أكد سمو رئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على أنه لا حليف ...
زكى اتحاد الصحافة الخليجية رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية خالد حمد المالك لمنصب ...
أكدت وزارة الداخلية أمس انه لم يعثر على أي مواد متفجرة على متن طائرة الركاب المدنية ...
أكد وزير الأوقاف وزير البلدية محمد الجبري أن مشروع ميكنة خدمات البلدية سيسهم في ...
تماشيا مع الخطة الانمائية أخذت وزارة الكهرباء والماء جميع الموافقات اللازمة من ...
كشف الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري ان الشهور الماضية ...
تتجه الحكومة خلال أيام لطرح وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي المعدلة وذلك بعد لقاءات ...
باريس- الوكالات: حذَّر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت امس من ان مشروع الرئيس ...
استعاد تشلسي المتصدر نغمة الفوز عندما تفوق بثلاثية نظيفة على مضيفه ليستر سيتي حامل ...
تحت رعاية وحضور الشيخة انتصار سالم العلي الصباح انطلق مساء امس العرض الاول لفيلم ( ...
سخنت اللجان البرلمانية امس اجواء الجلسات المرتقبة لشهر فبراير المقبل التي ستنظر جملة تقارير حول اقتراحات مثيرة للجدل، اذ وافقت اللجنة التشريعية على رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي بموافقة العضو نفسه، وقال رئيسها محمد الدلال انها وافقت كذلك ...
تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يفتتح مساء اليوم (الإثنين) المعرض الدولي التاسع للاختراعات في الشرق الأوسط تحت شعار «لقاء المستثمرين بالمخترعين» وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً في فندق ومنتجع الجميرا المسيلة قاعة ...
زف النائب مبارك الحجرف البشرى لأهالي ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة بانجاز معاملاتهم مباشرة عن طريق خدمة «اون لاين» دون الحاجة لتكبد العناء والذهاب لمقر الهيئة وايضا لن يكون هناك إعادة تحديث أو كشف طبي وخاصة الحالات السريرية والحركية ...
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير البلدية محمد الجبري ان الكويت ممثلة في القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أدركت ولأول وهلة مراد الإرهاب الشنيع فجادت بروحها غير عابئة بما قد يمثل ذلك من خطر عليها لتجسد في موقف انساني رائع وحدة ...
استطاع رجال الاطفاء عصر الأول من أمس اخماد حريق اندلع في منزل مواطن في منطقة القصور دون حدوث إصابات. وكان رجال اطفاء مركز مبارك الكبير قد تلقوا بلاغاً عصر الأول من أمس يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة القصور وعلى الفور توجه رجال الاطفاء الى ...
قررت محكمة الجنايات أمس حجز قضية أمن دولة والمتهم فيها مواطن بقتل رجل أمن ودهس آخرين خلال العيد الوطني الى جلسة 19 فبراير للحكم. وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه قتل عمداً المجني عليه مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتل ...
قضت محكمة الاستئناف بتأييد براءة مواطن ومواطنة طالبين من تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية والامتناع عن النطق بعقابهما عن احراز مؤثرات عقلية ومواد مخدرة بقصد التعاطي. وتتلخص الدعوى فيما سطره ضابط الواقعة من ضبط المتهم والمتهمة وهما ...
تعمل وزارة التجارة والصناعة علي تهيئة موظفيها المعنيين بمراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركات وفق متطلبات تطبيق معيار التدقيق الدولي رقم 701 والتعديلات التي شملتها بعض معايير التدقيق الأخرى والتي يفترض تطبيقها منتصف ديسمبر 2016 لمواكبة المعايير ...
سجلت بورصة الكويت بالأمس انشط تداولاتها منذ عامين، حيث صعدت السيولة الى 53.5 مليون دينار، وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات وعمليات شراء كثيفة على الأسهم الجيدة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص لـ«النهار»: إن هذا ...
ذكرت مصادر لـ«النهار» أن شركة مدينة الكويت الطبية وضعت خطة تشمل تغييراً جذرياً في الهيكل التشغيلي والمالي للشركة وفقا للدراسات الفنية والمالية التي أعدت خلال فترة ما قبل التأسيس أن تمتلك الشركة كافة الأصول اللازمة لتشغيل مشروع المدينة ...
وقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا 3 اتفاقيات بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» مع شركات أيوك الإيطالية وبريتش بتروليوم الإنجليزية وتوتال الفرنسية للبحث عن الغاز الطبيعي والبترول وإنتاجهما في مناطق ...
توقع محللون ماليون مصريون أن يكون عام 2017 هو عام البورصة المصرية باستمرار اتجاهها الصاعد مستهدفة المؤشر 14 ألف نقطة، والذي بدأته في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه مطلع شهر نوفمبر الماضي، مبدين تفاؤلهم بارتفاع مؤشرات الأسهم التي لها ...
