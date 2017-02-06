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للأعلان في جريدة النهار

الغانم: لا توجد أزمة سياسية

علمت «النهار» أن تطورات لافتة توصل اليها تنسيق نيابي - حكومي امس، لتحقيق  ...

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«اتفاق مبدئي» على السماح للأفراد باللجوء للقضاء عند «سحب الجنسية»

أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي عن وجود شبه اتفاق مع نائب رئيس  ...

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الأحداث البرلمانية عصفت بالبورصة

فيما ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف الكويت عند AA مع نظرة مستقبلية  ...

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ترامب يدرس إلغاء الاتفاق النووي

واشنطن - أ.ف.ب: حذَّر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ايران من «اختبار  ...

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صفعة جديدة لـ «حظر الـ7»

واشنطن أ.ف.ب: وجهت محكمة فيدرالية اميركية أمس صفعة جديدة للرئيس دونالد ترامب برفضها  ...

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وزير الكهرباء أحال قضيتي سرقة التيار إلى النيابة

أحال وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ملفين يتعلقان بسرقة التيار إلى النيابة  ...

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الفارس: المؤسسة التربوية تعاني الترهل وتحتاج إلى ثورة في التطوير

فيما اكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس ان الوزارة ماضية في تطبيق  ...

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«المركز»: نمو مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق الخليج بـ 1.6 %

أشار تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» عن الأسواق لشهر يناير أن أداء  ...

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سقوط ميلان... وفوز ساحق لنابولي

تراجع أشبيلية خطوة جديدة عن مزاحمة برشلونة على المركز الثاني في الدوري الاسباني بعد  ...

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ترامب.. هل سيكون بطل حفل الأوسكار 2017؟

لا حديث في العالم اليوم الا عن الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب بمناسبة  ...

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آخر الاخبار

الأولى
فوزي جادالكريم

أكد استاذ القانون العام في جامعة الكويت د.ابراهيم الحمود انه لا مانع دستوريا من تدوير وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود طالما لم تطرح فيه الثقة. وقال في تصريح لـ«النهار» انه يتوجب على الحكومة ان تتعامل مع الازمة بطريقة سياسية لا سيما ان  ...

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فايز الزعل

أكدت نائب المدير العام لقطاع المشروعات الوطنية بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ماجدة النقيب ان الجهات الحكومية اوقفت التراسل اليدوي فيما بينها مع مطلع الحالي.وقالت في تصريح صحافي انه تم تكليف الجهاز منذ فترة بوضع آليات وتحديد الاحتياجات  ...

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فايز الزعل

أكد المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي بان مشروع معالجة النفايات الصلبة سيكون قادرا على التخلص من 50% من اجمالي النفايات في الكويت، ومن شأنه تقليل المرادم غير البيئية وترشيد استهلاك المياه والطاقة.وأوضح ان المشروع يعد اول واكبر مصنع في الشرق  ...

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المزيد من الأولى

وطن النهار
فايز الزعل

أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي ان مشروع معالجة النفايات الصلبة سيكون قادرا على التخلص بنسبة 50 بالمئة من اجمالي النفايات الناتجة حاليا في دولة الكويت. واضاف المنفوحي في تصريح للصحافيين خلال افتتاح ورشة عمل خاصة بادارة نفايات  ...

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علي الفرحانannahar@annaharkw.com

نفى وزير الاشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع استلام الوزارة حكما رسمياً يقضي بتعويض مالي بـ 5001 لأحد المواطنين من الذين تضرروا من مشكلة الحصى المتطاير. واوضح المطوع في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح الجزء الثالث من تقاطعات طريق جمال عبدالناصر انه  ...

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سميرة فريمش

أكد مدير ادارة القوة البشرية للقوة البحرية العقيد الركن البحري نايف خالد عسكر  ان العلاقات الكويتية والصينية ليست وليدة اليوم وانما قديمة ومتطورة بفضل توجيهات سمو امير البلاد لاسيما من بعد زيارة سموه الاخيرة الى الصين التي أسفرت عن توقيع  ...

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المزيد من وطن النهار
مشعل عبدالله

تقدم المحامي جليل الطباخ امس بالطعن امام محكمة التمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف القاضي بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بتغريم عثمان الخميس 20 ألف دينار في الدعوى المرفوعة ضده لمخالفته قانون الوحدة الوطنية، والقضاء ببراءته مما اسند  ...

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مشعل عبدالله

قضت محكمة الاستئناف أمس بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة الامين العام للتحالف الإسلامي الشيخ حسين المعتوق وقضت مجدداً بتغريمه 20 الف دينار ولذلك في قضية أمن دولة وبتهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية وإذاعة أخبار كاذبة . وكانت  ...

