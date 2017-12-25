«بوبيان» استضاف طلبة «العلوم والتكنولوجيا»

استضاف بنك بوبيان في مركزه للإبداع والابتكار في مقره الرئيس مجموعة من الطلاب المبدعين من كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في إطار حلقة نقاش تهدف للتواصل مع نخبة من الشباب المبدعين في مجال الابتكار التكنولوجي وتكريمهم. وقد استعرض الطلاب الذين تمت استضافتهم وتكريمهم مجموعة من مشاريعهم المميزة وناقشوا الطرق الممكنة لدعم التعاون بين البنك وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لتحقيق أهداف الطرفين المشتركة.

وتأكيدا لاستراتيجية دعم التطوير والتكنولوجيا والابتكار التي يعتمدها بنك بوبيان، أوضح عبدالله التويجري نائب الرئيس التنفيذي قائلا: «انطلاقا من إيمان بنك بوبيان الراسخ بأهمية الابداع والتطوير التكنولوجي الذي يفتح المجال واسعا أمام الشباب لإطلاق مواهبهم وترجمة أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة وخطط تنموية مستقبلية فتحنا المجال من خلال مركز Digital & Innovation Center في البنك الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الكويت، لبحث الأفكار الجديدة ومناقشة المشاريع المتطورة بما يعود بالفائدة والنفع على مختلف شرائح المجتمع ويدعم قدرات الاقتصاد الكويتي على المنافسة ويسهم في تنويع مصادر الدخل.

