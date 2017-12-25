المضف: المعرض أحد أهداف «الكويتية للاستثمار» لدعم مشاريع الشباب

أفادت مدير العلاقات العامة والاعلام بالشركة الكويتية للاستثمار دلال المضف ان هدف الشركة من تنظيم معرض الصناع العالمي ميكر فير 2018 أتى انطلاقا من استراتيجيتها تجاه دعم قطاع الشباب والصناعة على المستوى المحلي والعربي، لاسيما بعد ان حققت الدورة الأولى للمعرض، فبراير 2017، نجاحا لافتا على جميع الأصعدة. وقالت المضف في بيان صحافي ان ميكرفير 2018 يحظى للسنة الثانية على التوالي بالرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لافتة الى ان المعرض يأتي أيضا في اطار حرص الشركة على تشجيع مختلف الفعاليات والأنشطة الداعمة لمشاريع الشباب من الجنسين بما فيها مشاريع الصُناع وقطاعا الصناعة والتكنولوجيا. وأشارت الى استمرار دعم الشركة لهذا الحدث المتميز والكبير، والذي يقام خلال الفترة من 6 - 10 فبراير 2018 بأرض المعارض الدولية بمشرف قاعة 5 تحت مظلة معرض الكويت التجاري الدولي «كويت اكسبو»، خصوصا وأنه يعد مهرجانا سنويا يقام في شهر فبراير من كل عام يجمع الأفكار المبدعة في مجالات صناعية وفنية وتكنولوجية وحرفية .

وتابعت بقولها ان الكويتية للاستثمار تعمل على تشجيع الجهود الرامية الى رفع اسم الصناعة والمشاريع الكويتية على المستويين المحلّي والاقليمي. وأوضحت المضف ان معرض الصناع العالمي ميكر فير 2018 يضم في دورته الثانية العديد من الفعاليات التي تعكس زخماً وثراءً لدى الزوار بما تحتويه المشاريع المشاركة، حيث تضم الفعاليات ورش العمل وتصويت الجمهور على أفضل المشاريع بالمعرض، فضلا عن الفعاليات التي يقيمها الرعاة لميكرفير2018. وأضافت ان ميكرفير يندرج ضمن الحملة الاعلامية الضخمة لمعرض «كويت اكسبو» والتي تنظمها 3 جهات تتمثل في وزارة التجارة والصناعة، الأمانة العامة للتخطيط، الشركة الكويتية للاستثمار.

كما أكدت المضف ان باب التسجيل للمعرض لايزال مفتوحاً لأصحاب الصناعات والاختراعات حتى تاريخ 16 يناير 2018، موضحة ان طريقة التسجيل تكون عبر تحميل فيديو مدته دقيقة واحدة على موقع www.makerfairekw.com يتم من خلاله شرح مختصر عن المشروع أو الاختراع.

وفي الختام، وجهت المضف دعوة الى جميع المؤسسات والجهات الراعية للمعرض بالاهتمام بهؤلاء المواهب وأصحاب الصناعات والاختراعات ليتم تبنيها وتطويرها بما يعود بالنفع على الشباب الكويتي والصناعات المحلية لتعزيز شعار «صنع في الكويت».

