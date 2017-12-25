الأخطاء التسويقية العشرة القاتلة

أصبحت المنتجات الحديثة اليوم تواجه فشلاً ذريعًا، وعجزت شركات الدعاية والإعلان عن الإتيان بأي جديد، وأثبتت الإحصائيات أن جدوى حملات البريد الدعائي أقل من 1 في المئة. اليوم تتميز معظم المنتجات بإمكانية استبدالها بأي منتج شبيه دون أي ضرر أو فرق. أما العلامة التجارية/الماركة القوية المميزة فأصبحت في طي النسيان.

لماذا فشل التسويق؟

يحدد عميد علم التسويق فيليب كوتلر عشرة أسباب رئيسة يعتبرها أوجه قصور في ممارسات التسويق المعاصر، منبها إلى أن الأزمة أزمة ممارسة تسويق وليس نظريات تسويق وشرح تلك الأسباب في كتابه سنفصل باختصار عنها:

1 - عدم تركيز وتوجه الشركات نحو التسويق واستهداف العملاء بشكل كاف: طالما العميل هو البقرة الحلوب الذي يحيي شركتك بالمال ومستقبلك وموظفي الشركة ووجود الشركة كله يعتمد على هذا العميل، فيجب أن ينصب التركيز بشكل اكبر على استهدافه، جذبه، اقناعه، ارضائه، متابعته، وهذه الأخيرة هي الأهم بخاصة في حال كانت المنتجات من النوع الذي يستهلك بسرعة ودورة حياته قصيرة، متابعة العميل الصحيحة تجعله عميلاً مدى الحياة بل اكثر.

2 - عدم فهم واستيعاب المؤسسة لعملائها المستهدفين، من حيث الاحتياجات والتغيرات التي تنتابهم: لأن الحياة تتغير وأذواق المستهلكين تتغير، يجب ألا تنسى أي شركة بإجراء دراساتها بشكل شبه دوري لتحرص على اكتشاف أي بوادر تغيرات مهمة ستظهر قريباً لتعمل على تلبيتها ما يقلب هذا التحديد إلى صالحها، الشركة القوية لا تبحث عن حاجة المستهلك وتلبيها، بل تذهب أبعد من ذلك فتخلق فيه الحاجة وتقدم له ما يلبيها !

3 - عدم قيام الشركة بمتابعة ورصد أحوال منافسيها، وبذلك تتأخر عنهم، ولا تواكب أي تطورات تطرأ عليهم: التجسس التنافسي بمعنى آخر، فالمنافس لا يجلس ساكناً، وهو المهدد الأكبر لك، هناك فرق بين competitor وrival، الأولى تعني منافس بالمعنى الذي تعرفه، والثانية rival تعني ذلك المنافس الذي يسعى جاهداً لإخراجك من السوق او خفض حصتك ويصبح مكانك، انه شرس وعدواني، لذا عليك مواجهته بقوة لتحافظ على نموك في السوق

4 - سوء إدارة المؤسسة لعلاقاتها مع حملة أسهمها، إما بتجاهلهم تماما أو بالتركيز على متطلباتهم دون غيرهم: هذا الموضوع يخص الشركات المساهمة بشكل أكبر، فعدم تحقيق أرباح نقدية وإجراء توزيعات يجعل السهم منفراً، فالبورصات مسارح لنجاح إدارة الشركات، وعلى الشركات الموازنة في اهتمامها بين حملة الأسهم وباقي أصحاب المصالح stakeholders.

5 - عدم تمكن الشركة من العثور على فرص جديدة، أو التعرف عليها واقتناصها، كأي تطور تكنولوجي جديد، أو أي أسواق جديدة، أو حتى أي ثغرات أو فراغ تتركه شركة تركت السوق.

