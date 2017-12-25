خبراء: %50 ارتفاعاً في الإقبال على الذهب محلياً

تحسنت أسعار الذهب تدريجيا خلال شهر ديسمبر الحالي بعد تراجعها خلال الشهرين الماضيين في ضوء ترقب الأسواق حينها لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية. وبلغت أسعار الذهب في سبتمبر الماضي أعلى سعر لها خلال العام الحالي عند مستوى 1346 دولارا أميركيا للأونصة فيما تراجعت إلى مستوى 1273 دولاراً في منتصف نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 1161 دولاراً للأونصة في بداية هذا العام.

ومع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 1?25 و1?50 في المئة في 13 ديسمبر الحالي ارتفعت أسعار الذهب لنحو 1260 دولارا للأونصة مقابل 1238 دولارا في اليوم السابق لقرار رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وأسهم تراجع الدولار الأميركي كذلك خلال الفترة الماضية في لجوء العديد من المستثمرين إلى حيازة المعدن الأصفر بدلا من الدولار لأنه يمثل الملاذ الآمن لهم في أوقات الأزمات الاقتصادية. وفي هذا السياق أكد خبراء في المعادن الثمينة في لقاءات متفرقة مع (كونا) أن تراجع أسعار الذهب خلال الشهرين الماضيين كان متوقعا لاسيما في ضوء ترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المعني برفع أسعار الفائدة متوقعين ارتفاع أسعاره مع مطلع العام المقبل.

وقال المدير التنفيذي لشركة سبائك الكويتية رجب حامد لـ (كونا) إن الاقبال على الذهب ازداد خلال الفترة الماضية بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى 50 في المئة خاصة على السبائك باعتباره أحد أوجه الاستثمارات الجيدة والآمنة.

وتوقع حامد أن تشهد أسعار الذهب تحسنا خلال الربع الأول من العام المقبل بنسبة تتجاوز 10 في المئة، مبينا أن الذهب أثبت قوته وتماسكه على الرغم من رفع أسعار الفائدة الأميركية أكثر من مرة هذا العام ما شكل ضغوطا على أسعاره.

وأضاف أن أسعار الذهب الحالية تعد أعلى من نظيرتها في بداية العام الحالي على الرغم من خسارتها لنحو 10 في المئة من قيمتها منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي مشيرا إلى أن أكبر نسبة من هذه الخسارة كانت خلال شهر نوفمبر الماضي بسبب ترقب الأسواق لقرار رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وذكر أن أسعار الذهب عادت إلى الارتفاع خلال الشهر الحالي بعد رفع أسعار الفائدة الأميركية، موضحا أن انخفاض سعر الذهب غالبا ما يحدث مع اقتراب قرار رفع الفائدة. من جانبه قال مدير إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة بالتكليف سعد السعيدي لـ (كونا) إن حجم الطلب المحلي على الذهب خلال الأشهر الأربعة الماضية تراجع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف السعيدي أن كمية الذهب الخارجي الموسوم من قبل الوزارة خلال تلك الفترة بلغت حوالي 3?720 أطنان من مختلف عيارات الذهب فيما بلغت كمية الذهب التي دخلت الكويت خلال نفس الفترة من العام الماضي 4?184 أطنان.

وأوضح أن الوزارة تمارس الرقابة الدقيقة على كمية ومعيار الذهب سواء من الداخل او الخارج للتأكد من مطابقتها للمعايير وضمان عدم حصول أي عملية غش قد يقع فيها المستهلكون. وحول اتجاه المستهلكين الراغبين في شراء الذهب أفاد السعيدي بأن المؤشرات تظهر زيادة الطلب على شراء السبائك بمختلف الأحجام خلال الفترة الماضية ما يعكس رغبة المستثمرين والمواطنين في شراء الذهب باعتباره فرصا استثمارية مجدية لانه سلعة ثابتة نسبيا في قيمتها السوقية.

من جهته قال المدير العام لشركة (علي وناصر الصايغ) للمجوهرات ناصر الصايغ لـ (كونا) إن أسعار الذهب في الكويت مرتبطة بالبورصة العالمية مبينا أن حركة زيادة أو تراجع شراء الحلي والمشغولات الذهبية مرتبطة بالمناسبات وليس الأسعار العالمية.

وأضاف الصايغ أن شراء الحلي والمشغولات الذهبية يرتفع بشكل كبير خلال عيدي الفطر والأضحى وكذلك في مواسم الأفراح في حين تبقى عمليات البيع والشراء شبه ثابتة في غير تلك المناسبات.

وأكد قوة أسعار الذهب على المديين المتوسط والطويل بسبب الطلب المستمر عليه واعتباره الملاذ الآمن وسلعة رئيسة جاذبة للزبائن والمستثمرين فيه.

