الدويش: أوبريت «بساط الفقر» بشكل جديد

في إطار السياسة الثابتة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بتكريم الرواد والمبدعين في مختلف المجالات.

تقيم الأمانة العامة احتفالية خاصة للاحتفاء باسم الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا في السابعة من مساء الأربعاء المقبل 27 ديسمبر على مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية.

وقد أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. بدر الدويش أن العمل عبارة عن مزيج غنائي موسيقي يعيد تقديم أوبريت بساط الفقر بشكل متطور معتمدا على أداء الكورال.

مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بمجموعة من الأصوات الغنائية لأداء بعض الفقرات نظرا لصعوبة وجود أداء فردي يؤدي كلمات الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا الذي كان يملك طاقة فنية عالية وحضورا طاغيا يصعب تكراره.

كما تمت الاستعانة بمجموعة من الأصوات النسائية لأداء كلمات الفنانة الكبيرة سعاد عبدالله التي تملك إمكانيات فنية عالية يصعب تقديمها بشكل فردي.

المعروف أن أوبريت بساط الفقر من كلمات الشاعر الشهير فائق عبدالجليل وألحان الموسيقار سعيد البنا، ويقدم يوم الأربعاء بإشراف د. صالح حمدان ويقود الفرقة الموسيقية والكورال المايسترو جمال الخلب والدعوة عامة للجمهور.

