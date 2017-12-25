مهنا: «أفراح إبليس 2» الأفضل بالنسبة لي

تواصل الفنانة الشابة هنادي مهنا، تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل أفراح إبليس، ونشرت صورة جديدة، الخميس الماضي، من الكواليس عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وعلقت قائلة: «شخصية عالية في أفراح إبليس هتفضل دايما أفضل شخصية بالنسبة لي».

يذكر أن «أفراح إبليس 2» بطولة جمال سليمان، محمود عبدالمغني، صابرين، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد صفوت، كمال أبو رية، محمود الجندي، عفاف رشاد، تامر ضيائي، عمرو صحصاح، نادية رشاد، ضياء الميرغني، ماجد الشريف، وتأليف الكاتب الكبير مجدي صابر، من إنتاج لؤي عبدالله، وإخراج أحمد خالد أمين.

وفي سياق متصل، تواصل هنادي تصوير دورها في فيلمها الجديد مع الفنان عمر مصطفى متولي ويحمل اسم «الجبابرة».

