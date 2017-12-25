التوترات الاقتصادية تطيح بعرش الدولار

أشار تقرير «بنك الكويت الوطني» الى ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع قانون الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة، وسيبدأ سريان معظم التعديلات في مشروع القانون اعتبارا من يناير 2018.

وما يثير الاهتمام هو أن أكبر إصلاح ضريبي في تاريخ أميركا من حيث الحجم لم يحرّك الأسواق، وكان من الواضح أن هذا الأمر قد تم احتسابه بالفعل على مدى السنة، وكانت نبرة السوق مؤخرا تجاه فوائد الخفض الضريبي قد انخفضت، إذ ان الأسواق تتوقع أن يطغى ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن ارتفاع العجز الحكومي على التأثيرات الإيجابية لهذا الخفض. وسيكلّف الإصلاح الضريبي تقريبا 1.5 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة. ويتوقع البنك المركزي الأميركي «ارتفاعا متواضعا» في النمو الاقتصادي نتيجة التعديل الضريبي، ولذلك رفع مجلس الاحتياط الفدرالي توقعات النمو من 2.2 في المئة إلى 2.5 في المئة لسنة 2018، ولكنه يتوقع أن يتراجع النمو إلى قرابة معدله الأخير البالغ 2 في المئة.

وفي كتالونيا، فازت الأحزاب المطالبة بالاستقلال في الانتخابات الإقليمية واحتفظت بأغلبيتها في البرلمان. وفازت الأحزاب الانفصالية بسبعين مقعدا من أصل 135، فيما فازت الأحزاب التي تدعو إلى البقاء في وحدة مع إسبانيا بسبعة وخمسين مقعدا. وقد تسببت نتائج الانتخابات في إعادة نشوء توترات بين مدريد والفريق المطالب بالاستقلال المتحمس لاستغلال نتائج الانتخابات التي جاءت لصالحه، وكان التأثير الإجمالي للتصويت على العملة الموحدة ضئيلا وقد تجد كاتالونيا من الصعب أن تتطور إلى دولة مستقلة إذا لم تعترف أي دولة أخرى بسيادتها، ولن تتمكن حتى من وضع عملة خاصة بها في ظل ظروف كهذه. ولن يدعم الاتحاد الأوروبي على الأرجح دولة تسعى للاستقلال، خاصة خلال المفاوضات الجارية مع بريطانيا. والأحزاب الانفصالية منقسمة نوعا ما وخلق إعلان الاستقلال السابق توترات بينها حيال اتجاه السياسة.

وعلى صعيد العملات، كان هناك ضغط باتجاه انخفاض الدولار في بداية الأسبوع مع انتظار الأسواق لنتيجة تصويت الكونغرس. واستمر هذا الضغط مع تأثير ارتفاع اليورو الذي أثّر سلبا على الدولار فجاءت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي دون المتوقع، وبالرغم من الأنباء الإيجابية من الإصلاح الضريبي وارتفاع العوائد الأميركية، لم يتمكن الدولار من اكتساب زخم، وكان ثاني أضعف عملة رئيسة الأسبوع الماضي بعد الين الياباني وخسر 0.55% من قيمته.

أما بالنسبة للعملة الموحدة، فقد استغل اليورو ضعف الدولار الاثنين الماضي ولقي دعما بعد أن تحرك التضخم في الاتجاه الصحيح. واكتسب اليورو زخما مقابل الدولار طوال الأسبوع حتى صدور نتائج انتخابات كاتالونيا. وبدأ اليورو الأسبوع مقابل الدولار عند 1.1751 وأنهاه يوم الجمعة عند 1.1857.

وتأثر الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي بالعملات الرئيسة، وذلك لصدور عدد قليل من البيانات. وارتفع الجنيه بحدة في أول يوم من الأسبوع قبل دخوله في مسار تثبيت مكاسبه الذي استمر حتى الجمعة.

وكان الملاذ الآمن، الين، الأسوأ أداء بين العملات الرئيسة الأسبوع الماضي، بسبب الارتفاع الكبير لعائدات سندات الخزينة الأميركية. وبلغ الدولار أعلى مستوى له في تسعة أيام مقابل الين يوم الخميس، وذلك بعد تعليقات المحافظ هاروهيكو كورودا التي عززت التوقعات بأن بنك اليابان ليس في عجلة من أمره في التخلي عن سياسته النقدية الشديدة التسهيل، ولقي الدولار دعما مقابل الين بعد أن قفز عائد السندات ذات مدة عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر مع تخوّف المستثمرين من أن يؤدي الإصلاح الضريبي إلى ارتفاع الدين الأميركي. وارتفع الدولار بنسبة 0.53 في المئة مقابل الين خلال الأسبوع.

وعلى صعيد السلع، ارتفع سعر النفط يوم الاثنين بسبب توقف أنبوب بحر الشمال وإضراب عمال النفط النيجيريين. وإضافة لذلك، استمر مسار الارتفاع بعد تراجع مخزونات النفط الخام الأميركي بمقدار 5.222 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وذلك بحسب بيانات معهد البترول الأميركي، مقارنة بالتراجع المتوقع البالغ 3.518 ملايين برميل. وأنهى خام برنت الأسبوع عند 64.95 دولاراً.

