«كواليتي نت» شاركت في «إنترنت الأشياء»

شاركت كواليتي نت المزود الأول للإنترنت وخدمات الاتصالات المعلوماتية وحلول تكنولوجيا المعلومات في الكويت - في مؤتمر ومعرض «إنترنت الأشياء IoT « وذلك بالتعاون مع شركة فيجور إيفنت المنظمة للحدث لأول مرة في الكويت ، بدأت فعاليات المؤتمر, حيث يقام على هامش المؤتمر العديد من ورش العمل التي يحاضر فيها نخبة من خبراء تكنولوجيا المعلومات وخبراء الإنترنت العالميون.

وبهذا الصدد ، عبَّرعيسى الكوهجي رئيس القطاع التجاري لكواليتي نت عن دعم الشركة لفعاليات مؤتمر و معرض «إنترنت الأشياء» «IoT» ، انطلاقا من مساهماتها المستمرة لدفع عجلة تكنولوجيا المعلومات وصناعة المعلوماتية في الكويت. ولأنها الشركة الرائدة في ابتكار أحدث الحلول التكنولوجية التي تلبي احتياجات العملاء على صعيدي الأفراد والمؤسسات.

ومما لاشك فيه أن نولي الكثير من الاهتمام لإنترنت الأشياء ذلك المصطلح الذي برز حديثا في صناعة المعلوماتية ، ويُقصد به الجيل الجديد من الإنترنت الذي يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها عبر «بروتوكول الإنترنتIP»، وتشمل هذه الأجهزة الأدوات والمستشعرات والحساسات وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة وغيرها ويتخطى هذا التعريف المفهوم التقليدي وهو تواصل الأشخاص مع الحاسوب والهواتف الذكية عبر شبكة عالمية واحدة ومن خلال بروتوكول الإنترنت التقليدي المعروف. وما يميز إنترنت الأشياء IoT أنها تتيح للإنسان التحرر من المكان، أي أن الشخص يستطيع التحكم في الأدوات من دون الحاجة إلى الوجود في مكان محدّد للتعامل مع جهاز معين . إنترنت الأشياء IoT هي المفهوم الواعد لصناعة التكنولوجيا للسنوات المقبلة. حسب الإحصائيات ، لقد تضاعف حجم الاستثمار في السوق العالمية لصناعة إنترنت الأشياء بين عامي 2014 و 2017، لتصل إلى تريليون دولار بنهاية هذا العام. ومن المتوقع بحلول عام 2019، أن تقدر قيمة سوق إنترنت الأشياء العالمية بأكثر من 1.7 تريليون دولار، وخمسون مليار جهاز متصل بحلول عام 2020. و 8.4 مليارات جهاز يعمل بحلول نهاية عام 2017.

وأضاف الكوهجي ، أن كواليتي نت ركزت من خلال مشاركتها في العرض على مساعدة العملاء في اختيار أحدث منتجات «إنترنت الأشياء» المواكبة للسوق العالمية. حيث أطلقت الشركة اخيرا مجموعة منتجات «إنترنت الأشياء» الجديدة الخاصة بالأنظمة الأمنية والذكية المتوفرة عبر باقات متعددة للأفراد والشركات. وإذ نهدف عبر مجموعة حلولنا الخاصة بانترنت الأشياء إلى تلبية جميع احتياجات العملاء على كل الأصعدة، من خلال توفير حلولIoT مرنة وقابلة للتطوير مع الأخذ بعين الاعتبار الاتصال بشبكة البيانات وتوفير حلول الأمن السيبراني على المستوى الأفراد وقطاع الأعمال محليا وعبر الحدود إذا لزم الأمر.

