واشنطن - الوكالات: نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس وعوده الانتخابية بتقييد ...
طهران - كونا: التقى مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد, النائب الأول لرئيس ...
كشف مصدر برلماني لـ«النهار» أن وزير المالية انس الصالح قدم أرقاما اولية ...
كشف مصدر مطلع في وزارة المالية لـ «النهار» عن ان الحكومة بصدد رفع سعر ...
أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري أن الزيادة في اسعار الماء والكهرباء ...
توصلت لجنة شؤون المرأة والأسرة في مجلس الأمة مع بنك الائتمان والمؤسسة العامة ...
تشير مسودة قانون «المعالجات التجارية لقضايا الاغراق والدعم للمنتجات الصناعية ...
الرياض - كونا: دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس طائرة عسكرية ...
يملك برشلونة الاسباني ومان يونايتد الانكليزي أفضلية على منافسيهما عندما يستضيف ...
منذ عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وفيلم « لا لا لاند» يكتسح ...
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيطلب «تحقيقا موسعا» في تلاعب في انتخابات نوفمبر، التي تفوق خلالها على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.وقال ترامب على «تويتر»، أمس: «سأطلب تحقيقا موسعا في تلاعب في الأصوات، بما في ذلك المسجلون للتصويت ...
أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة انه تم صباح أمس تنفيذ حكم الاعدام بالسجن المركزي في كل من محمد شاها محمد سنوار حسين «بنغلاديشي» المحكوم عليه لارتكابه جرائم الخطف بالحيلة والمواقعة بالاكراه والسرقة، جاكاتيا ميندون باوا «فلبينية» المحكوم عليها ...
أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس قراراً باعادة تنظيم معادلة الشهادات الثانوية العربية الصادرة من المدارس الأهلية خارج البلاد.يقضي القرار بضرورة تقديم الطالب تسلسلاً دراسياً يبدأ من الصف الثاني الثانوي أو ما يعادله من تلك ...
أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس الاربعاء، نجاح تطبيق الدورة المستندية لنظام «بدل الإيجار» لأكثر من 117 ألفاً وفق آلية جديدة تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة. وقال مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب في المؤسسة ورئيس ...
تقدم 15 من النواب باقرارات ذممهم المالية لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي خصصت فريقا للتواجد داخل مجلس الامة لتلقي تقارير النواب امس، قبل يوم واحد من انتهاء المهلة القانونية المتاحة لتقديم اقرارات الذمة المالية. وخصصت الامانة ...
قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الشيخ سلمان الحمود أمس الاربعاء ان وفداً من الهيئة الاستشارية للمنظمة العالمية (إيكوموس) يبحث ادراج ابراج الكويت على قائمة التراث العالمي. وأضاف الوزير الحمود ...
فيما قررت المحكمة الدستورية أمس تأجيل الطعون الانتخابية في الدائرة الخامسة إلى جلسة 13 فبراير المقبل للاطلاع والرد، حدَّدت ذات المحكمة جلسة 31 الحالي للنظر في طعن النائب السابق بدر الداهوم على قانون «المسيء» الذي اقره مجلس الأمة بحرمان المسيئين ...
أصيب مواطن وآخر آسيوي بجروح وكسور اثر حادث تصادم بين سيارتين مساء الأول من أمس في منطقة الشويخ الصناعية، فتم نقلهما بسيارة الاسعاف الى مستشفى الصباح. وكان بلاغ ورد مساء الأول من أمس لغرفة عمليات الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري مروع في منطقة الشويخ ...
حجزت محكمة الجنح المستأنفة الدعوى المرفوعة من سمو الشيخ ناصر المحمد ضد النائب السابق فيصل المسلم على خلفية تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اعتبرها سموه سبا و قذفاً بحقه، إلى جلسة 15 فبراير المقبل للحكم . وكانت محكمة الجنح ...
أعربت المدير العام لشركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير نبيلة العنجري عن سعادتها بنجاح استراتيجية الشركة في احتضان ورعاية الشباب الكويتي من خلال معرض هوريكا 2017 الذي نظمته خلال الفترة من 16 الى 18 يناير، تحت رعاية وحضور وزير الاعلام ووزير الدولة ...
دعا خبراء لوجيستيون مؤسسة الموانئ الى وضع استراتيجية جاذبة للشركات الملاحة العالمية بالاضافة الى تحسين الخدمة في الموانئ الكويتية التي تراجعت بالمقارنة بالموانئ المجاورة من خلال تفعيل سريع لاستغلال الموقع الاستراتيجي الحيوي للكويت عبر تحسين الجودة ...
نيويورك - «رويترز»: ارتفعت أسعار النفط قبيل صدور بيانات المخزون الأميركي لمؤشرات على تقلص فجوة العرض والطلب في السوق العالمية مع هبوط المخزونات جراء تراجع إنتاج أوبك والمصدرين الآخرين. لكن تنامي أنشطة النفط الصخري بالولايات المتحدة ...
