«ريم» نظَّمت ورشة عمل في الحوكمة وبروتوكولات التواصل

نظمت شركة «ريم» أول ورشة عمل تفاعلية في الحوكمة ودورة المحاسبة لغير المحاسبين لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذين والسكرتارية في قاعة الجابرية بفندق الفور سيزون والتي سلطت الضوء على أهمية الحوكمة المؤسسية كثقافة و تعزيز المبادئ الأساسية في تطبيق الحوكمة ما ينعكس بالإيجاب على الادارة وتحقيق المزيد من النمو.

وقال أحمد الرومي مدير ادارة التسويق والعلاقات العامة في الشركة أن هذه الورشة تتيح للمشاركين الفرصة لتعزيز معرفتهم بمبادئ الحوكمة المؤسسية لافتا الى ان الاستراتيجية لمجلس الادارة تهدف الى تأسيس ثقافة قائمة على حوكمة مؤسسية مناسبة في بيئة العمل تعكس التركيز على القيم التنظيمية التي تؤدي إلى تحسين الأداء.

واضاف الرومي اننا في شركة «ريم» ندرك أهمية مواصلة تطوير مواردنا البشرية على جميع المستويات، حيث تمثل هذه الورشة خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءات أعضاء مجلس الإدارة وفرق الإدارة التنفيذية، خاصة انه تم الاستعانة بـ احمد الكسواني الذي يعد واحدا من المتخصصين في تقديم مثل هذه البرامج والورش التدريبية في حوكمة الشركات.

وشدد الرومي على ان التدريب المهني على جميع المستويات الإدارية يعد جانباً حاسماً في تطوير ونمو أي مؤسسة، وأهمها التدريب على مستوى أعضاء مجلس الإدارة بما يعزز دور مجلس الإدارة في دعم الأداء المتميز ووضع القواعد واللوائح التي تتسم بالشفافية للمساهمين والمديرين والسكرتارية كدوافع متماسكة، نظرا لأن التدريب المستمر والتطوير هو استثمار لأي شركة تتطلع إلى تعزيز أدائها المستقبلي.

واشار الرومي الى ان دورة المحاسبة لغير المحاسبين تسهم في تطوير أداء المديرين التنفيذيين والسكرتارية بها عبر تنمية مهاراتهم وقدراتهم المحاسبية، موضحا ان مجلس الادارة يعتبر الموظف أساس النهوض بالعملية الإنتاجية.

واختتم الرومي تصريحه بأن الشركة تسعى بصفة عامة إلى تحقيق أهدافها ونشاطاتها عن طريق الأداء الصحيح وأن هذا الأداء لا يأتي إلا عن طريق التدريب المبني على التخطيط السليم، موضحا ان مهارات فريق العمل وكفاءة كوادره العامل الفيصل في التفرقة بين شركة وغيرها من الشركات الاخرى، ولذا تحرص الشركة على تشجيع ثقافة التدريب المتواصل وتنمية المهارات وقدرات فريق العمل.

