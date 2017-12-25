«الامتيازات الخليجية» نظَّمت حملة للتبرع بالدم لموظفيها

نظمت شركة الامتيازات الخليجية القابضة وشركاتها التابعة حملة للتبرع بالدم لموظفيها بالتعاون مع بنك الدم المركزي أول من أمس وذلك لتعزيز مخزون الدم في الكويت وتطوير الخدمات الطبية وانقاذ الارواح وذلك انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية. وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للشركة بدر الرفاعي ان الحملة شهدت اقبالا كبيرا من موظفي الشركة بمختلف اداراتها حيث اننا نفتخر بان يكون لنا دور ايجابي في دعم المبادرات التطوعية الهادفة التي تصب في مصلحة المجتمع وخاصة التي تسهم في انقاذ حياة من هم في حاجة لفئات الدم المختلفة، لافتا الى ان الحملة تمت على أكمل وجه ووفقا لمستوى عال من العناية التي قدمها الفريق الطبي في بنك الدم للمتبرعين حيث قاموا بفحص المشاركين للتأكد من أهليتهم للتبرع بالدم. وأشار الرفاعي الى ان الشركة تحرص دائما على تعزيز العمل الاجتماعي التطوعي بين الموظفين وذلك من خلال دعوتهم للمشاركة في العديد من الفعاليات الانسانية والخيرية.
السنافر
أعلن النائب عمر الطبطبائي عن تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحا بقانون لتعديل احكام مرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية انطلاقا من تعزيز ...
وقعت البلدية عقد ادارة وتشغيل مشروع برايح سالم بقيمة 2 مليون دينار مع الصندوق الوطني لدعم المشاريع الشبابية بحضور وزير الاشغال وزير البلدية حسام ...
تحسنت أسعار الذهب تدريجيا خلال شهر ديسمبر الحالي بعد تراجعها خلال الشهرين الماضيين في ضوء ترقب الأسواق حينها لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ...
تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت، تنطلق فعاليات معرض ميكر فير الكويت في الفترة من 6 الى 10 ...
أكد رئيس الحزب العربي الناصري سيد عبدالغني أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بريء من جميع الاتهامات التي توجه إليه بين الحين والآخر بأنه السبب الرئيس ...