أشاد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ان بزيارة ممثل سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى بيروت والتي اسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا الى ان «وفودا عدة زارت لبنان للتعبير عن تضامنها واظهرت كل استعداد للمساعدة في مسألة ...
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان مصر تسير على الطريق الصحيح ودعا الشباب المصري الذي قام بثورة 2011 الى المشاركة في تنمية البلاد. انطلقت الثورة ضد نظام حسني مبارك في 25 يناير 2011 للمطالبة بانهاء الفروقات الاجتماعية المتنامية والفساد ...
برلين القاهرة- أ ف ب - رويترز: دانت «منظمة الشفافية الدولية» أمس ظهور دوامة تغذي فيها التيارات الشعبوية والفساد بعضها البعض، محذرة في هذا المجال الرئيس الاميركي دونالد ترامب. وقالت المنظمة غير الحكومية التي يوجد مقرها في برلين في ...
عاد القادسية لحالة عدم التوازن بتعادله مع التضامن 0-0 اول من امس ضمن منافسات المجموعة الاولى في كأس الامير ليتساوى الفريقان في الرصيد (7 نقاط)، الا ان الاصفر يتصدر بفارق الاهداف. وتلك النتيجة تحسب كثيرا للتضامن الذي نجح في الخروج بنتيجة ...
قال رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد أنه يتمنى التوفيق للاعب احمد الظفيري في مسيرته مع القادسية السعودي بعد انتقاله اليه منذ ايام لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 600 ألف دولار كما أشاد بمستوى محترفي القادسية في الخارج مؤكدا أنهم يقدمون أداء مشرفا ...
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2017 امس ان المهرجان الذي يقام برعاية اميرية سامية سينطلق في الثالث من فبراير المقبل بمشاركة 373 جوادا من الكويت و11 دولة عربية واجنبية.وقال عضو اللجنة المنظمة عبدالله البريهي في مؤتمر صحافي ...
يثق المدرب السابق لمان يونايتد اليكس فيرغسون في أنه لا يمكن لأي لاعب تجاوز رقم القائد واين روني بتسجيله 250 هدفا مع النادي. وقال فيرغسون الذي تعاقد مع روني وعمره 18 عاما في 2004، عن تحطيم روني لرقم بوبي تشارلتون الذي سجل 249 هدفا مع يونايتد عندما ...
أعلن نادي ليفربول الانكليزي بموقعه على الانترنت أمس ان لاعب خط وسطه البرازيلي فيليب كوتينيو مدد عقده مع النادي. وعلى الرغم من عدم الكشف عن اي تفاصيل رسمية بشأن عقده الجديد الا ان تقارير اعلامية ذكرت ان اللاعب البالغ من العمر 24 عاما وقع على عقد ...
بلغت فرنسا حاملة اللقب والمضيفة نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد بفوزها الصعب الأول من أمس على السويد 33-30، فيما ودعت قطر وصيفة 2015 لخسارتها امام سلوفينيا 30-32، وبلغت النرويج المربع الاخير للمرة الاولى في تاريخها. على ملعب «بيار ...
تُشارك الفنانة هنا شيحة في عضوية لجنة تحكيم الدورة 65 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، الذي يُعتبر أقدم مهرجان سينمائي في مصر والشرق الأوسط. ويترأس لجنة تحكيم المهرجان المخرج داود عبد السيد، وتضم في عضويتها من الفنانين لطفي لبيب، ومنال ...
تكرم الدورة السابعة والعشرين من مهرجان أيام الشارقة المسرحية والتي تنطلق في السادس عشر من مارس المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الفنان المسرحي الاماراتي المحلي حميد سمبيج (مواليد 1964) ...
تستعد الفنانة هيا عبدالسلام التحضيرات لعملها الدرامي الجديد «كلام أصفر» الذي تحققه مع المنتج جاسم عبدالأمير «المجموعة الفنية»، معها في المسلسل زوجها فؤاد علي وعدد آخر من النجوم.
انفصلت النجمة اليمنية بلقيس عن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعدما قدما معا عددا كبيرا من النجاحات، ولم تعلن الفنانة السبب وراء فسخ التعاقد، مؤكدة أنها ستقوم بالاعلان عنه خلال الفترة المقبلة، ونشر الاعلامي رابح هنيدي، الرسالة التي قامت بارسالها ...
جذب المسلسل المدبلج الى اللغة العربية «طائر الحب» المُشاهد العربي لترقب قصته المقتبسة عن الرواية التركية «النمنمة» الصادرة في عام 1922 زمن أفول السلطنة العثمانية. أسَر «طائر الحب» قلوب مشاهدي تلفزيون دبي من أولى ...
