قدم النواب ثامر السويط ومبارك الحجرف وشعيب الموزيري ومحمد المطير ومرزوق الخليفة ...
اثير لغط على اثر احالة المجلس الى لجنة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية موضوع التحقيق ...
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن رؤية الكويت 2035 (كويت جديدة) ...
عواصم - الوكالات: أعلن مدعي عام ولاية واشنطن بوب فيرغسون أمس رفع دعوى قضائية على ...
أعلنت وزارة الداخلية أنها ستتخذ الإجراءات المقررة تجاه أي وافد يتجاوز القانون ...
كتب لافي النبهان وعبدالله المجادي تضخمت خلال جلسة الامس قضية الاحالات القسرية ...
دعا رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد الجراح الصباح، الى ضرورة بناء ...
ضمن جولاته على القوى السياسية في سياق طرح موقفه من النسبية وقانون الإنتخاب، زار وفد ...
بعد اسبوع مخيب لهما في الدوري المحلي، يلتقي برشلونة حامل اللقب مع مضيفه اتلتيكو ...
أكثر من ساعة ونصف بصحبة الوتريات.. الغيتار يعانق الكمان.. بصبحة عازف الجيتار ...
أكدت وزارة الداخلية أنه لا توجد شبهة جنائية بشأن وفاة أحد الأشخاص ونقله إلى داخل منزله بواسطة ثلاثة آخرين والذي انتشر له فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن الوفاة ناجمة عن معاناة المذكور من تكلس بالشريان الأورطي بالقلب واحتواء دمه على نسبة ...
أعلنت وزارة الداخلية ان الادارة الإدارة العامة لشؤون الإقامة ستبدأ اعتباراً من 12 فبراير بتوحيد طلب إنجاز المعاملات الخاصة والمتعلقة بها وذلك لإصدار نموذج واحد شامل جميع المعاملات الخاصة بها ليتم توحيد وتسهيل العمل وزيادة في التدقيق على البيانات ...
لا تأشيرات لدخول مواطني الدول السبع المشمولين بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى الولايات المتحدة الأميركية.هذا ما أكدته سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد لـ«النهار»، لافتة الى ايقاف اصدار التأشيرات لمن شملهم قرار ترامب بالاضافة ...
تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك انطلقت بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي مساء أول من أمس احتفالية حملة كويت جديدة (NEW KUWAIT) لاستعراض خطة التنمية الوطنية المنبثقة من رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لدولة الكويت بحلول ...
لندن - (كونا): أكد وزير الصحة د. جمال الحربي أمس ان دولة الكويت لن تألو جهدا في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لابنائها ممن يتلقون العلاج سواء في داخل الكويت او خارجها. وقال الحربي في تصريح لـ (كونا) عقب لقائه مدير مستشفى (رويال مارسدن) لعلاج ...
أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل أمس الثلاثاء أهمية الموانى في تعزيز الاقتصادات العربية وضرورة تبادل الخبرات العربية في مجال النقل البحري بما يعود بالنفع على الجميع. وقال أبل في تصريح للصحافيين على هامش افتتاحه ...
اكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان عملية تنفيذ استراتيجية 2035 نيو كويت لرؤية اقتصادية طموحة، حددت المراحل والبرامج لآلية تنفيذ فاعلة مختلفة عن السابق مشيراً الى أن الخطط والاستراتيجيات للمشاريع تنطلق بالتزامن مع تدشين التطبيقات الإلكترونية ...
انطلق قطار التنمية في الكويت ابان الإعلان عن خطة الحكومة التي أعلنت فيها عن «نيو كويت» لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار بقيادة النشاط الاقتصادي في ظل جهاز دولة مؤسسي يوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال ...
علمت « النهار» أن وزارة التجارة والصناعة وافقت على تمكين الجمعيات التعاونية من إصدار رخص تجارية خاصة لمحلات الجمعيات التعاونية المتواجدة في ميزانين الأسواق مستقلة عن رخصة السوق المركزي. جاء ذلك في كتاب أرسلته وزارة التجارة والصناعة ...
أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) توقيع اتفاقيات استحوذت بموجبها على حصص في تايلاند وعدد من الحقول في النرويج لترفع انتاجها الى اكثر من 100 الف برميل نفط مكافئ يوميا. وقال الرئيس التنفيذي لـ (كوفبك) الشيخ نواف سعود ...
سنغافورة - رويترز: انخفضت أسعار النفط بعد أن قوضت زيادة أنشطة الحفر في الولايات المتحدة مساعي أوبك ومنتجين آخرين لخفض الإنتاج سعيا لدعم السوق. و جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 55.13 دولارا للبرميل منخفضا عشرة سنتات ...
هبطت أسعار النفط قليلا إثر مخاوف من أن التخفيضات في انتاج أوبك وروسيا لن تكفي في امتصاص الفائض النفطي بالسرعة المطلوبة، وكذلك ارتفاع وتيرة أعمال الحفر والتنقيب في الولايات المتحدة. حيث هبط مزيج برنت الى حوالي 55 دولارا، بعد ان سجل ارتفاعات ضئيلة ...
