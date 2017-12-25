إلهام علي تنتظر «حب بلا حدود»

دعا إلى عزل قياديي الجهات التي لا يتم اعتماد حسابها الختامي

الطبطبائي: النواب ليسوا أعداء الحكومة.. الكل في مركب واحد

أعلن النائب عمر الطبطبائي عن تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحا بقانون لتعديل احكام مرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية انطلاقا من تعزيز ...