«Ooredoo» تعمل وفق خطة لإطلاق IoT

أكدت Ooredoo أنها تعمل وفق خطة لإطلاق تكنولوجيا إنترنت الأشياء IoT من خلال تطويرها المستمر للبنية التحتية استعداداً لدعم تحويل مدينة الكويت إلى مدينة ذكية. جاء هذا خلال مشاركة Ooredoo ممثلة بقطاع منتجات الشركات والمؤسسات في مؤتمر ومعرض إنترنت الأشياء، بمشاركة ورعاية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات التابع لمجلس الوزراء، ومنظمة IoT Asia الإقليمية المعنية بتكنولوجيا الأشياء. وأكد مدير أول إدارة مبيعات الشركات والمؤسسات الحكومية في Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين أن الشركة أطلقت عدداً من المبادرات خلال العام الحالي لتعزيز إطلاق إنترنت الأشياء على نطاق الدولة، من أهمها افتتاح مركز البيانات التابع لشركة Ooredoo الكويت والذي يقدم خدمات رقمية وسحابية لمستخدمي الشبكات، ما يدعم المشاريع التكنولوجية الحديثة.

وقال المدير التنفيذي الأول لقطاع مبيعات الشركات والهيئات الحكومية في Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين: «يسرنا التعاون مع اريكسون كشريك في مجال التحول الرقمي، حيث تمتلك هذه الشركة خبرة كبيرة في مجال تقديم الحلول المتقدمة في مجالات إنترنت الأشياء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعد هذه الشراكة تأكيداً على إيماننا بامتلاك إريكسون المؤهلات والقدرات التي تمكنها من تنفيذ هذا المشروع ضمن شبكتنا على أتم وجه».

وقال محمد درغام، رئيس إريكسون في شمال الشرق الأوسط ووحدة العملاء العالمية لشركة Ooredoo: «نحن في اريكسون نسعى جاهدين للاستفادة من خبراتنا وقدراتنا في مجال مسرع إنترنت الأشياء والتعاون في مجال الحلول المتقدمة مع شركة Ooredoo والتي بدورها ستسهم في تقديم أفضل الحلول لعملائها. وسنتمكن عبر هذه الشراكة من إطلاق المدن الذكية حول الكويت بهدف تلبية احتياجات المواطنين الكويتيين والشركات الذكية على النحو الأفضل».

