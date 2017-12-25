«الوطني» يوفر 13 فرعاً متخصصاً في الخدمات المصرفية للأعمال

يعمل بنك الكويت الوطني باستمرار على تلبية احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ومواكبة التطور المتلاحق في هذا المجال. حيث يوفر بنك الكويت الوطني حالياً 13 فرعاً متخصصاً لرواد الاعمال، عبر توفير مسؤول حساب مختص لخدمة عملاء الخدمات المصرفية للأعمال كما يمكن خدمة أصحاب الأعمال من خلال شبكة فروع بنك الكويت الوطني والتي تصل إلى 68 فرعاً.

ومن خلال توافر أكبر شبكة فروع على المستوى المحلي، يسهم بنك الكويت الوطني في تسهيل وتيسير إجراء المعاملات المصرفية بغض النظر عن أماكن تواجد العملاء.

وقال مساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني بدر المطوع: «تتطلب أنشطة الأعمال خدمات متخصصة لتلبية احتياجاتها المحددة. لذا قمنا بإعداد 13 فرعا للخدمات المصرفية للأعمال موزعة جغرافياً على مستوى مناطق الكويت حتى يتسنى لأصحاب الأعمال وموظفيهم الوصول إلى أفرع بنك الكويت الوطني بيسر وسهولة لإنجاز أعمالهم بسرعة وأمان».

وأضاف المطوع أن هذه الفروع توفر فرق عمل تتميز بالخبرة والاحترافية تقدم العديد من الخدمات المختلفة للشركات مثل «الاستشارات المالية، الاستثمارية والتمويل التجاري، كما تقدم الحلول لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال.

وأوضح أن هذه الفروع يتوافر لديها منتجات حصرية لبنك الكويت الوطني، مثل أجهزة الصراف الآلي، نقاط البيع، تحويل الرواتب عبر الإنترنت، التحويلات عبر الانترنت، والتأمين، وقروض الشركات، وخطابات الائتمان وخطابات الضمان، حيث يتطلب العدد المتزايد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن رواد الأعمال الجديدة من الشباب توافر طرق تتسم بالكفاءة والسهولة الملائمة لإتمام المعاملات المصرفية.

وأشار إلى أن العميل يمكنه تنفيذ معاملته المصرفية عن طريق فرعه أو إنجازها عبر الأنترنت، فضلاً عن إمكانية مساعدة مسؤول علاقات العملاء للخدمات المصرفية للأعمال في بنك الكويت الوطني له على اتمام معاملته.

واختتم المطوع قائلاً: «نعمل على مساعدة رواد الأعمال الجديدة والمحافظة على دوران العمل بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن فريق العمل المهني لدى بنك الكويت الوطني يتميز بالتخصص في توفير حلول تتناسب مع جميع شرائح العملاء».

ويقدم بنك الكويت الوطني الخدمات المصرفية للاعمال في الفروع التالية: الفرع الرئيسي، السرة، الشويخ، التضامن، مبارك الكبير، الجابرية، برج الراية 2 (الدور الخامس)، الفنطاس، سلوى، رأس السالمية (الدور الثالث)، حولي، شرق والغزالي. ولتحديد موقع مركز أنشطة الأعمال لبنك الكويت الوطني.

