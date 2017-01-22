قدرت مصادر مطلعة ان الهيئة العامة للاستثمار بصدد ضخ ما يقارب من 3?5 مليارات دولار ...
تدحرجت قضية الشبهات بمناقصة الانابيب النفطية ككرة الثلج، متجهة نحو المساءلة ...
كشف مصدر مسؤول في وزارة الاشغال عن فض لجنة المناقصات المركزية مظاريف مشروع تطوير ...
كشف رئيس اتحاد مربي الثروة الحيوانية محمد البغيلي ان شركة المطاحن رفعت اسعار ...
أعلن النائب عدنان عبدالصمد ان رقابة مجلس الامة على هيئة مكافحة الفساد اثمرت عن ...
جدة كونا: أعلنت وزارة الداخلية السعودية امس انتحار شخصين والقاء القبض على ثالث لدى ...
على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت وتراجع عدد من القطاعات التجارية ...
عواصم الوكالات: مع تقلد دونالد ترامب لمنصبه بشكل رسمي تسود حالة من الغموض بشأن ...
سقط فريق ليفربول في فخ الهزيمة أمام ضيفه سوانزي سيتي 2-3 خلال المباراة التي جمعتهما ...
أكدت الاعلامية ريم عارف ان قناة «الظفرة» قد اضافت اليها حقا وهو ليس ...
حددت المؤسسة العامة للرعاية السكنية 174 ألف دينار مكافآت لـ72 موظفا أقرت عضويتهم في 7 لجان رئيسة وفرعية بزيادة وصلت الى 190% عن السنة المالية الماضية التي صرف فيها 60 ألف دينار فقط. وكشفت تقارير المؤسسة عن 7 لجان تتكون من 72 عضوا منها اثنتان ...
تفقد وزير الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل امس مشروعي «ابو حليفة» و«الوفرة» السكنيين، ووجه مسؤولي المؤسسة الى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز المباني العامة تزامنا مع موعد انجاز المواطنين لقسائمهم، وذلك بهدف تكامل جميع الخدمات التي تلبي احتياجات ...
تقدم النائب خالد الشطي باقتراح برغبة لتسمية احد شوارع منطقة الجابرية باسم الراحل وكيل المراجع الشيعية السابق محمد باقر المهري، وقال الشطي ان هذا الاقتراح يأتي تخليداً لذكرى رجالات الكويت وعلمائها الذين اسهموا في رقي البلد ودفع الفتن الطائفية عنها ...
دافوس (سويسرا) - كونا: ثمنت رئيسة مجلس الحكم الاتحادي السويسري ووزيرة الطاقة والبيئة دوريس لوتيهارد علاقات بلادها مع الكويت معربة عن خالص تمنياتها بتعزيز هذه العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك في حفل الاستقبال السنوي الذي ينظمه ...
أكد وزير الصحة د. جمال الحربي حرص الوزارة على المشاركة الفعالة في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وتبادل الخبرات والمبادرات مع دول المنظمة والاستفادة من استراتيجياتها وخططها. وشدَّد الحربي في تصريح صحافي أمس عشية توجهه اليوم الى جنيف ...
علق النائب خالد الشطي على تصريحات الرئيس الأميركي ترامب قائلاً: يأتي في سياق سياسة دولية جديدة تصنعها الدول العظمى في العالم وانني أويد هذا الخطاب وأشعر بأننا في حاجة ان نواكب المجتمع الدولي في محاربة التطرف والارهاب وان تقوم باجراءات فاعلة يتنزه ...
رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من مجلس الادارة السابق لجمعية العمرية والرابية وقضت بحل مجلس ادارة الجمعية وفصل جمعية العمرية عن جمعية الرابية . وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بوقت سابق برفض الدعوى المقامة من اعضاء مجلس ادارة جمعية العمرية ...
احال رجال دوريات امن الاحمدي مساء أول من أمس مواطنا من أرباب السوابق الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة المهبولة متعاطياً وبحوزته مواد مخدرة وادوات تعاطٍ. ووفق مصدر امني أفاد بأنه خلال قيام دوريات الامن التابعة لاسناد مديرية ...
أصيب مواطن بحروق وجروح خلال محاولته إخماد حريق اندلع في خيمة نصبها أمام منزله في منطقة القصور أتى عليها وعلى سيارة متوقفة بجانبها. رجال إطفاء مركز القرين فور ورودهم بلاغ عن اندلاع حريق في منزل بمنطقة القصور توجهوا إلى موقع البلاغ حيث تبين بأن النار ...
