحشد آخر من النجوم.
بدأ الفنان محمد رمضان تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد «الكنز» مع المخرج شريف عرفة، حيثُ شارك الجمهور فرحته بنشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها قائلا: «الله ولي التوفيق # الكنز»، ...
نستكمل المشوار في «الإنستغرام» وهذه المرة مع الإعلامية رندة جبر التي استطاعت من خلال مسيرتها في التقديم ان تُكوِّن صداقات مع عدد من النجوم في الوطن العربي من خلال تغطياتها المتميزة على شاشة MBC في الفقرة الفنية لبرنامج «صباح الخير ...
بدأت مسيرتها لفنية عام 1996 في الفيلم لتلفزيوني the Treasure seekers، تخرجت فيليستي من كلية واد هام بجامعة اكسفورد من قسم اللغة الانكليزية مع مرتبة الشرف عام 2006. شاركت زملاءها في مسرح الكلية بأدوار صغيرة، عمل والدها في الصحافة وعملت والدتها ...
ليس من السهل ان تفلت صناعة سينمائية مهما كان شأنها من تأثيرات هوليوود، هذا ما يعكسه الفيلم البوليوودي «بيفكر» الكوميدي الرومانسي للمخرج الهندي أديتيا شوبرا، وبطولة رانفير سينغ وفاني كابور. صوّر الفيلم بكامله في مدينة باريس، ووُصف ...
الغذاء ضروري لحياة الانسان وصحته وبالنسبة للطفل يساعده على النمو كذلك كما ان هناك بعض الأنواع من الأغذية تساعده على النوم بشكل جيد وأخرى تعيق نومه. لذلك نقدم لكِ بعض هذه الأنواع التي تساعد طفلكِ على النوم والأغذية الأخرى التي تمنعه. ...
أقبل فصل الشتاء قارس البرودة، وبدأت أم سمير تستعد لقدومه، فأخذت سمير الى محل الملابس الشتوية لتشتري له معطفاً جديداً يقيه البرد، وكوفية من الصوف. وفي متجر الملابس أخذ سمير يتجول مع والدته ينظر الى الملابس متعددة الأشكال والألوان حتى اعجبه معطف ...
يحكى أنه كان هناك فراشة صغيرة وجميلة تعيش مع أمها في منزلها الصغير، وفي يوم من الأيام خرجت الفراشة مع صديقتها بعد ان استأذنت أمها، سارت الصديقتان كثيراً يتنقلون من زهرة الى زهرة ويلعبون، وبعد مرور بعد الوقت همست الفراشة الصغيرة الى صديقتها قائلة ...
تحت رعاية الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة مدير عام الاندية المدرسية المسائية أ. فيصل عبد الله المقصيد نظم نادي الاحمدي المدرسي المسائي 1 بنين بثانوية سعيد بن عامر بنين فعالية تربوية وطنية شعارها «وناستنا في نادينا» بحضور ...
برعاية وحضور نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لشئون التخطيط والتطوير حسام الصالح ومدير إدارة التطوير منصور الرندي اختتم البرنامج التدريبي لموظفي الهيئة من شاغلي الوظائف الاشرافية والتي حاضر فيها الدكتور حمد القصار من معهد ديركشن للتدريب الأهلي ...
افتتح «بابل»، المطعم اللبناني الحائز على عدة جوائز والمعروف بتقديم الأطباق اللبنانية التقليدية بنكهات عصرية، أول فرع له خارج لبنان في الكويت، وذلك في موقع مميز يطل على الخليج العربي في عالم المارينا وبتصميم هندسي فريد يعكس أصالة المطبخ ...
لكل منا بداية.. وما أجمل البدايات.. محبة أول كتاب قرأناه.. وفرحة أول جائزة.. كُتاب تركوا فينا بصمة لا تمحى.. وكلمة شجعتنا على مواصلة الطريق.. أصدقاء وأفراد من الأسرة احتفوا بنا وآخرون تمنوا لنا الفشل.. وعبر رحلة الكتابة تولد طقوسنا ومزاجنا ...
من النواجذ تعلمنا شق الأنفاق، من القندس تعلمنا إقامة السدود، من الطيور تعلمنا بناء البيوت، من العناكب تعلمنا الحياكة، من الجذع الذي يتدحرج على المنحدر تعلمنا العجلة، من الجذع الذي يطفو مع التيار تعلمنا السفينة، من الريح تعلمنا الشراع.. من الذي ...
رجّحت دراسة علمية أن الإفراط في تصفح فيسبوك أثناء إجازة عيد الميلاد، بما في ذلك رؤية الصور العائلية والعطلات «المثالية»، قد يؤدي إلى الشعور بالتعاسة.وتشير الدراسة، التي أعدتها جامعة كوبنهاغن، إلى أن الاستخدام الزائد لوسائل التواصل الاجتماعي ...
تنبأت العرافة الشهيرة، فيرا ليون في عام 2013، أنه سيرتفع تصنيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيكون في مرتبة عالية جداً، وبالفعل هذا ما حدث.وتوقعت ليون، استمرار تأرجح الاتحاد الأوروبي، وأن العديد من الدول ستخرج من منطقة اليورو. وقالت: «بعد بضع ...
متزلجون يرتدون ثياب «ديد ماروز» وهو المكافئ الروسي لشخصية سانتا كلوز او بابا نويل . ويحيي منتجع «بروبوفي» في سيبيريا كل سنة ليلة «ديد ماروز» وهي تعني «الجد الثلجي» احتفالاً بنهاية العام الميلادي. (الصورة ...
باريس - إيلاف: مع اقتراب نهاية العام 2016، إليكم جولة على أبرز ما تركزت عليه اهتمامات العرب هذه السنة من خلال أكثر الكلمات بحثًا عبر محرّك «غوغل»، وذلك من خلال خدمة «غوغل تراندز».أكثر الكلمات بحثًا على الإطلاق هي «فيسبوك» وأسماء البلدان ...
عروسة سعودية تشعل غيرة الفتيات بمهرها الخيالي
مرأة تحل مشاكلها الزوجية بالساطور
قطار «النسر الذهبي» الفاخر يبدأ رحلته الأولى من موسكو إلى طهران
تحت رعاية مجلس الوزراء المصري ووزارة السياحة المصرية وسفيرنا بالقاهرة افتتح مساء أمس وزير السياحة المصري يحيى راشد وسفيرنا لدى مصر محمد صالح الذويخ ...
عبر مواطنون عن استيائهم من الارتفاع المبالغ في أسعار الخيام مع بداية موسم الشتاء، مؤكدين أن الفصل الشتوي من كل عام مرتبط بموسم التخييم حيث يسعى ...
قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اخيرا بتكريم بنك الكويت الدولي بمنحه لقب «صديق الإنسانية»، وذلك تقديراً لدور البنك المتميز في دعم ...
مع بداية فصل الشتاء وهطول الأمطار عادة ما تزداد ظاهرة ما يسمى بـ «التقحيص» التي يمارسها بعض الفئات من الشباب، تلك المشكلة داخل المناطق ...
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً بنقل 96 ضابطاً من مقار عملهم الحالية إلى مواقع عمل جديدة، وفيما يلي الأسماء: ...
كثر في الآونة الاخيرة الحديث عن مشروعية تهنئة المسيحيين بمولد سيدنا المسيح -عليه السلام- حيث برزت الاختلافات بين ابناء المجتمع الواحد فالبعض يجيز ...
قال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان د ثروت الخرباوي إنه يرفض دعوات التصالح مع الجماعة لأنهم يعتبرون الوطن مجرد حفنة تراب لتحقيق غايتهم ومصالحهم ...