500 ألف دينار كلفة مشروع الدعم الإعلامي لخطة التنمية لعامي 2017/2018

أظهرت بيانات رسمية أن كلفة مشروع الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية والخطط السنوية المنبثقة منها تبلغ حوالي 500 ألف دينار على مدى عامي 2017/2018 موضحة أن نسبة الانجاز في المشروع بلغت 65 في المئة متوقعة الانتهاء منه في نهاية العام 2018.

وأوضحت مصادر متابعة ان المشروع يتمثل في إنشاء لجنة إعلامية متخصصة تتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومتابعة توجهات الرأي العام من خلال الأساليب العالمية المناسبة لتقييم مدى الفهم والتفاعل مع تسويق خطط التنمية وكذلك نشر الوعي الإعلامي بمكونات خطط التنمية ومشروعاتها حكومياً وبرلمانياً وشعبياً، وبيان المخاطر الاقتصادية والاجتماعية في حالة عدم تطبيق الإصلاحات التنموية.

وقالت المصادر إن من اهم الآثار المتوقعة للمشروع هو رفع درجة الرضا لدى المواطنين من خلال مشاركتهم في المسيرة التنموية المحققة للرؤية السامية.

ولفتت إلى أن الجمهور المستهدف للمشروع هو المجتمع الكويتي كافة، الجهات المشاركة بالخطة الإنمائية، منظمات المجتمع المدني بالاضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص.

وأشارت المصادر إلى أن أهداف المشروع تتمثل في:

تكريس الفهم الكامل لخطة التنمية ومرتكزاتها وتسويقها برلمانيا وشعبيا.

التنسيق بين الجهات الحكومية في نشر مضامين وأهداف الخطة وإيضاح خطورة استمرار الوضع الحالي.

خلق قنوات اتصال بين الجهات الإعلامية بالقطاعين العام والخاص لتزويدهم بالمعلومات والبيانات لنشر ودعم خطة التنمية إعلاميًا.

دعم الخطة الإنمائية والخطط السنوية المنبثقة منها.

السعي إلى مشاركة المواطنين في التنمية.

إنشاء لجنة إعلامية دائمة من المتخصصين من أجل دعم جهود التنمية إعلاميا.

تطوير موقع الأمانة العامة على الانترنت لعرض مخرجات المشروع.

برنامج تلفزيوني أسبوعي مستمر خلال العام يتطرق إلى جانب من جوانب الخطة.

برامج إذاعية أسبوعية تتطرق إلى جانب من جوانب الخطة.

عقد عدد (6) ندوات عن الموضوع خلال العام.

متابعة عدد (100000) على الأقل للموقع الالكتروني للأمانة خلال العام.

عقد عدد 8 برامج إعلامية وتثقيفية خلال العام توضح مخاطر استمرار بعض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع الاستعانة بالشباب والنشطاء الإعلاميين والمبدعين في هذا الخصوص.