كشفت احصائية حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة وافقت على اصدار 1113 رخصة تجارية في نوفمبر 2016، مقارنة بـ 981 في الشهر الذي سبقه، وذلك فيما يخص جميع انواع الشركات التي تصدرها التجارة فيما يخص الشركات المساهمة وشركات الأشخاص بالاضافة ...
بدأت الحكومة بتشديد قبضتها على تهريب مواد التموين عبر المنافذ الحدودية، حيث أصدرت ادارة الجمارك قراراً من خلاله تتم محاصرة أي مواد تموينية مهربة من داخل الكويت الى الدول المجاورة وغيرها. وبينت الجمارك في قرارها الذي صُدر الأسبوع الماضي بأن ...
كشف مصدر في شركة الخدمات العامة المختصة بمعاملات الوافدين المشتركين بالضمان والتأمين الصحي وتحصيل الرسوم المالية بدلا من الوزارة أن قرار وزير الصحة د.جمال الحربي بإنهاء عقد الشركة جاء بمثابة صدمة للشركة والتي تقوم بمهامها منذ أكثر من 10 أعوام، ...
أنقرة الوكالات: قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، إنه يتوقع أن يصوّت الشعب التركي، ضد التعديلات الدستورية، التي وافق البرلمان عليها في وقت سابق. جاء ذلك خلال كلمته أمام كتلته البرلمانية، عقب موافقة البرلمان فجر أمس، ...
كشفت الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها 74 متهماً من تنظيم «حسم» التابع لجماعة الإخوان، أن المتهمين هم من عناصر الإخوان، وأن عدداً منهم شارك في أعمال وأنشطة مسلحة خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، كما شاركوا أيضاً في أعمال التجمهر ...
واشنطن - الوكالات: شهدت الولايات المتحدة وعدد من دول العالم تظاهرات واسعة لمعارضي الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب بمبادرة من نساء عبر دعوة اطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي. ودشن آلاف الاستراليين والنيوزيلنديين من نساء ورجال امس سلسلة التجمعات ...
حقق انتصار القادسية على اليرموك 4 1 أول من أمس في بطولة كأس الامير عدة فوائد، حيث استطاع ان يتصدر الاصفر المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط متفوقا على التضامن بفارق الاهداف. والاهم من ذلك ان هذا الفوز له اثر معنوي على الفريق بعد خسارته في نهائي كأس ولي ...
يسعى الكويت اليوم الى العودة لسكة الانتصارات عندما يواجه العربي في 08:00 مساء على صالة فجحان المطيري في نادي القادسية ضمن الجولة العاشرة من دوري كرة السلة والتي تشهد 3 مباريات اخرى تجمع اليرموك مع الصليبخات في 06:00 على الصالة ذاتها، فيما يلعب على ...
حقق النصر فوزه الاول في بطولة كأس الامير حيث تغلب على كاظمة 1-0 خلال لقائهما مساء امس على ستاد ثامر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس الامير. وبهذه النتيجة حصل النصر على اول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة بينما بقي كاظمة ...
أنقذ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ حامل اللقب عندما سجل له هدفين وقاده الى الفوز على مضيفه فرايبورغ 2-1، الأول من أمس في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الالماني، العائد بعد توقف دام شهرا بسبب العطلة الشتوية. وكاد ...
انعش المغرب اماله ببلوغ الدور الثاني للمرة الاولى منذ 13 عاما بفوز مقنع على توغو 3-1 الأول من أمس في مدينة اوييم الغابونية، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا الحاديو والثلاثين. وسجل للمغرب عزيز بوهدوز (14) ورومان سايس (21) ...
يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على ايبار اليوم ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الاسباني، كما يلتقي اشبيلية ثاني الترتيب مع اوساسونا. ويسعى برشلونة الثالث بفارق نقطة عن اشبيلية، تجنب مفاجأت ايبار التاسع والصعب عادة على ارضه.وكثر الحديث في الاونة ...
أكد الفنان راغب علامة، أنه لا توجد صداقة تجمعه بالمطربة الامارتية أحلام، حتى قبل الأزمة الأخيرة، لافتا الى أنه لا يوجد فيه ما يشبهها. وقال علامة خلال حواره مع عمرو أديب، في برنامجه «كل يوم جمعة» انه قرر ان يترك برنامج Arab Idol بعد ...
