حماقي أدَّى مناسك العمرة مع أيمن بهجت قمر

نشر الشاعر أيمن بهجت قمر، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من الصور له برفقة النجم محمد حماقي أثناء تأديتهم مناسك العمرة.

وفي سياق آخر يواصل حماقي التحضيرات لألبومه الجديد ومن المقرر أن يطرحه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك حماقي في لجنة تحكيم برنامج «The Voice Kids» بجانب اليسا وعاصي الحلاني ونوال الكويتية.

