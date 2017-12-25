«بورصة الكويت» كشفت عن خطة عملها

انضمت بورصة الكويت إلى بورصات الأوراق المالية المستدامة والتي تنظمها هيئة الأمم المتحدة، في بداية هذا العام ويأتي ذلك تأكيداً على التزامها بتشجيع الاستدامة في الأسواق المالية، وإعمالاً لهذا الالتزام، أعلنت بورصة الكويت عن خطة عملها لتعزيز الاستدامة داخلياً ومع الشركات المدرجة، وبالتالي ضمان وفاء بورصة الكويت بالتزاماتها في مبادرة أسواق الأوراق المالية المستدامة.

بدأت بورصة الكويت خطة عملها نحو الاستدامة، بجلسة تعريفية عن الاستدامة للشركات المدرجة بالتعاون مع شركة «Sustainability Excellence»، الشركة المتخصصة في مجال استشارات الاستدامة والتقارير والبحوث في منطقة الشرق الأوسط.

وسلطت هذه الجلسة الضوء على حالة العمل من أجل القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة، وقدمت لمحة عامة عن النهج العالمي لتقييم المستثمرين لمعايير الاستدامة، وقدمت الدليل الإرشادي الاختياري لبورصة الكويت للإفصاح عن الاستدامة بما يعزز من جودة إفصاح الشركات المدرجة عن المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويقترح الدليل الإرشادي مجموعة أولية من مؤشرات الاستدامة التي تتماشى مع طموحات الكويت في مجال التنمية المستدامة على النحو الذي حددته رؤية الكويت 2035 وخطة التنمية الوطنية «الكويت الجديدة». كما يتماشى هذا الدليل مع التوصيات المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادرة عن مبادرة أسواق الأوراق المالية المستدامة، والاتحاد العالمي للبورصات. كما وقعت بورصة الكويت وشركة «Sustainability Excellence» مذكرة تفاهم لإضفاء الطابع الرسمي على نشر سلسلة من المبادرات الاستراتيجية للاستدامة الرامية إلى تعزيز الشفافية والإفصاح عن معلومات الاستدامة/ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بين الشركات المدرجة في بورصة الكويت.

ومن خلال مذكرة التفاهم، هدفت بورصة الكويت إلى تعزيز المعرفة في السوق من خلال إقامة ورش عمل توعوية وإرشادية للشركات المدرجة، وتشجيع الحوار بين المستثمرين والشركات المدرجة حول القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتطوير البحوث حول حالة الاستدامة في الكويت. وقد أكد خالد عبد الرزاق الخالد، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، التزام بورصة الكويت القوي بتحقيق الاستدامة في أسواق رأس المال. وأضاف: «تلتزم بورصة الكويت بشكل كامل بتعزيز الاستدامة سواء داخلياً أو بين الشركات المدرجة بها، وقد وضعنا خطة عمل شاملة للاستدامة للتواصل مع الشركات المدرجة ودعم جهودهم نحو الاستدامة». وخلال الجلسة التعريفية عرض دارين روفير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Sustainability Excellence»، الجدوى التجارية لاعتماد الاستدامة ودورها في دعم الشركات للتعرف على الفرص الجديدة والحد من المخاطر. وقال: «الشركات التي تدمج قضايا الاستدامة في عملياتها التجارية الأساسية هي أكثر قدرة على المنافسة وتفوق أقرانها مالياً». كما قدم حسام لحرش، رئيس ESG Invest، لمحة عامة عن كيفية استخدام المستثمرين ووكالات التصنيف للمعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة لإبلاغ قراراتهم الاستثمارية.

وقال: «الاستثمار المسؤول هو أحد أسرع الاتجاهات نمواً في الأسواق المالية منذ عقود. وسوف تحتاج الشركات إلى تلبية المتطلبات المتزايدة للمستثمرين الدوليين ووكالات التصنيف من حيث المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة».

