حافظ ضاحي

حقق انتصار القادسية على اليرموك 4 1 أول من أمس في بطولة كأس الامير عدة فوائد، حيث استطاع ان يتصدر الاصفر المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط متفوقا على التضامن بفارق الاهداف. والاهم من ذلك ان هذا الفوز له اثر معنوي على الفريق بعد خسارته في نهائي كأس ولي ...