واشنطن - الوكالات: نشرت وسائل إعلام أميركية تحقيقات حول الدور الكبير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في توجيه التعبئة الاحتجاجية ضد قرارات الرئيس دونالد ترامب بشأن حظر السفر من بعض الدول ذات الأغلبية الاسلامية. وأظهرت عمليات الحشد المتواصلة ...
ما يزال لبنان عالقاً بين سندان العواصف المناخية القادمة اليها ببرودة لم يشهد لها مثيلاً منذ سنوات، ومطرقة العواصف السياسية الانتخابية التي خلّفتها زوبعة الاصرار الرئاسي على اجتراح قانون انتخابي جديد وعصري، يقطع الطريق على طموحات البعض بالابقاء على ...
شهدت محافظة أسوان المصرية أمس انعقاد المؤتمر الإقليمي للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدي الوقائي الذي نظمته الأمم المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد البرلماني الدولي بحضور ممثلين ورؤساء لعدد من برلمانات العالم، وطالب المشاركون بتفعيل برامج لدعم ...
يتواجه القادسية مع الجهراء في 7:20 مساء اليوم على ستاد نادي الكويت في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى في كأس الأمير. وضمن الجولة ذاتها والمجموعة عينها يلتقي الساحل مع الصليبخات في التوقيت نفسه على ستاد نادي الشباب، بينما يتواجه التضامن مع ...
توّج منتخب الكويت بالميدالية الذهبية في مسابقة «تراب» للفرق (للرجال) اول من امس ضمن منافسات بطولة سمو الامير الشيخ صباح الأحمد الدولية السادسة للرماية المتواصلة على مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي بمشاركة عربية واسيوية وافريقية ...
أكد مدرب التضامن علي مهنا أن مستوى فريقه يتصاعد تدريجيا وانه سيكون أفضل خلال الفترة المقبلة. وأشاد مهنا أثناء استضافته في ديوانية «النهار» بما تزخر به الساحة الكروية من لاعبين شباب مميزين مؤكدا ان هناك جيلا من اللاعبين الشباب قادر على ...
يلتقي مان يونايتد صاحب المركز السادس مع هال سيتي صاحب المركز التاسع عشر اليوم في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الانكليزي. ومواجهة الليلة هي الثالثة بين الفريقين في ثلاثة اسابيع.والتقى الفريقان ذهابا وايابا في كأس الرابطة ففاز مانشستر 2-0 ...
أوقعت قرعة الدور الخامس من مسابقة كأس انكلترا ساتون يونايتد في مواجهة أرسنال بطل المسابقة 12 مرة، بينما يلتقي منافسه في الدرجة الخامسة لينكولن سيتي خارج ملعبه مع بيرنلي مع ابتعاد فرق الدوري الممتاز عن مواجهة بعضها البعض في القرعة التي سحبت الأول من ...
عرض نادي وست هام الانكليزي على جماهيره استبدال قميص لاعب الفريق السابق ديميتري باييت بمقابل مادي قليل، وذلك عقب انتقال اللاعب الى مرسيليا مقابل 25 مليون جنيه استرليني (31.2 مليون دولار) وكتبت كارين برادي التي تشغل منصب نائب رئيس النادي عبر تويتر في ...
في ليلة لبنانية مميزة جمعت مابين الشمال في طرابلس والجنوب في جزين وكان طرفاها كلا من وليد توفيق وفارس كرم وجعمتهما الدوحة في حفلات ربيع سوق واقف التي استمرت في مسارها باحتواء النجوم والمبدعين وكانت الوصلة الاولى مع الفنان فارس كرم صاحب الصوت الجبلي ...
فرغت الفنانة ليلى عبدالله من تصوير الفيلم الإماراتي الجديد «الوقت الضائع» امام النجم القدير سعد الفرج ومرعي الحليان ومنصور الفيلي وحشد آخر من الفنانين، الفيلم من اخراج ياسر الياسري.
تقدم اذاعة دولة الكويت في التاسعة والنصف من مساء كل يوم خميس البرنامج الاذاعي المتميز «صوت القصيد» من إعداد وتقديم الزميل الشاعر مجبل الحشاش واخراج فهد العجمي، والبرنامج «شعري» منوع يحمل نبض القوافي ويقدم أحدث النتاجات الشعرية ...
مع انطلاق تصوير الأعمال الدرامية المقرر عرضها في موسم رمضان المقبل، شهدت كواليس بعض المسلسلات أحداثا تسببت في ارباكها مثل اصابة الفنان عادل امام بوعكة صحية واعتذارات وانسحابات لمسلسلي تامر حسني وغادة عبد الرازق. فالبداية كانت مع الزعيم عادل ...