تخوض الفنانة السورية نسرين طافش تجربة الغناء لأول مرة حيث شاركت جمهورها عبر حسابها على انستغرام صورا من كواليس فيديو كليب «متغير عليّ» مع المخرج سعيد الماروق. وأطلت نسرين بفستان أحمر ومكياج ساحر اضافة الى أقراط مرصّعة بالألماس. كما ...
شهدت الحلقة الخامسة من الموسم الثاني لبرنامج «أراب كاستينغ» الجماهيري المتخصص باختيار المواهب التمثيلية والذي يحتضن عروضه مسرح الكاسر في أبوظبي، منافسةً قوية بين من المشتركين الذين اجتهدوا لينالوا اعجاب الحكام والجمهور والحصول على أكبر ...
نشرت الفنانة شريهان عبر حسابها على «الانستغرام»، صورة من مذكرات المخرج سمير خفاجى وصاحبتها بتعليق: «أطال الله في عمرك يا والدي ويا حبيبي ويا جزء عظيم مبدع وأصيل في تاريخي وحياتي وعمري، أطال الله في عمرك يا تاريخ عظيم شرف وأضاء وصان ...
ضمن فعاليات الدورة الـ 23 لمهرجان القرين الثقافي أقيمت منارة حول حياة ومسيرة الفنان المسرحي الراحل فؤاد الشطي على مسرح مكتبة الكويت الوطنية. بحضور الأمين العام م. علي اليوحة، والأمين العام المساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش، وأبناء وأصدقاء ومحبو ...
رغم مرور ست سنوات على رحيله مازال الفنان القدير غانم الصالح حاضرا في الوجدان.. وباقيا بأعماله وابداعاته. وضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي في دورته الثالثة والعشرين افتتح أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة يرافقه الأمين ...
ضمن فعاليات مهرجان القرين في دورته الـ 23، أقيمت ندوة « ابداعات عالمية.. واقع وآفاق» في قاعة الجوهرة في فندق كراون بلازا. وأقيمت الندوة على جلستين بحضور الأمين المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد ...
يواصل برنامج أمير الشعراء في نسخته السابعة، مسيرته الشعرية الجديدة في احياء الشعر الفصيح اذ باشرت لجنة تحكيم مسابقة «أمير الشعراء» في أبوظبي مقابلة الـ 150 شاعرا الذين حصلوا على الاجازة الأولى وفقا للشروط والمعايير المعلنة، والذين تم ...
أنشأت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية «أكاديمية عبد العزيز سعود البابطين للشعر العربي» وانطلقت أولى دوراتها في مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي. وتستمر لغاية الثالث من فبراير. وتقدم الأكاديمية دروسها مجانا، وتشمل الطلبة ...
أقام المستشار فيصل سعيد الغريب حفل زفاف نجله عبدالله، وذلك في صالة الشيخة بدرية الأحمد بمنطقة سلوى، وشرف الحفل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعدد من الشيوخ والشخصيات والأهل والأصدقاء.
قطار «النسر الذهبي» الفاخر يبدأ رحلته الأولى من موسكو إلى طهران
الراحل محمود
شارك فندق كراون بلازا وفندق هوليداي إن الكويت الثريا سيتي في معرض هوريكا لعام 2017 والمتخصص في مجال الضيافة والتجهيزات الفندقية برعاية شركة جروب ...
كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس عن توجه لمخاطبة مجلس الوزراء لتخصيص مكان جديد للمخيم الكشفي السنوي بدلا من مقره الحالي في ...
أكد الناشط السياسي الأكاديمي د. أحمد المنيس ان لجنة الظواهر السلبية التي شكلها المجلس قضية ثانوية لا علاقة لها بالاولويات والشعارات التي رفعها ...
أكد مدير إدارة تراخيص الخدمات البلدية فرع بلدية محافظة العاصمة محسن الدويخ ان إيرادات التراخيص الادارية خلال عام 2016 بلغت 3 ملايين و169 الف دينار، ...
فيينا - (كونا): أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ان الكويت حريصة على تنفيذ الاتفاق المبرم بين منتجي النفط بخفض الانتاج وانها تصر على ...