في عصر معولم، لم يعد بإمكانك البقاء مكانك والاكتفاء بما لديك من أسواق ومنتجات،

6 - قصور وأخطاء في إجراءات التخطيط التسويقي، كالفهم الخطأ للسوق أو آلياته: نعم، كثيراً ما يحصل أن تفهم خطأ ما سوقك بالضبط؟ وكيف يجري السوق؟، احدى الشركات الفرنسية وبعد دراساتها المستفيضة وجدت أن مقرر الشراء لسلعتها هو المرأة وليس الرجل، لذا استهدفت النساء. عليك أن تفهم السوق بشكل افضل بكل تفاصيله وكيف يسير وما طبيعة المنافسة وعادات الشراء، هل يشتري الناس يوميا ام اسبوعيا؟.. إلخ

7 - قصور في مجال سياسات الإنتاج أو خدمة العملاء، ما يهدر أية مجهودات تسويقية تقوم بها المؤسسة: احد الفنادق الشهيرة عالمياً، وضعت معيار لجودة الخدمة لديها أن على موظف الهاتف الرد عند الرنة الثانية وإلا سيعتبر مقصراً، لا يجوز أن يبقى الزبون على الهاتف لمدة 3 رنات ولا أحد يرد.. شركة arcelik التركية الشهيرة للأدوات المنزلية الكهربائية لديها فريق خدمة عملاء كبير ويرد على استفسارات الزبائن ويرسلون لهم ورشة التصليح في نفس اليوم.

اما بالنسبة لسياسات الإنتاج، على الشركات تحديد الكمية الاقتصادية المناسبة للمخزون، أتمتة الطلبات، أتمتة المستودعات، تجنب أي اختناقات قد تحدث او تأخير، هذه أمور جداً حيوية يجب إعطائها أهمية كبيرة.

8 - ضعف محاولات ومجهودات الشركة لتكوين الماركة وتوصيلها للعملاء: لماذا تتربع كوكا كولا على عرش باقي الشركات في أعلى قيمة لعلامتها التجارية؟ لأنها تعطيها كل الاهتمام، تعرف ماذا تعني العلامة التجارية في سوقها، الكل يشتري كوكا كولا لأنها كوكا كولا، عمليا ليس هناك فرق كبير بينها وبين البيبسي، كذلك الناس تشتري بيبسي لأنها بيبسي، لاحاساس الولاء والمعاني التي يكسبها الشخص عندما يشرب بيبسي او غيرها.. الشركات الكبيرة تستحدث مناصب وظيفية خاصة بإدارة العلامات التجارية وتضع الخطط لزيادة قيمتها على مر السنين.

9 - عدم تنظيم المؤسسة جيدا، بحيث ينعكس ذلك على مجهودات التسويق: التنظيم الجيد يستغرق بعض الوقت ويجنبك التكاليف الزائدة، استثمر بعض الوقت لتوفير خسائر مالية، فبدون تنظيم لا يمكنك أن تسير بالشركة أكثر من بضع خطوات، بعدها لا تعرف إلى أين يجب أن تسير، وهل من المفترض أن تكون هنا أصلا؟.

احدى شركات الهاتف المحمول اطلق قسم التسويق عرضاً خاصاً مغرياً، لكن القسم التقني في الشركة لم يكن جاهزاً تماماً بعد، تعرضت الشركة لخسائر كبيرة وفشلت الحملة التسويقية وسخط الزبائن بسبب إقبالهم على العرض وهو غير جاهز ثم سحبته الشركة من السوق، السبب؟ عدم التنظيم !

10 - عدم استغلال التطور التكنولوجي بشكل كاف، ما يساعد على تدهور ترتيب الشركة في قائمة الشركات الناجحة المواكبة للتطور والتي تحسن استغلاله لصالحها.

أي تطور تكنولوجي يظهر يشكل سوق جديدة او يضيف مزايا على منتج او خدمة شركتك، إن لم تستغله أنت فالمنافس الآخر سيفعل ولا تنزعج عندما يتوجه زبائنك إليه، لأنك لازلت تقليدياً.

