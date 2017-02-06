علمت «النهار» أن تطورات لافتة توصل اليها تنسيق نيابي - حكومي امس، لتحقيق ...
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أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي عن وجود شبه اتفاق مع نائب رئيس ...
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فيما ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف الكويت عند AA مع نظرة مستقبلية ...
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واشنطن - أ.ف.ب: حذَّر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ايران من «اختبار ...
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واشنطن أ.ف.ب: وجهت محكمة فيدرالية اميركية أمس صفعة جديدة للرئيس دونالد ترامب برفضها ...
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أحال وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ملفين يتعلقان بسرقة التيار إلى النيابة ...
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فيما اكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس ان الوزارة ماضية في تطبيق ...
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أشار تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» عن الأسواق لشهر يناير أن أداء ...
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تراجع أشبيلية خطوة جديدة عن مزاحمة برشلونة على المركز الثاني في الدوري الاسباني بعد ...
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لا حديث في العالم اليوم الا عن الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب بمناسبة ...
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