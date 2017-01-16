الدولار تم تداوله عند أقل مستوى في جميع القطاعات

«الوطني»: سياسات تحفيز ترامب ستزيد النمو خلال عامين

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان ارتفاع الدولار استمر مع تلهف الأسواق لسماع أول خطاب عقب الانتخابات للرئيس المنتخب ترامب، وخاب أمل الأسواق لعدم توفير ...