تواصلت ليالي حفلات سوق واقف 2017 الغنائية حيث كان نجما الليلة الفنان الشاب منصور المهندي و«البرنس» ماجد المهندس وعلى الرغم من البرودة الشديدة الا ان الجمهور توافد بصورة كبيرة وفضلوا ان يكونوا مع النجوم في مسرح الريان والبداية كانت مع ...
أقامت «لوياك» حملتها السنوية للتبرع بالدم تحت شعار «انطلقوانقذ حياة» برعاية البنك الأهلي الكويتي وبالتعاون مع بنك الدم ومؤسسة النجم الثلاثي للدراجات النارية وذلك بهدف الحد من أزمة نقص الدم التي يمكن ان يفقد بسببها أي مصاب ...
تحت عنوان «استراتيجيات التعلم النشط»، وبحضورمديرة منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي، نظّمت مدرسة أشبيلية الابتدائية للبنات ورشة عمل قدمتها هند الغيث. واعتبرت الخالدي ان الورشة مهمة لتدريب المعلم والعامل في الميدان التربوي على ...
ضمن مساعيهم الرامية الى الاستمرار في أعمال الخير، التي تعود بالفائدة على المجتمع، فعّل أعضاء فريق «صحبة خير» التطوعي من أنشطتهم وفعالياتهم الخيرية، من خلال قيامهم بزيارة المرضى في المستشفيات، من أجل التخفيف عنهم واشعارهم بأن هناك من يقف ...
بنيت عدل القاف في طلح قرطاس لعيون من حازت كثير النواميس وحييتها ما حن بالسحب رجاس او عد ما زاف الحيا بالطعاميس او عد ما جلبت بالاسواق الاجناس او ما شرق ذاري هبوب الطعاميس او ما استلم ركن الحجر كف لماس او ما سرى ...
ليه الغدر..!! ليه الجفا..!! ليه بعتيه..!! ليه بسهولة عن طريقه مشيتي؟! غبتي «وقلبه» في غيابك ملكيته تكفيك «نبضاته» الامن طريتي عقله يفكر بك.. ووقته سرقتيه من يوم ما قلبك.. نساه وجفيتي مدري ...
قنزوعه: الشعر المتنصب. هوله: قبيح المنظر. ادناة الدون: اقل القليل. تنهزر: زجر وهاوش. سمردحه: ش واسع. قرقعه: صوت الاواني أو التنك. متعومس: مضطرب او قلق او قاعد من النوم. ملجع: انسان فاهم ولكنه يلف ويدور ولا ينقدر ...
تلقى مركز راشد للمعاقين في دبي مخالفة من قبل وزارة تنمية المجتمع، لإقامته نشاطاً منتصف الشهر الحالي دون الحصول على موافقة من الوزارة.واستضاف المركز العارضة الأميركية، كيم كارداشيان، وهو ما أثيرت حوله ردود فعل واسعة، فيما يجري حالياً التحقيق مع ...
عثرت سلطات ماساتشوستس في شمال شرقي الولايات المتحدة على حوالي 20 مليون دولار تحت فراش، وذلك في بداية الحالي عندما كانت تحقق في عملية احتيال واسعة.وأعلن المدعي العام في ماساتشوستس عن العثور على هذه الغنيمة في ويستبرو بالقرب من بوسطن الاثنين مع ...
برلين - د.ب.أ: يتعين ألا يضم زي الرجل الكلاسيكي أكثر من ثلاثة ألوان. وتوضح خبيرة الأتيكيت كارولين لويدمان: «إذا كنت ترتدي الأزرق البحري، فعلى سبيل المثال، يجب أن تكون رابطة العنق ذات لون واحد وليست منقوشة».وبشكل عام، يجب ألا يتألف الملبس من ...
ترامب يستمع للقرآن
لص يرمي طفل ارضا لسرقة اي فون
أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح عن ارتفاع أرباح البنك خلال العام 2016 بنسبة 14 في المئة لتبلغ نحو 18.2 مليون دينار مقارنة ...
في اجواء ملبدة بالتوتر والترقب والانتظار الذي لا يعرف له نهاية تزاحم المئات من الوافدين الذين أوشكت اقامتهم أو اقامة ذويهم على الانتهاء امام مراكز ...
قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق: إن التوازن في أسواق النفط بدأ فعليا متوقعا بروز التأثير الإيجابي لقرار خفض الانتاج على الأسواق مع ...
أكد سياسيون وبرلمانيون مصريون أن الشعب المصري لم يتسجب لدعوات النزول للتظاهر أمس تزامنا مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير لثقته الكاملة في الرئيس ...
أوصت لجنة محافظة الاحمدي في المجلس البلدي الكويتي اليوم الاربعاء بالموافقة على تخصيص اراض لانشاء وحدات سكنية للفئات المشمولة بالقانون رقم 2 لسنة ...
تحت رعاية وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي اختتم الحرس الوطني تمرين (تعاون3)، بالتعاون مع الحرس الوطني البحريني الشقيق، وبمشاركة ...