«طيران الإمارات» ألغت عشر رحلات

دبي- «رويترز»: قالت شركة طيران الإمارات إنها ألغت عشر رحلات صباح امس بسبب الضباب الكثيف فيما قالت شركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي إنها تتوقع تأخر رحلات. وذكرت طيران الإمارات على موقعها أنها ألغت رحلات بين كل من دبي وطهران والبحرين والدمام والكويت ولارناكا والبصرة وعمان وبودابست وهونج كونج وبغداد. وقالت الاتحاد للطيران على موقعها إنها تتوقع تأخر رحلات وإلغاء أخرى وارتباكا في جدول بعض الرحلات المتجهة إلى أبوظبي.
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