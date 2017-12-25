سمو الأمير يرعى معرض «ميكر فير 2018»: مشاركة واسعة تستهدف دعم الشباب الموهوب والأفكار النيِّرة

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت، تنطلق فعاليات معرض ميكر فير الكويت في الفترة من 6 الى 10 فبراير 2018 في أرض المعارض بمنطقة مشرف من الساعة 9.3 صباحا الى 1.30 ظهرا ومن الساعة 4.3 الى 10 مساء.

مسؤولية مجتمعية

وبهذه المناسبة أوضح مدير أول مكتب العلاقات العامة والاعلام طلال الرشدان ان الهدف من اقامة المعرض العمل على دعم ورعاية الشباب الموهوب صاحب الأفكار النيرة التي من شأنها المساهمة في صُنع مستقبل أفضل للكويت ودول المنطقة كلها. واستدرك الرشدان ان دعم المعرض يأتي ايمانا بدور الشركة الكويتية للاستثمار على مدى أكثر من 55 عاما في مجال الاستثمار وسعيها لتفعيل دورها في مجال المسؤولية الاجتماعية لتقديم إنجاز يضاف الى دولة الكويت والمنطقة كلها، عكفت الشركة خلال الأشهر الماضية على الاعداد والترتيب الذي يليق بدولة الكويت لاستضافة هذا الحدث الأبرز. وانتهت من الحصول على التراخيص اللازمة من المعرض الأم بنيويورك لتصبح الكويت أول دولة في منطقة الخليج والشرق الأوسط تقوم بتدشين فعاليات المعرض على أرض الكويت. وتطرق الرشدان للمعرض وفعالياته قائلا ان معرض الميكر فير MAKER FAIRE أو معرض صناع المستقبل يهدف وبشكل أساس الى تسليط الضوء على الابداعات والصناعات الشبابية الناشئة لعرض الافكار من جميع المجالات الهندسية والتكنولوجية والفنية والحرفية والتعليمية وحتى مشاريع التسلية لتجد طريق النور في تجمع دولي تشارك فيه مؤسسات كبرى لخدمة وتشجيع هذه الصناعة التي تحتاج الى الدعم والرعاية.

وأوضح ان المعرض يهدف بشكل أساس على تشجيع فكرة التصنيع لدي جميع أفراد المجتمع عن طريق تبسيط هذا المفهوم وعرض الافكار بطرق ممتعة.

وعن الكيفية التي حصلت بها الشركة الكويتية للاستثمار على رخصة اقامة المعرض. أشار الرشدان الى أنه مع النجاح الذي حققته الشركة في عام 2016 بعد تنظيم معرض أيادي كويتية الذي حقق نجاحا باهرا لدعم المواهب الشبابية والصناع، تمت الموافقة على منح الشركة الكويتية للاستثمار الترخيص اللازم لاقامة المعرض هذا العام والعام المقبل وبشرط ان تقوم لجنة فنية من قبل الميكر فير العالمي لزيارة دولة الكويت وتقييم تنظيم المعرض والاطلاع على المشاريع المشاركة وقال ان التسجيل للمعرض مفتوح حاليا أمام جميع مواطني دول الخليج. آملين وجود مشاركات عربية وأجنبية في المعرض، وينتهى تسجيل تقديم المشاريع للمشاركة في تاريخ 16 يناير 2018 .

وأضاف الرشدان ان الشركة تسعى لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أحد المحاور الرئيسة لتعزيز وتطوير اقتصاديات دول الخليج في الأعوام الخمسة المقبلة مع تراجعات أسعار النفط وسعي حكومات ومسؤولي تلك الدول على المضي قدما في تنويع مصادر الدخل وتحسين معيشة مواطنيها بعيدا عن النفط.

وقال ان الشركة تبنت اقامة المعرض لايمانها بعبقرية العقول العربية لو أتيحت لها الفرصة المناسبة، من هذا المنطلق سعينا لجلب هذا المعرض الذي نأمل ان يكون حجر البداية لمستقبل أكثر اشراقا.

وعن الأقسام المشاركة في المعرض وكيفية اختيار المشاريع الفائزة لفت الرشدان الى ان المشاريع المشاركة في المعرض تضم مشاريع تكنولوجية ومشاريع فنية وينقسم تحتها العديد من من الاقسام. مضيفا أنه تم تشكيل لجنة للمشاريع المشاركة بالمعرض مكونة من 11 شخصا يشملون عدد 2 مهندس فني و6 أشخاص من الجهات الراعية و3 أشخاص ممثلين عن الكويتية للاستثمار.

وقال ان طريقة التحكيم تتضمن مرحلتين: الأولى اختيار المشاريع المشاركة بالمعرض والثانية التحكيم من خلال اختيار المشاريع الفائزة ويتم ذلك خلال ايام المعرض وقال ان دور لجنة التحكيم يمثل 40 في المئة من اجمالي نسبة التصويت. أما 60 في المئة فتكون من خلال تصويت زوار المعرض على أفضل المشاريع داخل صالة المعرض.

