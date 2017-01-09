زيد خلف

عبر مدرب الجهراء ثامر عناد عن سعادته بفوز فريقه على الساحل 3-1 أول من امس ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري، وقال ان الفوز منح اللاعبين الشباب الذين اشركهم في اللقاء الثقة وهو ما طمح اليه الجهاز الفني.وأضاف عناد أن الفريق خاض المباراة بغياب 8 ...