توجه وفد من البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، إلى لندن، للترويج لطروحات سندات دولارية بقيمة 2.5 مليار دولار بالبورصات العالمية أمس الأربعاء، وضم الوفد كل من الدكتورة لبني هلال وكيل المحافظ ورامي أبو النجا الوكيل المساعد ومسؤول ملف الاحتياطي ...
حالة من الارتباك تسود اروقة الحكومة المصرية، بعد تسريبات اعلامية بوجود اتجاه لاجراء تغيير وزاري قد يطيح بأغلبية وزراء حكومة المهندس شريف اسماعيل، على خلفية تراجع اداء بعض الوزراء مؤخرا، وعدم قيامهم بالمهام المكلفين بها من قبل الرئيس عبدالفتاح ...
بغداد - الوكالات: مشطت قوات مكافحة الإرهاب العراقية حرم جامعة الموصل امس بحثا عن أي عناصر تنتمي لتنظيم «داعش» بعد أن سيطرت على المنطقة بالكامل، كانت قوات جهاز مكافحة الإرهاب قد دفعت مقاتلي التنظيم للتقهقر داخل حرم جامعة الموصل ذي الموقع ...
الرياض - الوكالات: استضافت السعودية امس في الرياض «مؤتمر دول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي» ممثلة برؤساء هيئة الأركان العامة في 14 دولة مشاركة في التحالف. وبحث المجتمعون رفع مستوى التنسيق بين ممثلي الدول المشاركة لاسيما في ظل ما تشهده ...
يشمل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد -حفظه الله- برعايته وحضوره المباراة النهائية التي تقام على كأس سموه بين ناديي الكويت والقادسية في 05:50 مساء اليوم على ستاد جابر الدولي. وسبق للقادسية ان حقق لقب البطولة ثماني مرات فيما حققها الكويت خمس ...
ذكر مدرب الكويت محمد عبد الله ان صفوف فريقه مكتملة قبل مواجهة القادسية اليوم لافتا الى تعافي جميع اللاعبين المصابين في الفريق وانتظامهم في التدريبات.واكمل عبد الله خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: «مستعدون لنهائي كأس ولي العهد، وهي بطولة غالية ...
يضع الساحل في 06:30 مساء اليوم الفوز نصب عينيه عندما يستضيف كاظمة على صالته ضمن الجولة الـ 19 من دوري الكرة الطائرة التي تشهد لقاء آخر يجمع الجهراء مع الكويت في التوقيت ذاته على صالة الأول. ويتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 23 نقطة وهو ضمن التأهل ...
أكد الايطالي أنطونيو كونتي مدرب تشلسي ان دييغو كوستا مهاجم الفريق غاب عن امواجهة ليستر سيتي بسبب الاصابة لكنه رفض الرد عن سؤال بشأن ما اذا كان اللاعب الذي يتقاسم صدارة هدافي المسابقة سيخوض المباراة المقبلة ضد هال سيتي في الدوري.واختار المدرب ...
قلب انتر تأخره بهدف الى فوز هام على ضيفه كييفو فيرونا 3-1 محققا فوزه الخامس على التوالي الأول من أمس في المرحلة العشرين من الدوري الايطالي. وتأخر انتر بهدف سيرحيو بيليسييه اثر ضربة ركنية (34)، قبل ان ينطلق «نيراتسوري» في رحلة الرد في ...
سجلت غينيا بيساو المشاركة لاول مرة في النهائيات هدفا قاتلا في الدقيقة الاخيرة (1-1) حرم الغابون المضيفة من تحقيق الفوز في افتتاح كاس الامم الافريقية 2017 الاول من امس على ملعب الصداقة في ليبرفيل، فيما اكتفت الكاميرون حاملة اللقب اربع مرات بالتعادل ...
حصد الشاعر علي الخوار جائزة افضل شاعر عربي للعام 2016 في مهرجان ضيافة في دبي. ويأتي تكريم شاعر الوطن الاماراتي علي الخوار تقديرا للاعمال التي حققت نجاحا كبيرا على الصعيد الاماراتي والعربي لينفرد الشاعر علي الخوار لكونه الشاعر الوحيد الذي كرم ...
تحدثت الفنانة نجوى كرم عن تمسكها بالأغنية اللبنانية، وقالت: «أنا متمسكة بالأغنية اللبنانية لأنني أؤمن بالاختصاص ولهجة بلدي هي اختصاصي. كثير يعتقدون أنه نوع من التعصب، وأنا أرى أنه ليس خطأ أن أتعصب إلى بلدي وتحديداً إلى اللون اللبناني في ...
يقيم الناقد السينمائي الفاروق عبد العزيز ورشة بعنوان «تمارين عملية في كتابة السيناريو» وذلك بالتعاون مع «تكوين: منصة الكتابة الإبداعية» في الشويخ. وتمتد الورشة لأربعة أيام في الفترة ما بين 27 إلى 30 الحالي من السادسة ...
