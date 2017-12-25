تابعة لـ «الصناعات الوطنية» باعت حصتها في مطار الأردن

أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية قيام احدى شركاتها التابعة (مملوكة لها بنسبة 100 في المئة) بتوقيع عقد مع شركائها في شركة مجموعة المطار الدولي المعنية بإدارة وتشغيل مطار الملكة علياء بالأردن لبيع كامل حصتها البالغة 24 في المئة.

وقالت المجموعة في إفصاح على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت إنه تم التوقيع النهائي على بيع كامل الحصة في شركة مجموعة المطار الدولي إلى تحالف شركات بقيادة مجموعة (ايه دي بي) الفرنسية بعد استيفاء بعض الإجراءات الروتينية.

وأضافت أن حصة المجموعة في الصفقة تقدر بـ 147?6 مليون دولار موضحة أن صافي ربحها من هذه الصفقة يقدر بـ 15?9 مليون دينار (نحو 51?9 مليون دولار).

وذكرت أن نتائج الصفقة ستظهر في البيانات المالية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الحالي.

