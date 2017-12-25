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محمد رمضان كشف موعد طرح «أهلاً رمضان»

كُرم الفنان محمد رمضان في حفل توزيع جوائز قنوات النايل دراما بفندق «كونكورد» السلام، الذي أقيم ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وحضر الحفل لفيف كبير من نجوم الفن والدراما منهم نبيلة عبيد، إلهام شاهين، أنوشكا، سميرة أحمد، وفاء عامر، شريف منير، محمد رمضان، ياسر جلال، عمرو سعد، سيد رجب وآخرين. وقال الفنان محمد رمضان، أثناء حديثه مع الوفد على هامش الحفل، إن مسرحيته «أهلا رمضان» سوف يتم عرضها يوم 28 ديسمبر حتى 31 من الشهر الحالي، وذلك بعد توقف دام لشهرين بسبب التحاق رمضان بالجيش لقضاء فترة تجنيده العسكرية.
وأشار إلى أنه قارب على الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من فيلم «الكنز»، وسوف يعرض قريبا في دور العرض السينمائية، يحضر لمسلسل جديد للمشاركة في السباق الرمضاني 2018. يذكر أن مسرحية «أهلا رمضان»، يشارك في بطولتها بجانب محمد رمضان كل من شيماء سيف، وحسام داغر، ومحمد على رزق وعدد آخر كبير من الفنانين، تأليف وليد يوسف، إخراج خالد جلال، وكانت أسرة المسرحية قد قدمتها على مدار عدة أشهر، لكنها توقفت فترة لانشغال محمد رمضان بعدة أعمال سينمائية، ثم توقفت تماما بسبب دخوله الجيش، لقضاء فترة خدمته العسكرية التى تبلغ عامين.



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