«البترول الوطنية»: 2.2 مليار قدم من الغاز بحلول مارس

كشف مصدر مطلع في شركة البترول الوطنية عن وصول الطاقة التكريرية للغاز في شركة البترول الوطنية الى 2.2 مليار قدم مكعبة مع دخول خط الغاز الخامس الى التشغيل التجاري رسمياً في مارس 2019. وأضاف أن الطاقة التكريرية حالياً تصل الى 1.6 مليار قدم مكعبة، يذهب منها بحدود الـ60 في المئة الى شبكة الكهرباء للاستهلاك المحلي، بينما يتم تصدير باقي المنتجات «البروبان، والبويتان» الى الخارج. وحول أبرز الجهات التي يتم التصدير اليها، لفت الى أن اليابان وكوريا الجنوبية على رأس تلك الدول.

وفيما يتعلق بالأسعار قال إن الأسعار تختلف باختلاف الموسم، مشيراً الى أن طن البروبان والبويتان يتراوح سعره من 700 دولار الى 1000 دولار حسب الموسم.

وفيما يتعلق باستهلاك الكويت من البروبان والبويتان، اشار الى ان الاستهلاك المنزلي من خلال شركة ناقلات النفط، استهلاك بسيط جداً.

