أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إيمان الكويت الكامل ...
علمت «النهار» من مصادر مطلعة ان وزارة المالية تتجه الى طرح المنتزهات ...
دعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد جميع من اوجب عليهم القانون تقديم اقرارات الذمة ...
كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن تخوف أعضاء اللجنة ...
أكدت وزارة الأشغال انه لا يوجد هدر مالي في مشروعي تطوير طريق الجهراء وطريق جمال ...
كما أشارت «النهار» في عدد سابق استشعر النواب عدم جدية الحكومة في بعض ...
أهمية الاستثمارات بصفة عامة والاستثمارات الأجنبية بصفة خاصة تقع فريسة للتشريعات ...
الرياض - الوكالات: أعلنت السعودية عن مكافآت ضخمة امن يدلي بمعلومات تؤدي الى اعتقال ...
اقتنص انتر فوزا مثيرا من ملعب مضيفه اودينيزي 2-1 أمس في المرحلة التاسعة عشر من ...
يذهب المسلسل التلفزيوني الجديد «ذكريات لا تموت» الى منطقة جديدة من ...
بحضور السيد جواد بوخمسين والشيخ علي الجدي اقامت اللجنة التنفيذية في جمعية الرسالة الانسانية الوطنية ورشة عمل بعنوان «تعرف على شخصيتك عن قرب» حاضر فيها الدكتور وليد القطان الذي اكد ان الورشة تهدف الى التعرف على اسلوب اتخاذ القرار الخاص ...
أصدر مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي تعميم إدرايا يحمل رقم (2017/1) يقضي فيه بان قانون البلدية الجديد رقم (2016/33) قد أصبح نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في الثاني عشر من يوليو 2016. وأكد المنفوحي في تعميمه بأن ...
أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل اتخاذ المؤسسة العامة للرعاية السكنية اقسى الاجراءات العقابية بحق المقاول المنفذ لبيوت مدينة صباح الأحمد المسؤول عن تساقط الغطاء الخرساني لجزء من سقف الدور الأرضي لمعلق احد بيوت مدينة ...
قضت محكمة الاستئناف بحبس مواطن سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة آلف دينار لنشره صور سيدة متزوجة على الانترنت والتشهير بها وبأسرتها. وتتلخص واقعة الدعوى المرفوعة من المحامي محمد حمزة عباس في أن المتهم تعمد الاساءة والتشهير بالمجني عليها عن طريق ...
قضت محكمة الاسرة الكلية دائرة الاحوال الشخصية في دعوى تفريق بين مواطن وزوجته بالتفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر والزمت الزوج بالمصروفات . وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع الزوجة المحامي عذبي النمران انه وعلى سند من القول ان موكلته زوجة ...
قضت محكمة الجنايات بحبس 12 متهماً 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 198 الف دينار وبراءة الثاني وحبس السادس سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة في قضية تزوير بطاقات الماستر والمتهم بها مواطنون ووافدون. وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت 12 شخصا شكلوا شبكة ...
علمت «النهار» من مصادر خاصة ان الحكومة تدرس حالياً بشكل شامل مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لتقديمه ضمن حزمة مشروعات وقوانين مطلوب تمريرها تشريعياً من مجلس الأمة ضمن ركائز الخطة الانمائية. وبينت المصادر ذاتها ان مجلس الوزراء طلب ...
تمكنت بورصة الكويت من تحقيق مكاسب في القيمة الرأسمالية السوقية بقيمة تجاوزت 1.5 مليار دولار تقريباً ما يعادل 480 مليون دينار حيث استهلت البورصة عام 2017 بقيمة رأسمالية قدرها 26250 مليون دينار وانهت تداولات أمس الأحد على ارتفاع في القيمة بلغ 26730 ...
تحقق التجارة الالكترونية نمواً كبيراً حول العالم، وتتزايد أعداد المشترين عبر وسائطها دون توقف، ورغم أن حجم المبيعات تجاوز خلال العام الماضي 2016 التريليون دولار سنويًا، الا أن نصيب المنطقة ( الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) من فرص التوسع في هذه التجارة ...
ارتفعت حصيلة شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحتها البنوك المصرية بفائدة 16 و20 في المئة- لتصل الى نحو 265 مليار جنيه في البنوك الحكومية الـ3 الكبرى «الأهلي» و«مصر» و«القاهرة» منذ طرحها في 3 نوفمبر 2016 وحتى ...
وقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا اتفاقية بترولية جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» مع شركة اديسون الايطالية للبحث عن الغاز الطبيعي والبترول وانتاجهما في منطقة شمال شرق حابي البحرية بالبحر المتوسط، ...
كشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الدكتور أحمد درويش أنه تم توقيع خطاب النوايا لانشاء مدينة للصناعات الدوائية، باستثمارات اسبانية انكليزية أميركية، وهو الخطاب المقرر مناقشته باجتماع مجلس ادارة الهيئة المقبل، لافتا الى ان ...
