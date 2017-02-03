ألغى المجلس الأعلى للبترول خلال اجتماعه الثالث عشر والمئة للمجلس الأعلى للبترول ...
انطلقت الاحتفالات الشعبية بالأعياد الوطنية رسمياً أمس وذلك بعد قيام نائب رئيس مجلس ...
أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عدم تلقيه أي خطاب من الحكومة حول الجلسة الخاصة ...
تعانقت أجواء الشتاء الباردة مع حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في «عزايز»، ...
أبدى عدد من النواب استياءهم من غياب زملائهم والوزراء عن الجلسة التي كان من المقرر ...
واشنطن الوكالات: كرر الرئيس الأميركي انتقاده للاتفاق النووي مع إيران، أمس، قائلا إن ...
كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» انه لن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول ...
واشنطن رويترز د. ب. أ: انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة له على ...
وضع برشلونة حامل اللقب في الموسمين الاخيرين قدما له في نهائي كأس اسبانيا، بعد عودته ...
تؤكد الفنانة الشابة فوز الشطي، انها تنطلق الى المقدمة عبر مجموعة من الاختيارات ...
أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان الجهات الحكومية المعنية استطاعت التغلب على نحو 48 % من المعوقات التي تواجه تنفيذ مشاريع خطة التنمية وفقا لتقرير المتابعة السنوي الثالث للخطة السنوية «2016-2017». وأوضح مهدي في مؤتمر ...
أظهر استطلاع للرأي، نشر حديثا، أن 47 في المئة من الأميركيين يؤيدون القرارات التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب، لحظر السفر من 7 دول ذات أغلبية من المسلمين.وبحسب الاستطلاع الذي أجرته كل من رويترز وإيبسوس، فإن 41 في المئة فقط من ...
أكد سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم الجابر ان قانون حظر السفر الصادر مؤخرا عن الادارة الأميركية ليس له علاقة بالكويتيين الراغبين في زيارة اميركا.وقالت سفارتنا في واشنطن في بيان صحافي أمس: إن السفير طمأن الكويتيين الراغبين في زيارة ...
عمان - (كونا): قالت جمعية الهلال الأحمر الكويتية أول من أمس الاربعاء انها وزعت مساعدات على 500 أسرة سورية لاجئة في مدينة (الرمثا) الاردنية القريبة من الحدود السورية ضمن إطار الحملة الإغاثية التي تنفذها الجمعية في المملكة. وأكد نائب رئيس مجلس ...
اظهر تقرير المتابعة عن الأشهر التسعة الأولى من الخطة السنوية 2016/2017، والتي تمثل المرحلة من الخطة الانمائية متوسطة الأجل 2015/2016-2019/2020، العديد من النتائج المتعلقة بنسب الانجاز والمعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة، خاصة الاستراتيجية ...
اختتمت أول من أمس الأربعاء فعاليات «المؤتمر والمعرض البحري والاجتماع الواحد والخمسين لاتحاد الموانئ البحرية العربية, والاجتماع الأول لقطاع النقل العربي في الكويت، والذي أقيم لأول مرة في دولة الكويت وتحت رعاية سامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ...
حددت محكمة الاستئناف جلسة 22 فبراير الحالي للنظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة والمتهمة في قضية أمن دولة «الفلبينية الداعشية»، على حكم محكمة أول درجة القاضي بحبسها 10 سنوات مع الشغل والنفاذ مع ابعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وكانت ...
استطاع رجال جمارك المطار الدولي صباح الأول من أمس ضبط مسافرة افريقية حاولت تهريب 3 كيلوغرامات من مادة «القات» المخدرة الى البلاد من خلال اخفائها في علب بلاستيكية. وفي التفاصيل كما رواها مصدر جمركي لـ «النهار» انه وفور ...
