بحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد احتفل بقصر بيان أمس بمراسم رفع العلم ...
يتابع مجلس الوزراء عن كثب وعبر تقارير شهرية تقدم له من الوزارات المعنية بالشأن ...
اعتبرت النائب صفاء الهاشم ان الهجمة التي تتعرض لها حاليا بشأن موقفها من نسبة ...
تقدم أكثر من 10 نواب بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون المساعدات الاجتماعية، وقال ...
نفت وزارة الداخلية أمس صحة ما يتداول حول صدور قرار بشأن ما يسمى نظام ...
واشنطن - الوكالات: تظاهر آلاف الأميركيين أمس ضد قرارات الرئيس دونالد ترامب بشأن ...
أكد خبراء في اسواق المال ان البورصة غابت عنها لغة المنطق في ارتفاعاتها الأخيرة غير ...
نيويورك القدس المحتلة الوكالات: زعم الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو ...
أنقذ الاوروغوياني لويس سواريز فريقه برشلونة حامل اللقب من الخسارة امام مضيفه ريال ...
انطلقت صباح أمس الاحد هنا في الكويت أعمال الاجتماع الثلاثين لمدراء التلفزيونات ...
بحثت اللجنة التشريعية البرلمانية طلبات رفع الحصانة عن النواب محمد المطير وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي في قضية دخول المجلس، وسط حضور النائبين محمد المطير ووليد الطبطبائي وطلبهما رفع الحصانة عنهما. وقال رئيس اللجنة محمد الدلال إن اللجنة بانتظار عودة ...
أكدت السفارة الأميركية في الكويت أنها لا تزال في انتظار المعلومات من حكومة بلادها بشأن مصير ممتلكات وأعمال المهاجرين من 7 دول اسلامية وكذلك أحقيتهم في التصرف بحساباتهم البنكية من الحاملين لـ «غرين كارد» والذين تم منعهم من دخول البلاد بأمر من رئيس ...
تقدم النواب: ناصر الدوسري، ومرزوق الخليفة، ود. عادل الدمخي، وعسكر العنزي وخالد العتيبي باقتراح بقانون بنقل اختصاصات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الى وزارة الداخلية. ونص المقترح على إلغاء مرسوم انشاء الجهاز المركزي والغاء ...
أكد نيافة الدكتور الأنبا أنطونيوس رئيس أساقفة الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وضع الكويت في مكانة مرموقة على الخارطة الدولية، واستطاع بحكمته وفطنته أن يعبر بسفينة الكويت في خضم الأمواج المتلاطمة إقليميا إلى بر ...
احتفلت محافظة حولي برفع العلم في مقر المحافظة احتفاء بالذكرى السنوية الحادية عشرة لتولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم في البلاد، وايذانا ببدء الاحتفالات الوطنية للبلاد بحضور القيادات الأمنية والمختارين وقيادات الجهات ...
تزامنا مع قيام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برفع علم الكويت في قصر بيان ايذانا ببدء الاحتفال بالاعياد الوطنية 2017، قام محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد برفع علم البلاد، بحضور حشد من كبار قيادات القطاعات الحكومية والادارية والخدمية ...
قضت المحكمة بالزام وزارة الصحة وأحد البنوك بتعويض مواطنة مبلغ 1000 دينار عن الخطأ في استرداد راتبها لشهرين. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان بأن موكلته وهي مساعد مهندس أول في وزارة الصحة قد فوجئت بوجود نقص يزيد على مبلغ 2000 ...
استطاع رجال الامن مساء الأول من أمس السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من الشباب بأحد المقاهي في منطقة السالمية نتج عنها اصابة 3 أشخاص بجروح ومن ثم تم نقلهم الى مستشفى مبارك، فيما تمت احالة عدد من المتشاجرين الى المخفر. وكان بلاغ ورد مساء الأول ...
قضت محمكة الجنايات بحبس مقيم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 1000 دينار وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة جهازيه الهاتف ايفون والمني ايباد وذلك عما اسند اليه من اتهام وبالزامه بدفع مبلغ 5001 للمدعية بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت ...
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت مشروع قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات الجديد إلى الجهات المعنية والتي من ضمنها جمعية المحاسبين الكويتية، غرفة التجارة والصناعة، واتحاد الشركات الاستثمارية، واتحاد المصارف، إلى جانب بعض الجهات ...
استقبل بنك الكويت الدولي مؤخراً مجموعة من طالبات المرحلة المتوسطة في مقره الرئيس وقدّم لهن دورة تدريبية حول المعاملات المصرفية الاسلامية، وذلك بالتعاون مع برنامج My Business الخاص بتدريب الطلبة المبادرين من رواد الأعمال. وتأتي هذه المبادرة ...
