وفد من رابطة الاجتماعيين زار مستشفى الرازي

زارت لجنة العمل الاجتماعي في رابطة الاجتماعيين، ممثلة برئيستها أصيلة الرفاعي وعضوات اللجنة، قسم الاطفال بمستشفى الرازي، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال المرضى، وسط فرحة الاهالي الذين اشادوا بمثل هذه المبادرة الانسانية، التي تهدف الى ادخال الفرحة الى قلوبهم. واكدت الرفاعي ان انشطة لجنة العمل الاجتماعي التي تقوم بها على امتداد العام تهدف الى إدخال الفرحة الى قلوب الأطفال المرضى، من خلال تقديم الهدايا الرمزية، شاكرة ادارة مستشفى الرازي في انجاح هذه الفعالية التي تحرص عليها رابطة الاجتماعيين الكويتية سنويا.
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