حددت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف جلسة 22 فبراير الحالي للنظر في قضية أمن دولة بالانتماء الى داعش والمتهم فيها مواطن ووالدته والمعرف فيها المتهم بلقب «ابو تراب»، وقد اسند للمتهم ووالدته تهمة الانتماء الى تنظيم «داعش» والمتهمة.وكانت محكمة ...
هي السيدة زينب بنت الإمام عليّ بن أبي طالب (عليهما السلام)، أُمّها سيّدة نساء العالمين فاطمة (عليها السلام) بنت النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم). كانت ولادتها (عليها السلام) في المدينة يوم الخامس من جمادى الأولى في السنة الخامسة للهجرة، ولمّا ...
الوحدة الإسلامية تجذرت في نفوس المسلمين منذ المراحل الأولى للدعوة الإسلامية، وذلك من خلال:- اعتبار المسلمين أنّهم أُمّة واحدة وأنّ كيانهم هو الكيان الواحد رغم تنوعاتهم القبلية والعشائرية واختلاف اللون والجنس والوطن وهذا ما أشار إليه الله ...
خُلق الإنسان اجتماعياً مثل بعض الأحياء الأخرى في هذه الحياة، فالفرد وحده لا يمكن أن يؤمّن لنفسه كلّ ما يحتاج، إذن لابدّ أن تكون الحياة «شركة» بين مجموعة منهم، ولكلّ فرد سهم في الواجبات والحقوق، فيصبح لدينا لون من «تقسيم العمل» بين الأفراد. مع وجود ...
مرت تعاملات البورصة هذا الأسبوع بمحطات متشعبة رسمتها عمليات جني الأرباح وافصاحات البنوك وتصحيح مستويات سعرية للعديد من الأسهم عقب الارتفاعات التي حصدتها المؤشرات الرئيسة خلال تعاملات شهر يناير الماضي. وتباينت حركة البورصة بين تعاملات شهر يناير ...
أكد رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون ان أهم المتغيرات تأثيراً في أداء الاقتصادات الخليجية وهي متغيرات سوق النفط، وهي متغيرات لا يمكن السيطرة عليها أو التأثير القوي فيها من قبل الدول المنتجة والمصدرة للنفط. ولكن ما ...
اختتمت امس فعليات المؤتمر الثاني للمسؤولية الاجتماعية حيث ناقش المشاركون في الجلسات ضرورة ان تتجه المؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني ضرورة تعميق برامج المسؤولية الاجتماعية بشكل اوسع بما يعزز من الاستدامة من الالتزام الى الربحية، مؤكدين ان ...
توقع عقاريون أن هناك 5 عوامل هزت القطاع العقاري في الفترة الأخيرة في الأسعار ونسب الاشغال والايجارات لافتين الى ان هذا الامر اثر بالسلب على السوق في ابتعاد عدد من المستثمرين وتجار العقارات عن السوق في الوقت الحالي أملاً أن تنخفض الأسعار أكثر فأكثر ...
كشفت شركة الاستشارات العقارية الدولية «كلاتونز» ان المخاوف بشأن ظروف وتقلبات الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو في الأسواق الاقليمية لعبت دوراً مهما في تراجع الطلب على العقارات الصناعية في دبي، وقد أدى ذلك الى تصحيحات في قيم العقارات في معظم ...
أكد د. أحمد عادل درويش، نائب وزير الاسكان للتطوير الحضري ان كلفة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، الجاري تطويرها حاليا، تصل لـ9 مليارات جنيه. وأضاف ان اجمالي المناطق الجاري تطويرها وصل لـ155 منطقة في مختلف المحافظات، لافتا الى ان المحافظات ...
واشنطن رويترز: أظهر استطلاع للرأي، نشر حديثا، أن 47 في المئة من الأميركيين يؤيدون القرارات التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب، لحظر السفر من 7 دول ذات أغلبية من المسلمين. وبحسب الاستطلاع الذي أجرته كل من رويترز وإيبسوس، فإن 41 في المئة ...