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منصور السلطانannahar@annaharkw.com

قامت مديرية أمن محافظة الأحمدي وضمن نشاطها الأمني اليومي في عدد من المناطق نجحت في ضبط عدد من المطلوبين على ذمة قضايا. ففي منطقة الفنطاس تم توقيف شخصين وبالتدقيق على البيانات الخاصة بهم تبين أن الأول مطلوب للتنفيذ المدني بخمس قضايا وآخر مطلوب  ...

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المزيد من دفتر أحوال

مال وأعمال

تنَحَّت التفاحة الشهيرة التي تُعبر عن عملاق التكنولوجيا الأميركي لأول مرة منذ سنوات عن عرش العلامة التجارية الأعلى قيمة في العالم، لتحل مكانها شركة «غوغل» التي باتت أغلى علامة تجارية موجودة في الكون حالياً بعد ارتفاع قيمتها العام الماضي  ...

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علي حامد

قالت مصادر في شركة البترول الوطنية ان التعميم الداخلي للشركة بشأن عدم ابلاغ الموظف بأي بيانات عن مستوى التقييم النهائي عند التوقيع على النموذج الخاص بذلك، جاء منعاً للالتباس واخطار الموظف بمعلومات غير دقيقة. وأشار الى أن ذلك لا يتنافي مع الاجراءات  ...

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(نيويورك - رويترز): ارتفعت أسعار النفط بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض الأشخاص والكيانات الإيرانية بعد أيام من توبيخ البيت الأبيض لطهران على إجراء اختبار لصاروخ باليستي. كما تلقت أسعار النفط دعماً من تقرير قوي حول الوظائف في الولايات  ...

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المزيد من مال وأعمال
القاهرة - أميمة شكري

أعلن «شريف سامي» رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم في تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال عام 2016 بلغت 4225 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 86 مليار جنيه، مدفوع منها 40 مليار جنيه مقارنة  ...

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القاهرة - النهار

صرحت المهندسة تمام جرجس، رئيسة جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنه سيتم طرح إنشاء 1128 وحدة سكنية تشمل 47 عمارة تشمل 5 أدوار متكررة ودورا أرضيا ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بشرق المدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي  ...

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القاهرة - أحمد شندي

قال رئيس بنك مصر محمد الأتربي إن حصيلة مصرفه من شهادات الادخار ذات عائد 16 في المئة و20 في المئة، ارتفعت إلى 86 مليار جنيه، منذ طرحها وحتى الآن، مؤكدًا أنها تشهد إقبالًا كبيرًا من العملاء. وتابع أن مدة شهادات الادخار3سنوات تصرف بعائد 16 في  ...

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المزيد من اقتصاد مصر

عربيات ودوليات

باريس واشنطن - أ. ف. ب: قال وزير الدولة الفرنسي المكلف التجارة الخارجية ماتياس فيكل أمس ان على الاتحاد الاوروبي ان يخرج من حالة «الخضوع» للولايات المتحدة في مجال العولمة و»يطبق بشكل كامل مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات  ...

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عمان - الوكالات: أعلن الجيش الأردني ليلة الأحد أن مقاتلاته شنت ليلة الجمعة ضربات جوية على مواقع لتنظيم داعش، جنوبي سورية، مسفرة عن مقتل عدد من مسلحيه كما دمرت مستودعات لذخيرته وثكنات وآليات عسكرية، وسط تساؤلات حول دوافع المملكة لشن هجمات، في هذه  ...

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تسببت الثلوج التي غطت أجزاء من أفغانستان وباكستان في مقتل العشرات، كما أغلقت عدة طرق سريعة رئيسة في البلدين، وفق ما أعلنت مصادر حكومية، أمس. وغطت الثلوج الكثيفة العاصمة الأفغانية كابول، حيث أغلقت الحكومة مكاتبها. وفي إقليم باداخشان شمالي  ...

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المزيد من عربيات ودوليات

الرياضة

اختتم مساء أول من أمس مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2017 (البطولة الدولية السادسة) وذلك بمركز الجواد العربي (بيت العرب) تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وقد أناب سموه -حفظه الله ورعاه- لحضور المهرجان المستشار بالديوان الأميري  ...

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جمال عبدالناصرnasser314@hotmail.com

يتواجه الكويت مع نظيره كاظمة في 7:20 مساء اليوم على ستاد علي صباح السالم في الجولة السادسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كاس الامير. وفي الجولة ذاتها يلتقي العربي مع الفحيحيل في 4:40 على ستاد ثامر، ويلعب النصر مع السالمية في التوقيت  ...

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جمال عبدالناصرnasser314@hotmail.com

أكد لاعب نادي الكويت طلال جازع أنه كان يحب كرة السلة ويرغب في ممارستها في نادي الجهراء قبل ان يتم تسجيله لاعب كرة قدم في نادي الكويت بناء على رغبة والده حيث تدرج في المراحل السنية ووصل الى الفريق الاول في القلعة البيضاء وانضم الى منتخبي الشباب  ...

