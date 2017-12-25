«التجاري» كشف عن الفائزين في حساب النجمة

أجـرى البنك التجاري الكويتي السحب اليومي على «حساب النجمة»، يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2017 في المركز الرئيس للبنك، وذلك لاختيار 5 من العملاء أصحاب هذا الحساب للفوز بجائزة قدرها 7,000 دينار لكل واحد منهم. وقد أسفر السحب الذي تم بحضور وزارة التجارة والصناعة ممثلة بلطيفة الجيعان عن فوز كل من:

لطفي شمس الدين علي، خيرية جعفر محمد حسن، هارى شنكار سندرلال كانوجيا، دميانة جرجس القمص لوقا جاد، علي ميثم المهنا. ويتميز حساب النجمة بتأهيل عملائه للفوز بجائزة يومية قدرها -/7000 دينار تعد أكبر جائزة سحب يومي في الكويت ، بالإضافة إلى ذلك يقدم الحساب سحوبات ربع سنوية تتيح للعملاء الفوز بجوائز كبرى تمكنهم من تحقيق جميع أحلامهم تبدأ من 100 ألف دينار للربع الأول ثم تزيد بمعدل 50 ألف دينار لكل فترة فصلية لتصل إلى 250 ألف دينار في الربع الأخير من العام. هذا ويمكن للعميل التمتع بالمزايا الإضافية التي يوفرها حساب النجمة وهي الحصول على بطاقة سحب آلي، والحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، والتمتع بجميع الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك.

