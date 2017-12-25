تابعة لـ «الصناعات الوطنية» باعت حصتها في مطار الأردن

أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية قيام احدى شركاتها التابعة (مملوكة لها بنسبة 100 في المئة) بتوقيع عقد مع شركائها في شركة مجموعة المطار الدولي المعنية بإدارة وتشغيل مطار الملكة علياء بالأردن لبيع كامل حصتها البالغة 24 في المئة.وقالت المجموعة في إفصاح على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت إنه تم التوقيع النهائي على بيع كامل الحصة في شركة مجموعة المطار الدولي إلى تحالف شركات بقيادة مجموعة (ايه دي بي) الفرنسية بعد استيفاء بعض الإجراءات الروتينية.وأضافت أن حصة المجموعة في الصفقة تقدر بـ 147?6 مليون دولار موضحة أن صافي ربحها من هذه الصفقة يقدر بـ 15?9 مليون دينار (نحو 51?9 مليون دولار).وذكرت أن نتائج الصفقة ستظهر في البيانات المالية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الحالي.
السنافر
أعلن النائب عمر الطبطبائي عن تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحا بقانون لتعديل احكام مرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية انطلاقا من تعزيز ...
وقعت البلدية عقد ادارة وتشغيل مشروع برايح سالم بقيمة 2 مليون دينار مع الصندوق الوطني لدعم المشاريع الشبابية بحضور وزير الاشغال وزير البلدية حسام ...
تحسنت أسعار الذهب تدريجيا خلال شهر ديسمبر الحالي بعد تراجعها خلال الشهرين الماضيين في ضوء ترقب الأسواق حينها لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ...
تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت، تنطلق فعاليات معرض ميكر فير الكويت في الفترة من 6 الى 10 ...
أكد رئيس الحزب العربي الناصري سيد عبدالغني أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بريء من جميع الاتهامات التي توجه إليه بين الحين والآخر بأنه السبب الرئيس ...