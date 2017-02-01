جمال عبدالناصر nasser314@hotmail.com

يتواجه القادسية مع الجهراء في 7:20 مساء اليوم على ستاد نادي الكويت في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى في كأس الأمير. وضمن الجولة ذاتها والمجموعة عينها يلتقي الساحل مع الصليبخات في التوقيت نفسه على ستاد نادي الشباب، بينما يتواجه التضامن مع ...