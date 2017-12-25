روضة «الوسم» أقامت ماراثونها السنوي

أقامت روضة الوسم ماراثونها السنوي تحت رعاية مدير منطقة حولي التعليمية أ. منصور الظفيري، وحضور مدير الشؤون الهندسية م. عماد الفيلكاوي، ومراقبة رياض الأطفال العنود الحجرف، ويعد هذا الماراثون مناسبة رياضية سنوية تقيمها الروضة في ختام أنشطتها للفصل الدراسي الأول . وحضر المناسبة عدد من رموز الرياضة في الكويت، إذ قدم لاعب المنتخب الكويتي وليد علي عرضاً لكرة القدم مع عدد من الأطفال، كما قدمت اللاعبة بلسم الأيوب عرضاً للمبارزة معهم أيضاً، في حين قدم فريق الكاراتيه التابع لنادي السالمية عرضاً بدوره أيضاً، وتم تكريم الفائزين من الأطفال وأولياء الأمور المشاركين في الماراثون.

