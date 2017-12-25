«الامتيازات الخليجية» نظَّمت حملة للتبرع بالدم لموظفيها

نظمت شركة الامتيازات الخليجية القابضة وشركاتها التابعة حملة للتبرع بالدم لموظفيها بالتعاون مع بنك الدم المركزي أول من أمس وذلك لتعزيز مخزون الدم في الكويت وتطوير الخدمات الطبية وانقاذ الارواح وذلك انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للشركة بدر الرفاعي ان الحملة شهدت اقبالا كبيرا من موظفي الشركة بمختلف اداراتها حيث اننا نفتخر بان يكون لنا دور ايجابي في دعم المبادرات التطوعية الهادفة التي تصب في مصلحة المجتمع وخاصة التي تسهم في انقاذ حياة من هم في حاجة لفئات الدم المختلفة، لافتا الى ان الحملة تمت على أكمل وجه ووفقا لمستوى عال من العناية التي قدمها الفريق الطبي في بنك الدم للمتبرعين حيث قاموا بفحص المشاركين للتأكد من أهليتهم للتبرع بالدم.

وأشار الرفاعي الى ان الشركة تحرص دائما على تعزيز العمل الاجتماعي التطوعي بين الموظفين وذلك من خلال دعوتهم للمشاركة في العديد من الفعاليات الانسانية والخيرية.