بدأ عرض احدث اعمال النجم الهندي الكبير شاروخان والذي يحمل عنوان «رئيس» اعتبارا من 25 يناير الحالي في العديد من الاسواق العالمية ومن بينها اسواق دول مجلس التعاون الخليجي هذا ما أعلنه نجم بوليوود الشهير خلال مؤتمر صحافي أقيم في دولة ...
تنتظر الأوساط السعودية الاطلالة الأولى لأول فيلم سعودي يكشف قصصا واقعية من خط النار بالحدود السعودية اليمنية، ويستعرض فيلم «عطر البارود» لقطات تعرض للمرة الأولى من خطوط التماس، بعد عامين من انطلاقة «عاصفة الحزم» التي أعادت ...
في طباعة أنيقة صدر كتاب «مختارات د. أحمد عيسى بشارة» في أربعة أجزاء تناهز صفحاتها 1200 صفحة. الكتاب الذي يحمل اسم أحمد عيسى بشارة هو في حقيقته لمسة وفاء من رفيقة دربه د. فريدة الحبيب التي أخذت على عاتقها تجميع مقالاته وتبويبها اضافة ...
أقام نادي «المعاني» للقراءة ندوة لمناقشة رواية الكاتب الشاب فهد القعود «ثلاثة أزهار في فمي» وأدارة الندوة رئيسة النادي فاطمة النهام التي رحبت بالقعود والحضور وأكدت ان شبابنا يستكملون المسيرة الابداعية لكتابنا الكبار ولا عجب ان ...
أكد عضو اللجنة الاستشارية لبرنامج «أمير الشعراء» د. أحمد خريس ان لجنة ادارة المهرجانات رأت في هذا البرنامج القيمة الحقيقية للشعر العربي، والذي تهدف من خلاله أبوظبي الى احياء جذوة الشعر وصولجانه وتاريخه المشرق، بعد ان كان المشهد العربي ...
أقام المكتب الثقافي المصري في الكويت «ليلة رائعة لتأبين سيد حجاب، وفاء وعرفانا لما قدمه لمصر والأمة العربية، وذلك بحضور السفير ياسر عاطف ونخبة من الأدباء والإعلاميين في مقدمتهم الروائية الكبيرة ليلى العثمان. وفي بداية الحفل قال السفير ...
الثقافة التقليدية الاسكتلندية» عنوان الاجتماع الشهري للجنة المرأة الدولية الذي اقامته في فندق كراون بلازا بالتعاون مع الاكاديمية البريطانية للفنون العامية والمدرسة البريطانية بالكويت بحضور رئيسة اللجنة حرم سفير روسيا الينا سو ليماتين وعضوات ...
أعلنت رئيس المكتب الإعلامي في وزارة الصحة د. غالية المطيري عن انطلاق الحملة التوعوية لسرطان عنق الرحم تحت شعار «لا تديري ظهرك لسرطان عنق الرحم»، وذلك بالتعاون مع شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية. وذكرت المطيرى خلال المؤتمر الصحافي ...
لم يعد شيخنا العلامة محمود محمد شاكر مجهولاً للناس بعد أن طَوَّفَتْ سيرته في الآفاق، إثر دروسه القيمة التي كان يقدمها لتلاميذه الذين تطوع لتعليمهم، وتواتر مؤلفاته حتى استطاع كل طالب علم أن يحصل عليها فيقرأ ويجد فيها النفع الكبير، ولم يكن تلاميذه ...
تستقبل ديوانية «النهار» اليوم لاعب نادي الكويت طلال جازع الذي سيحل ضيفاً على القراء من الساعة 02:30 وحتى 04:00 مساء، للأسئلة والاستفسار يتلقى الضيف اتصالاتكم على هاتف «النهار»: 22414408
النجمة الفرنسية الجميلة ماريون كوتيار أثناء حضورها حفل توزيع جوائز Lumieres Awards بدورته السنوية الـ 22 في باريس. (أ. ف. ب)
مظاهر لاحتفال الصينيين برأس السنة القمرية الجديدة حيث تظهر في الصورة مجموعة تؤدي رقصة التنين تحت زخات من الحديد المنصهر. (رويترز)
ترامب يستمع للقرآن
لص يرمي طفل ارضا لسرقة اي فون
قضت محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية بإعادة جمال الدوسري الى منصبه مديراً لهيئة القوى العاملة، ملغية بذلك حكم أول درجة القاضي برفض دعوى ...
لندن - رويترز: ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في نحو أسبوع في الوقت الذي تسببت فيه قيود صارمة على السفر فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إثارة ...
تحت رعاية وزير النفط وزير الكهرباء والماء رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية م. عصام عبد المحسن المرزوق، ومشاركة وزير البترول والغاز في سلطنة ...
يهدد الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي يحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى البلاد بزيادة خطر الهجمات الإرهابية وتعريض ...
اعلنت الهيئة العامة للبيئة امس رصدها نحو 180 مخالفة لسفن ومراكب الصيد في (نقعة الشملان) وذلك ضمن حملة بيئية مفاجئة بالتعاون مع مؤسسة الموانئ ...