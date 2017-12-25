ضمن أنشطة وفعاليات أكاديمية العمل التطوعي البيئي، أقيمت محاضرة تحت عنوان جولة في عالم البحار مع فريق الغوص سنيار، مع حسين القلاف رئيس فريق الغوص سنيار وذلك في مقر الهيئة العامة للبيئة وبمشاركة منتسبي أكاديمية العمل التطوعي البيئي وجمهور كبير من المتخصصين والمهتمين في البيئة حيث تخللت المحاضرة عرض لقصص نجاح فريق سنيار داخل وخارج الكويت، بالاضافة إلى العديد من المحاور والتي كان من أهمها البيئة البحرية وكيفية المحافظة عليها ودور العمل التطوعي في حمايتها وتعزيز ثقافة التطوع البيئي الملائم للحياة البحرية، يذكر أن أكاديمية العمل التطوعي البيئي هي الأولى من نوعها بالمنطقة وهي مبادرة من جمعية أصدقاء النخلة.

