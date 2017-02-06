القاهرة - أحمد شندي

قال رئيس بنك مصر محمد الأتربي إن حصيلة مصرفه من شهادات الادخار ذات عائد 16 في المئة و20 في المئة، ارتفعت إلى 86 مليار جنيه، منذ طرحها وحتى الآن، مؤكدًا أنها تشهد إقبالًا كبيرًا من العملاء. وتابع أن مدة شهادات الادخار3سنوات تصرف بعائد 16 في ...