باريس - إيلاف: مع اقتراب نهاية العام 2016، إليكم جولة على أبرز ما تركزت عليه اهتمامات العرب هذه السنة من خلال أكثر الكلمات بحثًا عبر محرّك «غوغل»، وذلك من خلال خدمة «غوغل تراندز».أكثر الكلمات بحثًا على الإطلاق هي «فيسبوك» وأسماء البلدان ...