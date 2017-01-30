منصور السلطان annahar@annaharkw.com

استطاع رجال الامن مساء الأول من أمس السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من الشباب بأحد المقاهي في منطقة السالمية نتج عنها اصابة 3 أشخاص بجروح ومن ثم تم نقلهم الى مستشفى مبارك، فيما تمت احالة عدد من المتشاجرين الى المخفر. وكان بلاغ ورد مساء الأول ...