قال لوكاشين فيودور الممثل التجاري الروسي بالقاهرة إنه سوف يتم استئناف الرحلات الجوية مباشرة من روسيا إلى القاهرة بعد الاتفاق على مستوى الأمن بالمطارات ثم بعد فترة زمنية تستأنف رحلات طيران شارتر للسائحين الروس إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، وأضاف ...
مكسيكو- أ ف ب: اعربت المكسيك عن اسفها للتأييد الذي ابداه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك. وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان انها تعرب عن «صدمتها العميقة ...
عدن - الوكالات: قتل 56 مسلحا من عناصر تنظيم «القاعدة» في اليمن، بينهم 3 قيادات، في عملية عسكرية أميركية استخدمت مروحيات الأباتشي وطائرات دون طيار في منطقة يكلا في محافظة البيضاء قرب مأرب. وهذا اول هجوم يستهدف «قاعدة الجهاد في ...
برلين رويترز: ذكرت صحيفة «فيلت ام زونتاج» أمس أن المهاجرين يواجهون الإعدام والتعذيب وغيرها من انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان بمخيمات في ليبيا بحسب تقرير أعدته السفارة الألمانية في النيجر للحكومة الألمانية. وذكر تقرير الصحيفة أن ...
توج الرامي الكويتي سعد العجمي بالميدالية الذهبية في مسابقة المسدس 50 متراً حرة، بمعدل 197.2 نقطة، متفوقاً على العمانيين جمال الهيطالي الحاصل على الميدالية الفضية بمعدل 177.6 نقطة، وسليمان الرحبي صاحب الميدالية البرونزية (156.3) في اليوم الأول ...
حققت الذلول «متعبه» لخميس منصور كأس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراءبعد فوزها في السباق المخصص للقايا ابكار ضمن مهرجان نادي الهجن الذي اقيم اول من امس برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الذي ناب عنه في الحضور وتسليم الكأس محافظ ...
بدأت مقولة «القادسية والبطولات اسمان لايفترقان» التي رددها عشاق هذا النادي العريق لفترات طويلة، تسير نحو الاندثار، لتصبح من الماضي عطفا على الحالة التي تعاني منها فرق القلعة الصفراء، وتحديدا فريق كرة القدم الذي يعد واجهة النادي من خلال ...
حقق انتر فوزه السابع على التوالي وانتزع المركز الرابع من لاتسيو، بعد فوزه السهل على ضيفه بيسكارا 3-0 وخسارة الثاني امام ضيفه كييفو 0-1، الأول من أمس في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الايطالي. ورفع انتر رصيده الى 42 نقطة مقابل 40 للاتسيو، ...
تأهلت اندية تشلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام وارسنال الى الدور الخامس من مسابقة كأس انكلترا. ونجا توتنهام من الخروج المبكر على ملعبه عندما قلب تخلفه امام ويكومب وندررز من الدرجة الثانية 0-2 في الشوط الاول ثم 2-3 حتى الدقيقة قبل الاخيرة قبل ان يخرج ...
توج السويسري روجر فيدرر أمس بلقب أستراليا المفتوحة للتنس، باكورة البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، بالفوز في المباراة النهائية من منافسات فردي الرجال على غريمه التقليدي، الاسباني رافاييل نادال، 6-4 و3-6 و6-1 و3-6 و6-3 في ثلاث ساعات و38 دقيقة. ...
كما عودتنا اذاعة صوت الريان في اختيار النجوم المشاركين ضمن حفلات ربيع سوق واقف فقد كان للطرب عنوان عبر مشاركة كل من الفنان عبدالله الرويشد والفنان عبود خواجة في الليلة العاشرة وقد كانت الوصلة الاولى مع الفنان عبود خواجة الذي طالما امتع الجمهور ...
يشارك الفنان هشام سليم بمسلسلين في موسم رمضان المقبل، مسلسل «الجماعة 2» ويجسد فيه سليم شخصية عمر التلمساني، المرشد العام الثالث لجماعة «الاخوان» ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم صابرين وعبدالعزيز مخيون والأردني ...
تواصل الفنانة صابرين بورشيد تصوير عملها الجديد «دموع الأفاعي» امام النجم حسين المنصور، معهما في المسلسل ايضا زهرة عرفات وخالد البريكي ومحمد العلوي وعبدالمحسن القفاص وأحمد الهزيم، المسلسل من اخراج نهلة الفهد.
داخل قاعات مركز الابداع الفني وقاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية بدأت مساء السبت 28 يناير الحالي وحتى 4 فبراير فعاليات «مهرجان اوسكار السينما المصرية في دورته الـ43 والذي تنظمه جمعية الفيلم وهو يعد من أقدم المهرجانات السينمائية في مصر ...