وأشار الرشدان الى ان المعرض يضم 6 ورش عمل مختلفة داخل المعرض وتقدم للجمهور مجانا وأغلبية المشاركين يشاركون الحضور بأعمالهم، وتضم ورش فنون الخشب. الطباعة الثلاثية الأبعاد. وصناعة الروبوتات وقص الليزر والرسم باستخدام القلم الثلاثي الأبعاد واللحام.

وأوضح الرشدان ان المعرض ينتشر في 38 دولة حول العالم وحتى الآن وصل عدد المعارض في تلك الدول 191 معرضا. مشيرا الى أنه ونظرا لأهمية المعرض فقد أقيم في بعض الدول أكثر من مرتين بالسنة ولأول مره في دولة الكويت ومنطقة الخليج والشرق الاوسط يقام هذا المعرض علما ان الدول التي اقيم بها معرض الميكر فير كانت في قارة افريقيا وتحديدا في غانا وكينيا وجنوب أفريقيا. وفي قارة أوروبا أقيم المعرض في كل من بريطانيا وألمانيا وهولندا والبرتغال وأسبانيا والنرويج وبولندا وايطاليا.

وأضاف ان قارة أميركا أقيم المعرض بها في أميركا وكندا والبرازيل والأرجنتين. وفي قارة آسيا أقيم المعرض في الصين والهند وباكستان وتايلند وماليزيا وهونغ كونغ وأندونيسيا وكوريا الجنوبية والفلبين. كما أقيمت فعاليات المعرض في استراليا.

وأشار الرشدان الى ان الفائز الأول والثاني والثالث والرابع والخامس سيحصلون على 30 ألف دولار نقدا لفئة المشاريع التكنولوجية والفنون التطبيقية. موضحا أنه وفي اطار دعم الشركة الكويتية للاستثمار للصناع المشاركين بالمعرض. فقد تقرر ان تكون مشاركتهم بالمعرض مجانا. مع تكثيف الحملات الاعلامية والاعلانية والحرص على اختيار المشاركين ومشاريعهم بأفضل صورة.

وقال ان الأسس التي يبنى عليها اختيار المشاريع تكون من خلال ارسال فيديو لمدة دقيقة واحدة عن المشاريع المشاركة للجنة التحكيم ويتم بعد ذلك اختيار المشروع الأفضل دون النظر الى اسم مقرر المشروع أو جنسيته.

وعما اذا كانت هناك مشاريع عربية مشتركة في السابق. قال الرشدان ان المشروع الفائز بالمركز الأول بمعرض ميكر فير 2017 هو كاشف جروح السكر ومثل هذا المشروع الكويت والشرق الاوسط عالميا في معرض ميكر فير نيويورك 2017 ليصبح أول مشروع عربي مشارك على مستوى العالم.

اما في ما يخص معرض كويت اكسبو2018. فقد تم اختيار الشركة الكويتية للاستثمار متمثلة في معرض ميكر فير 2018 للمشاركة تحت مظلة المعرض الذي ينظم كل سنتين مرة واحدة وذلك لتوحيد الجهود لانجاح هذا الحدث وبتنظيم من وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون والتنسيق مع (الامانة العامة للتخطيط والتنمية /المركز الاسلامي لتنمية التجارة وشركة معرض الكويت الدولي ).

وعن أهمية دور الجهات الراعية في المشروع. أشار الرشدان الى ان الجهات الراعية لها دور كبير في نجاح المعرض، قائلا هناك جهات راعية تتبنى مشاريع الطلبة وتعمل على تطويرها والاستفادة منها قدر الامكان بالاضافة الى دعم هذه المشاريع ماديا لتحمل اسم صنع في الكويت.

وتطرق الرشدان لأبرز الفعاليات في المعرض موضحا أنها تضم المشاركة في ورش العمل الفنية والتكنولوجية اكتشاف مواهب الأبناء من خلال المشاركة الفعالة ودعم المشاركين من خلال التصويت على المشاريع المتميزة وحثهم على تطوير هذه المشاريع.

وقال ان الرعاية البلاتينية كانت من نصيب بنك الكويت الوطني ومعرض الكويت الدولي فيما كانت الرعاية الذهبية من نصيب المركز المالي الكويتي والخطوط الجوية الكويتية والشركة الأولى لتسويق الوقود ومجموعة البابطين. وأشار الى ان الرعاية الفضية كانت من نصيب بنك الكويت الصناعي وماكدونالدز وشركة خدمات حقوق الغاز والنفط وشركة ايكويت للبتروكيماويات وشركة التسهيلات التجارية.

وأضاف ان الرعاية البورنزية كانت من نصيب وزارة الشباب وشركة أسيكو للصناعات وشركة كي. آي. سي للوساطة المالية وشركة انر تك القابضة ووزارة الاعلام فيما كانت شركة الراي العالمية للدعاية والاعلان راع رئيس واعلامي.

