ضمن مساعيهم الرامية الى الاستمرار في أعمال الخير، التي تعود بالفائدة على المجتمع، فعّل أعضاء فريق «صحبة خير» التطوعي من أنشطتهم وفعالياتهم الخيرية، من خلال قيامهم بزيارة المرضى في المستشفيات، من أجل التخفيف عنهم واشعارهم بأن هناك من يقف ...