القدس الوكالات: دهست شاحنة يقودها فلسطيني مارة في متنزه شهير بالقدس امس ما أسفر عن مقتل ستة جنود اسرائيليين.ووصفت الشرطة الاسرائيلية الواقعة بأنها هجوم متعمد. وقالت متحدثة باسم الشرطة لراديو اسرائيل «انه هجوم ارهابي.. هجوم بالدهس» على حد ...
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا عددت فيه انجازاتها خلال العام الماضي أكدت فيه نجاح أجهزة الأمن في ضبط 1278 تشـــكيـلاً عصــابـياً ضــموا 4197 متهماً، اعترفوا بارتكاب 5732 حادثا متنوعا، وتم ضبط «1319443 محكوما عليهم هاربين مطلوب ضبطهم ...
بغداد أربيل الوكالات: أجرى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم امس زيارة الى أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق حيث التقى ئيس الإقليم مسعود البرزاني ورئيس وزرائه نيجيرفان البرزاني. ووصف رئيس الإقليم الكردي زيارة رئيس وزراء تركيا بأنها «رسالة ...
قال مساعد رئيس جهاز الكرة في النادي العربي حسين عاشور أن الاخضر حقق الأهم بالفوز الصعب على برقان 2-1 أول من أمس ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري. وذكر عاشور أن الجهازين الفني والاداري نبها اللاعبين إلى ضرورة تحقيق الفوز في المباراتين ...
يعود الكويت إلى المنافسة في 06:30 مساء اليوم عندما يواجه الساحل على صالة الأخير ضمن الجولة الـ 17 من دوري الكرة الطائرة التي تشهد ايضاً لقاء آخر يجمع كاظمة مع الجهراء على صالة يوسف الشاهين في التوقيت ذاته. ويتصدر كاظمة الترتيب برصيد 22 نقطة من ...
عبر مدرب الجهراء ثامر عناد عن سعادته بفوز فريقه على الساحل 3-1 أول من امس ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري، وقال ان الفوز منح اللاعبين الشباب الذين اشركهم في اللقاء الثقة وهو ما طمح اليه الجهاز الفني.وأضاف عناد أن الفريق خاض المباراة بغياب 8 ...
سقط أتلتيك بلباو في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس أمس في المرحلة السابعة عشر من الدوري الأسباني. ورفع بلباو رصيده الى 27 نقطة في المركز السابع مقابل 22 نقطة لألافيس الذي تقدم للمركز الحادي عشر في جدول المسابقة. وكان اشبيلية قلص الفارق ...
قاد الفرنسي اوليفييه جيرو فريقه أرسنال الى الدور الرابع من مسابقة كأس انكلترا بتسجيله هدف الفوز 2-1 على بريستون نورث اند من الدرجة الاولى في الدقيقة الأخيرة. وكان هدف جيرو الذي جاء بعد اصطدام الكرة بأحد اللاعبين، قاسيا على بريستون الذي سيطر ...
تغلب منتخب الجزائر على نظيره الموريتاني 3-1 في مباراة دولية ودية اقيمت مساء اول من امس في مدينة البليدة في اطار استعدادات الاول لنهائيات كأس الامم الافريقية التي تنطلق الاسبوع المقبل في الغابون.وسجل سفيان هني (52) وبغداد بو نجاح (73) ونبيل بن طالب ...
تغادرنا صباح اليوم الاثنين فرقة المسرح الكويتي لتمثيل دولة الكويت في مهرجان المسرح العربي الذي تنظمة الهيئة العربية للمسرح وتستضيفة الجزائر من خلال مسرحية «القلعة» التي كانت قد حققت ردود أفعال لافتة خلال عرضها في مهرجان الكويت المسرحي ...
تخطت أغنية «تؤبر قلبي» للفنانة ديانا حداد حاجز المليون مشاهدة خلال 48 ساعة من وقت عرضها عبر قناتها الرسمية في «اليوتيوب»، والتي طرحتها من اللون الموسيقي اللبناني متعاونه بها مع الشاعر والملحن اللبناني فارس اسكندر من ناحية ...
دشنت فرقة الوطن المسرحية العام الجديد في عمل مسرحي جديد بعنوان «سعيد راهن ومرهون» وذلك على مسرح عبد العزيز ناصر في سوق واقف وهي من تأليف سعيد المناعي واخراج عبد الواحد محمد ومشاركة عدد من الفنانين الشباب ومنهم خالد ربيعة وندى أحمد وفاطمة ...
استقبل عدد من نجوم الغناء الأيام الأولى من العام الجديد بطرح عدد من الكليبات الجديدة من ألبوماتهم الأخيرة أو طرح أغنية منفردة كهدية لجمهورهم. فيما فضل البعض الآخر تأجيل طرح أغنياتهم حتى منتصف الشهر الحالي.. النجم تامر حسني كان من أوائل الفنانين ...