واشنطن أ. ف. ب: ذكر تقرير لوزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن المسؤولين في القيادة المركزية الأميركية لم يزيفوا تقارير استخباراتية متعلقة بالصراع ضد تنظيم «داعش» في العراق وسورية. واشتكى محللون استخباراتيون عام 2015 من ...
الأمم المتحدة - أ. ف. ب: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس ، على غرار مبعوثه إلى سورية، من إمكانية تحديد ممثلي وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات المرتقبة في 20 فبراير، في حال لم تتمكن الأخيرة من ذلك. وأكد غوتيرس للصحافيين أنه ...
القاهرة - الوكالات: ظاهرة خطيرة تشهدها وزارة الأوقاف المصرية وهي التخمة العددية للمساجد في مصر، حيث يوجد 13 ألف مسجد وهمي -ملفات لمساجد غير موجودة على أرض الواقع- و15 ألف موظف من العمال وخدمات المساجد لم يصدر لهم قرار تعيين رسمي. وعقب قيام ...
أكد وزير الصحة والسكان، د. أحمد عماد الدين، أنه تم تسليم إخطارات التسعيرة الجديدة والتي تعد إجبارية لـ2600 صنف دواء، من إجمالي 3010 أصناف زادت أسعارها بنسبة 15 % من الأدوية المحلية و20 % من المستورد. وأشار إلى أن جميع إخطارات التسعيرة الجديدة ...
كشف أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية د. عز أبوستيت، عن استقبال الجامعات الخاصة طلبات تحويلات من العديد من طلاب الجامعة الأميركية بعد قرار المجلس الأخير برئاسة د. أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بفتح باب القبول للطلاب بعد أزمة ...
يخضع اللاعبون خالد القحطاني وضاري سعيد وعامر المعتوق ومساعد ندا للعلاج في عيادة نادي القادسية من اجل تجهيزهم للاستحقاقات المقبلة التي تبدأ بمواجهة الساحل بعد غد في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى في كأس الأمير. ويعاني القحطاني من ...
أكد مدرب التضامن علي مهنا أن فريقه لم يضمن التأهل الى نصف نهائي كأس الامير بعد رغم انه ياتي في المركز الثاني في المجموعة الاولى برصيد 13 نقطة متخلفا بفارق الاهداف فقط عن القادسية الاول ومتقدما بفارق اربع نقاط عن الصليبخات الثالث قبل مباراتين على ...
نال منتخب الكويت الميدالية الذهبية في مسابقة سكيت للفرق (للرجال) اول من امس ضمن منافسات بطولة سمو الامير الشيخ صباح الأحمد الدولية السادسة للرماية. وتمكن المنتخب المكون من الرماة زيد المطيري وسعود حبيب وناصر الديحاني من احراز المركز الاول ...
عانى موناكو متصدر الدوري الفرنسي لازاحة فريق شامبلي من الدرجة الثالثة الأول من أمس في دور الـ32 من مسابقة كأس فرنسا، بفوزه عليه 5-4 بعد التمديد في مباراة مجنونة شهدت تقلبات عدة.وتقدم فريق الامارة بثلاثة اهداف سجلها كيليان لوتين (17 و48) وتوماس ...
حقق مانشستر سيتي فوزا كاسحا على مضيفه وست هام برباعية نظيفة في ختام المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي. وكرر سيتي فوزه على وست هام في عقر دار الاخير بعد ان الحق به خسارة اقسى قوامها خمسة اهداف نظيفة في مسابقة الكأس الشهر الماضي، ...
صد الحارس الاربعيني عصام الحضري ركلتين ترجيحيتين وقاد منتخب مصر الى نهائي كأس الامم الافريقية في الغابون، بفوزه اول من امس في نصف النهائي على بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4 -3 (الوقتان الاصلي والاضافي 1 - 1). وكان الحضري (44 عاما)، اكبر لاعب ...