شدد مدير مهرجان الكويت السينمائي عبدالله العثمان على أهمية الدور الذي يضطلع به مهرجان الكويت السينمائي ووصفه بانه « بوابة على العالمية» حيث سيحتفي المهرجان بجديد السينما العالمية وأكد في تصريح خاص بان الاقبال المتزايد على التسجيل في ...
ضمن فعاليات مهرجان «أوال» المسرحي الدولي العاشر عرضت فرقة المسرح الشعبي التي تمثل الكويت في المهرجان مسرحية «خازوق في الحفلة» التي تستند الى نص «حفلة على الخازوق» للكاتب المصري محفوظ عبدالرحمن والمخرج الراحل صقر ...
على الرغم من ان اللون الزيتي يعتبر من الالوان الخريفية والشتوية، الا انه من الصيحات التي تصدرت عروض ازياء ربيع وصيف 2017، فلم تخل منه مجموعة من مجموعات اشهر الدور العالمية وشوهد هذا اللون على العديد من الفساتين والبدل والتنانير. حيث اكتسح وسيطر هذا ...
فساتين الـ Baby Doll تتميز هذه الفساتين بنقوشها المطبوعة بالورود، وتنانيرها المنفوخة وياقاتها المطرزة، اضافة الى الاكسسوارات والشرائط لكن هذا النمط من الفساتين قد لا يروق للبعض لانها توحي بمظهر طفولي قليلا. Boho Style هذه الفساتين ...
أقام النادي العلمي الكويتي حفلاً تكريمياً للجهات والمراكز التطوعية التي كان لها دور فعال في نجاح اليوم المفتوح لذوي الإعاقة والذي يقام سنوياً في مخيم النادي العلمي للطيران الشراعي، وكذلك تم تكريم الطيارين المتميزين من أعضاء فريق النادي العلمي ...
افتتح نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتطوير بالهيئة العامة للرياضة بمقر الهيئة معرض (استثمر معنا) والذي تنظمه إدارة الاستثمار بقطاع التخطيط والتطوير لمدة يومين بمشاركة 15 شركة من بينها الاكاديميات الرياضية وشركات الاغذية الصحية والخدمات ويأتي ...
تحت رعاية وحضور سعادة السفير البلغاري بالكويت بوريس بوريسوف نظمَّت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا(GUST) بالتعاون مع السفارة البلغارية في الكويت أمسية ثقافية بلغارية مميزة. وتعد الأمسية التي سلطت الضوء على الثقافة والتقاليد والفنون في بلغاريا، وهي ...
أكد رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للشركة العالمية لتوزيع الافلام هشام الغانم منع فيلم «مولانا» من العرض في الكويت وذلك لاسباب رقابية بحتة لتعرض الفيلم للمذهبين السني والشيعي. واشار الغانم في تصريح لـ «النهار» إلى ان ...
القاهرة - سان فرانسيسكو - (د. ب. أ): تعتزم شركة موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك» بث الإعلانات على نافذة تطبيق المحادثة الفورية الخاص بموقع التواصل «ماسنجر» بهدف تحسين إيراداتها.وذكر موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن «فيس ...
لوس أنجليس - «د. ب. أ»: نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بيانا إحصائيا على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يوضح أن أميركيين اثنين فقط يلقيان حتفهما سنويا على يد مهاجرين جهاديين إسلاميين، وذكرت صحيفة «ديلي ...
ترامب يستمع للقرآن
لص يرمي طفل ارضا لسرقة اي فون
تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد هذا نصها: «حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ...
فرانكفورت - (كونا): أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي السبت الماضي أن الظروف الصحية والعلاجية للمرضى الكويتيين في مستشفى (ميديان كايزربرغ) بالقرب ...
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري حرصه على تنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف وسعيه لتطوير الأداء الوظيفي، ...
أكد وزير الأشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع أن جسر جابر الأحمد يدخل الخدمة في نوفمبر 2018 وفقا لتاريخ انتهاء المشروع التعاقدي دون أي تأخير. ...
أكد محافظ العاصمة الفريق المتقاعد ثابت المهنا ان مسيرة التنمية والتقدم الكويتية تمثل نموذجاً رائداً للمسيرة المشرفة والطموحة متمثلة في الانجازات ...
قال وزير المالية عمرو الجارحي إن مصر من المحتمل أن تبيع سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني بعد أن جمعت 4 مليارات دولار في أول طرح للسندات في ...
أكد النائب المصري د. محمد فؤاد المتحدث باسم حزب «الوفد» أن عدم تشريع البرلمان المصري لقانون العدالة الانتقالية حتى الآن هو مخالفة دستورية ...