«نفط الكويت» كرَّمت «ريلاينس العالمية» لخدماتها اللوجيستية

كرَّمت شركة نفط الكويت شركة «ريلاينس العالمية» خلال فعاليات يوم تكنولوجيا الصحة والسلامة والبيئة والذي اقيم في مديرية الحفر والتكنولوجيا بالشركة وذلك لمساهماتها الكبيرة في التطوير والتميز في أفضل ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجال خدمات التغذية والعمليات اللوجيستية المصاحبة والمطابقة لمقاييس العالمية في مجال تكنولوجيا الصحة والسلامة والبيئة المتبعة في مواقع الحفر. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس العالمية للخدمات الفندقية والضيافة أمجد الصالح ان الشركة حصدت العديد من شهادات الايزو العالمية المتخصصة في المواصفات والمقاييس للجودة والنوعية ذات المقاييس العالمية وفي مقدمتها شهادة الايزو نظام ادارة جودة التغذية من المواد الأولية وحتى المستهلك المتقدمة «22000:2005FSMS»، وشهادة الايزو في نظام الجودة الادارية في اعمالها المختلفة «9001:2015QMS»، وشهادة ادارة المحافظة على البيئة «14001:2015»، وشهادة الجودة في ادارة الصحة والإنسان «18001:2007 OHSAS».

وقال أمجد الصالح في تصريح صحافي ان ريلاينس العالمية حصلت ايضا على شهادتي تقدير كأفضل شركات متخصصة في النظام الغذائي من خلال عمليات انتاج متطابقة وافضل السبل والمعايير لإعادة التدوير وفقا للشروط الصديقة للبيئة،لافتا الى ان حصول الشركة على هذه الشهادات والجوائز التقديرية يعد انجازا مهما، خصوصا أنه جاء في وقت قياسي خاضع للقوانيين المحلية والمطابقة للمعايير الدولية ولقد وأصبح العمل بالمعايير والجودة العالمية أمرا حتميا لنجاح الشركات الوطنية لدى القطاع الخاص لمواصلة تقدمها بل ومنافسة مثيلاتها من الشركات الأجنبية.

وأوضح الصالح ان حصول ريلاينس العالمية على شهادات الأيزو لدقة اداء جميع جوانب العمل هو امتداد وتعميق لاهتمامات مجلس ادارة الشركة المعني بالسلامة أولا والصحة والصناعة الفندقية والخدمات اللوجيستية المصاحبة الحديثة وسعيه لرفع مستوى أداء فريق العمل، بالإضافة الى رفع مستوى الخدمات والعمليات الادارية والتنظيمية والتشغيلية في مجال الخدمات الفندقية والضيافة، لافتا الى ان الشركة لديها كوادر متخصصة في الانظمة الغذائية والتجهيزات على أعلى المستويات بما تملكه من طواقم عمل وخبرات من جميع دول العالم وفي مقدمتها ايطاليا، جورجيا،الصين، دول جنوب شرق اسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا بالاضافة لفريق اداري كويتي متخصص لدى الاقسام الحيوية المختلفة في الشركة.

وكشف الصالح عن ان ريلاينس العالمية هي الاولى التي بادرت بتنفيذ نظام متابعة جميع جوانب تنفيذ الخدمات عن طريق نظام تطبيقي مركزي لجميع مواقع العمل البعيدة للمتابعة والاشراف والدعم كذلك نظام المتابعة الحي لعمليات النقل اللوجيستي ومراقبة كل النقاط الحساسة لدرجات الحرارة عند التخزين والنقل حرصا على تقديم خدماتها وتلبية احتياجات العمليات على مدار الساعة طوال العام بنظام الورديات لكل موقع مهما بعدت مسافته او ظروفه البيئة وتتبع كل ما هو يضيف على التطوير المستمر من التقنيات والتكنولوجيا المتخصصة الحديثة في كل مراحل العمل بداية من تأمين المواد الاولية ذات الجودة التنافسية، مرورا بعمليات تجهيز الوجبات بدقة ومتابعة خطوات الجودة والنوعية والتغليف الصديق للبيئة لتنفيذ الضيافة،وصولا الى النقل وتوصيل المنتجات الى العملاء المختلفين في مواقع اعمالهم مسكنهم.

