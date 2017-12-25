الحضور الفني يبدو واضحاومتجليا ومنذ حفل افتتاح خليجي 23، والأمر هنا لا يقتصر على ما قدم في حفل الافتتاح عبر جيل من المبدعين بل يتواصل الى كل ما يبث وعلى مدى الأربع وعشرين ساعة من أغان وفقرات راحت تصدح بها اذاعات وتلفزيونات دول المنطقة.

حضور فني عالي المستوى، تمتزج به الأجيال عبر الكلمة والصوت واللحن، أجيال تعي أهمية هذا الحدث وهذا العرس الرياضي الذي يجمع أبناء دول المنطقة ويؤكد على اهمية التواصل والتلاقي والحوار.

واذا كانت أغنية «أنا الخليجي» التي ابدعها الموسيقار الراحل مرزوق المرزوق، الفاتحة بانطلاق الأغاني الخليجية، فاننا اليوم وحينما نستعيد تلك الاغنية الخالدة، نعي أهمية الدور الذي قامت به والعمل الذي وجدت من أجله وهو مد جسور التواصل لترديد الحان ومفردات تلك الاغنية الخالدة، وفي الحين ذاته، فاننا نفرح ان يكمل المسيرة جيل من الشعراء والملحنين والمطربين الذين قدموا ابداعاتهم التي راحت تتردد بتجليات متينة عالية ومتجددة.

تحية لمبدعينا من الفنانين الذين شمروا عن سواعدهم لتقديم تلك النتاجات التي راحت تحقق حضورها، وتصدح بها الجماهير في ستاد جابر منذ يوم الافتتاح ، وتحية لأجهزة اعلامنا التي كانت بمستوى التحديات والثقة، وهذا ما نتوقف عنده في الغد.

وعلى المحبة نلتقي