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المزيد من محلية

استعاد توتنهام نغمة الانتصارات بعد تعادلين في المرحلتين الاخيرتين بفوز صعب على ضيفه ميدلزبره 1-0 الأول من أمس في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الانكليزي. ويدين توتنهام بالفوز الى مهاجمه هاري كين الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 58 من ركلة  ...

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أهدر بايرن ميونيخ بطل المواسم الاربعة الماضية نقطتين ثمينتين بتعادله مع مضيفه شالكه 1-1، واسقط بوروسيا دورتموند ضيفه لايبزيغ الثاني ومفاجأة الموسم 1-0 الأول من أمس في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الالماني. ورفع بايرن المتصدر رصيده الى 46 نقطة،  ...

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رد موناكو الاعتبار لنفسه امام جاره الجنوبي نيس عندما تغلب عليه 3-0 الأول من أمس على ملعب «لويس الثاني» في الامارة وامام 8 الاف متفرج في قمة المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي، وانفرد بالصدارة. وانتظر موناكو الشوط الثاني لحسم المباراة،  ...

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المزيد من دوليه

إضاءات

بعدما اقتصرت مشاركة حنان مطاوع في رمضان الماضي على مسلسل «ونوس» أمام يحيى الفخراني ونبيل الحلفاوي، تشارك في رمضان المقبل في ثلاثة مسلسلات جديدة توزع وقتها حالياً ما بين تصويرها، الأول «طاقة نور» أمام هاني سلامة وميس حمدان  ...

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مشاري حامدMsharyh@hotmail.com

اختتمت اذاعة «صوت الريان» ليالي المهرجان الغنائي الذي قدمته على مدار 15 يوما ضمن فعاليات مهرجان ربيع سوق وكانت الايقاعات والأنغام والمواويل العراقية نجمة آخر ليالي المهرجان الغنائي، حيث تألق كل من التوأم رعد وميثاق والفنان محمد السالم في  ...

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تصور الفنانة عبير أحمد هذه الأيام في دبي المسلسل الخليجي «ممنوع الوقوف» امام خالد أمين وإبراهيم الحساوي وحمد العماني ومحمد صفر وليلى عبدالله ورؤى الصبان وفهد باسم ومرعي الحليان، المسلسل من اخراج علي العلي وانتاج باسم عبدالأمير.

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المزيد من آخر النهار

حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة دينا فؤاد حيث انها ستخوض سباق رمضان القادم بمسلسلين هما «الحلال» و«لعبة الصمت». تقول دينا فؤاد استعد خلال الأيام القادمة لتصوير دوري في مسلسل «الحلال» وأجسد فيه شخصية  ...

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يستمر المسلسل التركي المدبلج «طائر الحب»، في التحليق بين عوالم الحب والرومانسية والخيانة.. واسار العادات والتقاليد، محققاً نسب مشاهدة عالية لحلقاته التي تعرض على شاشة تلفزيون دبي التابع لمؤسسة دبي للاعلام، اذ يترقب المتابعون، ومع كل حلقة  ...

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تتألق النجمة اللبنانية هبة الطوجي بصوتها على الخشبة، تتنقل بين أغنياتها كفراشة تعودت على التنقل بخفة بين الزهرات، هكذا هي الفنانة اللبنانية الطوجي، التي احترفت الغناء وأداء الأدوار المسرحية، تألقت في دور «ازميرالدا» في المسرحية الغنائية  ...

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المزيد من إضاءات
شريف صالحsharifsaleh3@gmail.com

أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عن تشكيل مجلس أمنائها الجديد للعام الحالي، وضم عددا من المفكرين والأكاديميين المتخصصين في مجال الأدب واللغة العربية وحوار الثقافات، وذلك تماشيا مع طبيعة نشاط المؤسسة المتعلق بالشعر والفكر والتواصل  ...

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شريف صالحsharifsaleh3@gmail.com

أعلنت لجنة ادارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عن بدء بث الحلقات المسجلة من برنامج «أمير الشعراء» في موسمه السابع عبر قناة الامارات وقناة بينونة، حيث يستمر عرض الحلقات المسجلة على مدار 3 أسابيع متتالية يتبعها في 21  ...

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شريف صالحsharifsaleh3@gmail.com

صدر عن دائرة الثقافة والاعلام بالشارقة العدد الرابع من مجلة «الشارقة الثقافية»، وجاءت الافتتاحية تحت عنوان «مجمع اللغة العربية في الشارقة» متوقفة عند القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى  ...

