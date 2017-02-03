نهى أحمد حنيفة noha.hanifa@live.com

يحكى ان في يوم من الأيام كان هناك سمكة صغيرة تم وضعها في اناء في أحد المنازل، كانت السمكة تتذكر فترات حياتها في البحر الواسع الذي لا يحده شئ، تستمتع بحريتها وسعادتها قبل ان تجد نفسها فجأة في هذا الاناء الصغير الضيق، وذات يوم خرج الولد صاحب السمكة ...