أكدت المذيعة ورود حيات انها موجودة على الساحة الاعلامية ومتواصلة في مجالها وذلك بعد ان فسر العديد بان غيابها عن الشاشة ماهو الا انسحاب بطيء عن الاعلام وقد أجابت من خلال «النهار» قائلة: انا موجودة في الاعلام ولم أنسحب حسبما قيل حيث كنت ...
بعد ان بدأ عرضها من انتاج روتانا للصوتيات والمرئيات عبر «أنغامي»، أيام قليلة ويبدأ عرض أحدث أغنيات «عندليب الأغنية العراقية» الفنان حاتم العراقي المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان «عافني» التي صورها بجمهورية مصر ...
تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود، تنطلق فعاليات مهرجان القرين الثقافي في دورته الـ 23 على مسرح عبدالحسين عبدالرضا مساء الغد ...
أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية عن فتح باب الترشح للدورة الثانية حتى 31 مارس القادم. تمنح الجائزة سنويًا لمجموعة قصصية واحدة منشورة ورقياً باللغة العربية، وتُقبل الترشيحات من المؤلف، أو الناشر حيث يمكن لكل ناشر المشاركة بمجموعتين ...
أقام المكتب الثقافي المصري في الكويت محاضرة عامة بعنوان «أخطاء التفكير في الحياة اليومية» ألقاها د. محمد السيد أستاذ المنطق وفلسفة العلوم في جامعة الكويت وحضرها عدد كبير من الجمهور وطلاب الجامعة. في البداية رحب د. نبيل بهجت مستشار ...
في مهرجان ختامي اكثر من رائع لبطولة قفز نادي الصيد والفروسية التي جرت برعاية الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع والتي حضرها جمهور غفير يتقدمهم رئيس نادي الصيد والفروسية مسعود حيات وعضو مجلس الادارة اياد المطوع والأخوين خالد وخليفة ...
برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وحضور الوكيلة المساعدة لقطاع التعاون بوزارة الشؤون شيخة العدواني، كرمت جمعية مبارك الكبير والقرين الطلبة الفائقين للعام الدراسي 2015/2016. حضر الحفل الذي اقيم في صالة ...
تستضيف جامعة كارنيجي ميلون في قطر النسخة السنوية الخامسة من مسابقة البرمجة الإقليمية «الهاكاثون»، خلال الفترة من 27 إلى 28 يناير 2017، في مقر الجامعة بالمدينة التعليمية. تتخلل هذه المسابقة، التي تستمر 24 ساعة، منافسات بين فرق الطلاب ...
بيو دان مصممة وممثلة الفنون الافتراضية تشارك في النسخة التاسعة لمعرض «Heaven» في كاليفورنيا الأميركية. والفنون الافتراضية أو «المرئية» هي مزيج من مؤثرات بصرية كالصورة والرسوم والمناظر الطبيعية ويعتبر مؤسسوها أنها تتمة ...
يفضل أكثر المستخدمين الاعتماد على شبكات «واي فاي» التي توفر اتصالا مجانيا بالانترنت، على استخدام باقات البيانات «Data Packages» التي توفرها شركات الاتصالات مقابل اشتراكات شهرية مدفوعة.وغالبا ما يلجأ هؤلاء المستخدمون، عندما يكونون في أماكن ...
كشف مصفف الشعر، فادي فواز، عن مضمون إفادته التي أدلى بها للشرطة خلال التحقيق معه في قضية وفاة صديقه المطرب البريطاني جورج مايكل، حسب ما ذكرت صحيفة «تيلغراف» البريطانية.وكانت الشرطة البريطانية استدعت فواز بغية التوسع في التحقيقات لكشف ملابسات ...
عروسة سعودية تشعل غيرة الفتيات بمهرها الخيالي
مرأة تحل مشاكلها الزوجية بالساطور
قطار «النسر الذهبي» الفاخر يبدأ رحلته الأولى من موسكو إلى طهران
طهران - الوكالات: توفي الرئيس الإيراني الأسبق علي اكبر هاشمي رفسنجاني عن 83 عاما، مساء أمس، اثر أزمة قلبية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية ...
أكدت دراسة متخصصة أن البنوك الكويتية تمكنت من تحقيق معدلات منخفضة في نسب القروض المتعثرة بالنسبة لاجمالي المحفظة الائتمانية لها بفضل الخطوات ...
قالت شركة (سبائك الكويت) لتجارة المعادن الثمينة إن الذهب حقق مكاسب مع مطلع العام الجديد بنحو 35 دولارا ليبلغ 1185 دولارا للأونصة مدعوما بقوة الطلب ...
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد: إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للإدارة العامة للطيران المدني للسنة المالية ...
دمشق- طهران- الوكالات: أعلن نائب فرنسي ان الرئيس السوري بشار الأسد أعرب عن «تفاؤله» حيال المحادثات المرتقبة نهاية الشهر الحالي في استانا ...