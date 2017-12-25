«البترول الوطنية»: 2.2 مليار قدم من الغاز بحلول مارس

كشف مصدر مطلع في شركة البترول الوطنية عن وصول الطاقة التكريرية للغاز في شركة البترول الوطنية الى 2.2 مليار قدم مكعبة مع دخول خط الغاز الخامس الى التشغيل التجاري رسمياً في مارس 2019. وأضاف أن الطاقة التكريرية حالياً تصل الى 1.6 مليار قدم مكعبة، يذهب منها بحدود الـ60 في المئة الى شبكة الكهرباء للاستهلاك المحلي، بينما يتم تصدير باقي المنتجات «البروبان، والبويتان» الى الخارج. وحول أبرز الجهات التي يتم التصدير اليها، لفت الى أن اليابان وكوريا الجنوبية على رأس تلك الدول.وفيما يتعلق بالأسعار قال إن الأسعار تختلف باختلاف الموسم، مشيراً الى أن طن البروبان والبويتان يتراوح سعره من 700 دولار الى 1000 دولار حسب الموسم.وفيما يتعلق باستهلاك الكويت من البروبان والبويتان، اشار الى ان الاستهلاك المنزلي من خلال شركة ناقلات النفط، استهلاك بسيط جداً.
السنافر
أعلن النائب عمر الطبطبائي عن تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحا بقانون لتعديل احكام مرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية انطلاقا من تعزيز ...
وقعت البلدية عقد ادارة وتشغيل مشروع برايح سالم بقيمة 2 مليون دينار مع الصندوق الوطني لدعم المشاريع الشبابية بحضور وزير الاشغال وزير البلدية حسام ...
تحسنت أسعار الذهب تدريجيا خلال شهر ديسمبر الحالي بعد تراجعها خلال الشهرين الماضيين في ضوء ترقب الأسواق حينها لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ...
تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت، تنطلق فعاليات معرض ميكر فير الكويت في الفترة من 6 الى 10 ...
أكد رئيس الحزب العربي الناصري سيد عبدالغني أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بريء من جميع الاتهامات التي توجه إليه بين الحين والآخر بأنه السبب الرئيس ...