في ليلة تسيد فيها الصوت العذب والشجي وهي ليلة ينتظرها الكثير من محبي فنان العرب محمد عبده والذي حط رحاله هذه المرة في الدوحة ومن خلال مهرجان ربيع سوق واقف لعام 2017 فقد كان تواجد الجمهور مبكرا هذه المرة كي يلتقي بصوت «ابو نورة» ذلك ...
تبدأ الفنانة نور الغندور اعتبارا من منتصف فبراير الحالي، بتصوير مسلسل «اليوم الأسود» تأليف فهد العليوه واخراج أحمد يعقوب المقلة وانتاج عامر صباح ومنتج منفذ سبكتروم ميديا، في المسلسل حشد بارز من النجوم.
أكد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية رئيس مهرجان الكويت الدولي للمسرح الاكاديمي د. فهد منصور الهاجري ان الدورة السابعة للمهرجان والتي ستقام تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي أ. د. محمد عبداللطيف الفارس ستشهد تطورا ملحوظا بعد ان أصبح ...
وجه يجذبك عند رؤيته وجمال بريء تعجز عيناك عن غض بصرها عنه، انها المتألقة الاسترالية راشيل تايلور التي نشأت في تسمانيا عام 1984. ونتيحة لجمالها الجذاب عملت منذ الصغر كعارضة أزياء، وهي تزال بسن المراهقة لصالح شركة «سكاي جيلي» ...
مع بلوغ مسلسلاتهن المراحل النهائية لدخول بلاتوهات التصوير، تصر الفنانات وفاء عامر وهند صبري وسمية الخشاب ان عودتهن لخوض منافسات رمضان المقبل من جديد تمثل تحديا كبيرا لاثبات أنهن لا يعملن في الدراما بمبدأ التواجد لكن التجديد والتطور فيما يقدمن هو ...
أكدت بعض الفنانات أنهن لا يخفن العنوسة، مفضلن عدم الزواج نهائيا في حالة عدم وجود الرجل المناسب، وعلى الرغم ان أغلبهن يتميزن بجمال وملامح جذابة الا ان عددا من الفنانات ارتدين فستان الزفاف في أعمال فنية قدمنها ولا يفكرن في ارتدائه بالواقع. وتأتي ...
سيؤلف المغني ألتون جون موسيقى المسرحية الغنائية الجديدة «ذي ديفل ويرز برادا» المقتبسة عن كتاب وفيلم يحملان العنوان نفسه، استوحيا من حياة رئيسة تحرير مجلة «فوغ» آنا وينتور. وقال المغني البريطاني في بيان «أنا معجب ...
تعاني الكثير من الأمهات من مشكل العناد القوي لدى أطفالهن، حيث يعد هذا المشكل من المشاكل السلوكية الذي يؤرق الوالدان. العناد عند الطفل يتلخص بعدم سماعه للأوامر التي تصدر من الكبار في المرحلة الذي يجب ان يتعلم ويستمع فيها وينصاع الى ما ...
الكثير من الأمهات الحديثة تشغلهن صحة أطفالهن باستمرار خاصة عندما يتعلق الأمر بتغذية الطفل في بداية عمره. حيث يجدن الكثير من النصائح التي تجعلهن يقعن في الحيرة من أمر تغذية أطفالهن بشكل صحي ومفيد وفي النهاية نجد الكثيرات منهن لا يعرفن ...
يحكى ان في يوم من الأيام كان هناك سمكة صغيرة تم وضعها في اناء في أحد المنازل، كانت السمكة تتذكر فترات حياتها في البحر الواسع الذي لا يحده شئ، تستمتع بحريتها وسعادتها قبل ان تجد نفسها فجأة في هذا الاناء الصغير الضيق، وذات يوم خرج الولد صاحب السمكة ...
انتهى فريق «صحبة خير» بقيادة المهندس عمر الشامي، في مركز «تايز» في منطقة الشهداء من إتمام برنامجه التدريبي الأول الموجه إلى شريحة الشباب تحت عنوان «مهارات تطوير الذات وإدارة الحياة»، والذي جاء وفق خطة مدروسة ...