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المزيد من علم ومعرفة

بحضور حشد من الشيوخ والنواب والوزراء والشخصيات والأهل والأصدقاء، احتفل محمد يوسف الرومي بزفاف نجله أحمد على كريمة جاسم الجبر الغانم، وقد أقيم الحفل في ديوان عبدالرحمن يوسف الرومي بالشعب.

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نهى أحمد حنيفةnoha.hanifa@live.com

نظم قسم الاحتياجات الخاصة في الوحدة الخضراء في مدرسة الكويت الانكليزية احتفالا بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسه، بحضور قدامى خريجي القسم وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية السابقة والحالية وطلاب القسم الحاليين، إلى جانب عدد من المسئولين  ...

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دعا محافظ العاصمة الفريق اول ثابت المهنا، عضوات لجنة المرأة الدولية ممثلة بزوجات السفراء بمشاركة الشيخة عايدة سالم العلي الصباح حرم وزير الخارجية، لزيارة مبنى محافظة العاصمة ـ قصر نايف الذي يعتبر معلما تاريخيا يمثل حقبة من تاريخ الكويت من حيث موقعه  ...

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المزيد من الناس

الاخيرة

فاجأت النجمة الأميركية، ليندسي لوهان، الجمهور الخليجي عندما تقبلت هدية برنامج «سوار شعيب»، فالهدية لم تكن متوقعة، وربما لم يتوقع القائمون على البرنامج ردة فعل لوهان اللطيفة على الهدية. وقدّم شعيب لضيفته في نهاية الحلقة طبق  ...

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كما كان الحال في حفلات توزيع جوائز سابقة مثل حفل جوائز غولدن غلوب، طغت على حفل رابطة المخرجين الأميركيين مساء السبت الأحداث السياسية الأخيرة، بما في ذلك الأوامر التنفيذية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب. وقال باريس باركلي مدير رابطة المخرجين  ...

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رزق مسنّ فلسطيني، يدعى الحاج محمود العدم، ويبلغ من العمر 92 عاماً، مؤخراً بمولودة جديدة، سمّاها تمارا.ويقول الحاج محمود، الذي يسكن في بلدة بيت أولا قضاء مدينة الخليل في الضفة الغربية: «أنا سعيد جداً بهذه المولودة، إنها هدية من الله. أصبح لدي  ...

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المزيد من الاخيرة

مجلة بريق الدانة

مال وأعمال
تقرير
تحذيرات من ضريبة أميركية على نفط الخليج

حذر محللون من ان الولايات المتحدة يمكن ان تجد نفسها بلا اصدقاء في الشرق الأوسط، اذا وافق الجمهوريون في الكونغرس على فرض ضريبة حدود على السلع  ...

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وطن النهار
130 ألف حالة وفاة عالمياً بسبب الحصبة
الحربي: تم القضاء على شلل الأطفال في الكويت عام 1986

أكد وزير الصحة د. جمال الحربي ان الحملة الوطنية للتطعيم الوقائي من أمراض الحصبة والحصبة الالمانية والنكاف وشلل الاطفال هي حملة وطنية على مرحلتين،  ...

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كتّاب اليوم

اقتصاد مصر
قابيل: توفير منظومة لتحقيق التنافسية للصناعة الوطنية
40 % من التجارة المصرية مع الاتحاد الأوروبي

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لمصر حيث يصل إجمالي حجم تجارة مصر مع الاتحاد إلى حوالي 40 في المئة  ...

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حرية الرأي
انتقد الدورة المستندية العقيمة.. والعقبات التي يواجهها نمو القطاع الخاص
الحميدي: نحتاج إلى نهج السبعينيات والثمانينيات

أكد الوزير الأسبق بدر الحميدي ان الكويت لديها الامكانيات التي تؤهلها لتكون من أكبر الوجهات السياحية في المنطقة منوها الى انه ابان وجوده في الحكومة  ...

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وطن النهار
رعت فعالية «Science Garden» في «الأبحاث»
السيد عمر: إنشاء مصانع لاستزراع الأسماك وإنتاج المياه

كشفت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة السيد عمر عن ان المعهد تسلم مؤخرا من البلدية أرضا في برغضي شمال الكويت، حيث تم وضع مخطط كامل  ...

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وطن النهار
الهرشاني: الإخوان سبب التأزيم وزعزعة الاستقرار

اكد النائب حمد الهرشاني ان الاخوان المسلمين هم المحرك والمؤجج لما يجري في الساحة السياسية من تأزيم وزعزعة للاستقرار عبر احداث الفوضى والتجاذب بين  ...

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عربيات ودوليات
رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق: لا بأس في الفراغ لأننا نعيشه
الحسيني لـ«النهار»: النسبية مدخل الإصلاح

لا يتشابه رئيس مجلس النواب الأسبق حسين الحسيني، في رؤيته لقانون الانتخاب ولواقع الأزمة اللبنانية الحالية، مع غيره من الفرقاء السياسيين في لبنان.  ...

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