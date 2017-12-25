«البترول» توقعت اتفاقية مع «شل»

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية توقيعها اتفاقية مع شركة شل العالمية لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال (ال ان جي) لفترة (المدى الطويل) لمدة 15 عاما.وقالت المؤسسة في بيان صحافي امس الأحد إن الاتفاقية ستساعدها على تلبية الطلب المتزايد من الطاقة وتنفيذ خطتها الطموحة الهادفة إلى تأمين حاجة البلاد المتزايدة من الطاقة النظيفة، وأضافت أنه بُناء على خطة دولة الكويت الطموحة للنمو الاقتصادي جاء سعي المؤسسة لاستيراد الغاز الطبيعي إضافة إلى تنفيذ رؤيتها المتمثلة في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء، وذكرت أن شركة شل تعد من الشركات الرائدة في مجال الغاز الطبيعي وتمتلك خبرة تزيد عن أربعين عاما ولديها مكانة متميزة في السوق العالمي.
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