أعلنت نسبريسو عن تقديم نوعين جديدين من القهوة لتمكّن عملاءها المحترفين من تلبية أذواق زبائنهم الباحثين عن كوب فاخر من القهوة خارج المنزل، وهما إسبريسو كراميل وإسبريسو فانيلا اللذان سينضمان بشكل دائم إلى القهوة المنكّهة ليزيدا عدد المجموعة إلى 13 ...
استعدت ارض الاطفال الرائدة بالالعاب الترفيهية والتربوية بالكويت لمجموعة من الفعاليات والبرامج الجديدة والمتنوعة التي تناسب الأطفال، وتنمي قدراتهم ومواهبهم، وتشجعهم على اللعب الجماعي بما يدخل الفرحة والبهجة الى قلوبهم من خلال توفير الالعاب الشائقة ...
لكل منا بداية.. وما أجمل البدايات.. محبة أول كتاب قرأناه.. وفرحة أول جائزة.. كُتاب تركوا فينا بصمة لا تمحى.. وكلمة شجعتنا على مواصلة الطريق.. أصدقاء وأفراد من الأسرة احتفوا بنا وآخرون تمنوا لنا الفشل.. وعبر رحلة الكتابة تولد طقوسنا ومزاجنا ...
الزائر محمد بركة رواية دار سما، القاهرة صدرت عن دار «سما» القاهرية رواية «الزائر» للكاتب المصري المقيم في بلجيكا محمد بركة والتي تعد ثالث رواياته بعد «الفضيحة الايطالية» و«عشيقات ...
كشف علماء أن النمل يتمتع بقدرات مذهلة في عملية الملاحة وتحديد الاتجاهات أكثر مما كنا نعتقد موضحين أن النمل يتبع بوصلة لتحديد طريقه، بغض النظر عن اتجاه جسمه. وتشير نتائج التجارب، التي نشرتها دورية «كارانت بيولوجي»، إلى أن النمل يحافظ ...
توقعت إدارة الارصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بالأجواء شديدة البرودة التي بدأت أمس إلى عطلة نهاية الأسبوع.وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية بالإدارة ياسر البلوشي لـ (كونا) إن البلاد تقع حاليا تحت تأثير امتداد المرتفع السيبيري مصحوبا بكتلة هوائية ...
عراقي يدخن النرجيلة وسط الجليد في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. (رويترز)
استأثرت نجمة الغناء الأميركية، بيونسيه، باهتمام واسع على موقع «تويتر»، بعد إعلان حملها بتوأم، من زوجها جاي زي. وأعلنت بيونسيه عن حملها بصورة غير تقليدية على تويتر تظهرها واضعة يدها على بطنها ومغطية رأسها بغطاء يشبه طرح العروس. ...
ترامب يستمع للقرآن
لص يرمي طفل ارضا لسرقة اي فون
أعلنت وزارة الصحة انتهاء الازمة التي شهدتها مراكز الضمان الصحي الآونة الاخيرة مؤكدة حرص الوزارة على تسهيل اجراءات المراجعين ورفع مستوى الخدمات ...
اقامت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ندوة بعنوان «الجدل حول التركيبة السكانية» امس الاول في مقر الجمعية في الخالدية. وقال عضو ...
تواجه شركة فيسبوك، المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير، قرارا قضائيا بدفع 500 مليون دولار، كتعويض عن استخدام غير شرعي لتكنولوجيا الواقع الافتراضي ...
بلغ إجمالي التراخيص التجارية التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة قطاع الشركات 11322 رخصة خلال العام 2016، وذلك لكافة أنواع الشركات وهي الشركات ...
(رويترز): هبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ منتصف نوفمبر بعدما خابت آمال المستثمرين لإحجام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن إبداء ...
واشنطن - د. ب. أ: حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب،الأربعاء، بشكل مفاجئ حفل تأبين لجندي أميركي قُتِلَ في اليمن. وكان برفقة ترامب، ابنته إيفانكا ...