أبدت عبير اعجابها الشديد بفيلم «العتر»، وقالت فيه جانب فانتازي وكوميدي وجانب آخر يشرح الأوضاع الحالية بطريقة جديدة، وايضا فيلم جديد ناطق باللغة العربية الفصحى، يعود الى الزمن الجميل في قالب درامي كوميدي كالسهل الممتنع بسيط ولكن رسالته ...
أكد البطل الاولمبي فهيد الديحاني خلال فقرة مشاركته في «سوار شعيب» بان هناك من لم يحقق وعده بالتكريم ولم ير أي شيء منهم كما أعلنوا عنه وشكر كل من كرمه ووفى بوعده وخلال مشاركته كرمه شعيب راشد بان منحه «سوار» عليه شعار البرنامج ...
لم أكن أتوقع هذا الحضور والاقبال من الجمهور عند حضوري للمشاركة في تغطية تدشين شركة «بالمخبة» للانتاج الفني لبرنامج «سوار شعيب» بموسمه الثالث الذي دشنه في قاعة الفتوح بفندق ريجينسي والمشاهدة الحصرية للحلقة الاولى التي تم فيها ...
يعد اسبوع لاكمي من أبرز أسابيع الموضة التي تقام بشكل منتظم خلال العام في مومباي. تعتبر مدينة مومباي من أهم المدن التي تهتم بالموضة وتحرص على متابعة الجديد في صيحات الموضة في المحافل الدولية والعالمية. تألق مشاهير بوليوود في اسبوع لاكمي ...
نظمت الهيئة العامة للشباب في مركز شباب الشامية دورة تحت عنوان «أساسيات إنتاج الفيلم القصير»، قدمها مؤسس ومسؤول فريق بيت الفن التطوعي المخرج حسين طباجة، ضمن إطار اهتمام القطاعين الحكومي والخاص باستثمار وقت الشباب، وكان للدورة الصدى ...
افتتح مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت د. نايف المطيري معرض الفن التشكيلي بأعمال طلبة المرسم بحضور رئيس الجامعة د.موضي عبدالعزيز الحمود ونائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية مروان العقيدي ونائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية د. محمد ...
احتفالاً بفعالية «ونتر لاند» حيث تساقط ثلوج فصل الشتاء، استعد أطفال الروضة وطلبة المرحلة الابتدائية بمدرسة البكالوريا الأميركية بارتداء الملابس الدافئة المناسبة لهذا النشاط، حيث حضروا بها إلى المدرسة. وشهدت الاحتفالية كثيراً من ...
سفر من الانجازات والعطاء يبدأ ولا ينتهي يتشعب في كل الاتجاهات ولا تحده حدود ليبقى متابعه حائرا في لملمة أطرافه وروايته لأجيال لم تعش زمن ترجمة الأحلام الكبيرة لكنها تلمس آثارها اقترن اسم المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ...
تألقت كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع، السبت، في SEMINAR للماكياج، بتوقيع «ماريو ديديفانوفيك» في دبي. «كيم» كانت ترتدي الجينز الممزق مع توب، وظهرت في البداية بدون ماكياج، ليتم بعدها تطبيق الماكياج على وجهها. ودفع ...
جواز السفر الأميركي ليس الأقوى في العالم، حيث يتفوق عليه الألماني والسنغافوري، وعلى المستوى العربي فالاماراتي هو الأول والـ 26 عالمياً فيما يأتي الجواز الكويتي ثانيا والـ 49 عالميا، أما الأسوأ عالمياً فهو الأفغاني والباكستاني، هذه هي محصلة أحدث ...
قطار «النسر الذهبي» الفاخر يبدأ رحلته الأولى من موسكو إلى طهران
الراحل محمود
دشَّن وزير الصحة د. جمال الحربي اول من أمس اليوم التوعوي المفتوح للشلل الدماغي في مجمع الافنيوز بحضور مدير مستشفى الصباح د. مهدي الفضلي ورئيس قسم ...
أعلن بنك الكويت الدولي مؤخراً عن تعيينه إسماعيل إبراهيم الشيخ في منصب مدير عام إدارة شؤون مجلس الإدارة، بعد أن كان يشغل سابقاً منصب مساعد أمين سر ...
قال تقرير بنك الكويت الوطني ان ارتفاع الدولار استمر مع تلهف الأسواق لسماع أول خطاب عقب الانتخابات للرئيس المنتخب ترامب، وخاب أمل الأسواق لعدم توفير ...
في ظل سياسة وزارة الداخلية الهادفة لإعلاء قيمة العمل وتكريس قيم الإخلاص والعطاء وبذل الجهود المتواصلة من أجل الحفاظ على أمن الوطن وآمان المواطنين ...
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه صحيفة الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين والموجه إلى وزير ...
القاهرة - د.ب.أ: أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي أن المواقف الخليجية ثابتة وموحدة في التعاطي مع القضايا القاهرة الرئيسة في ...