تعزيز العلاقات التجارية بين الهند وروسيا

بحثت الهند وروسيا سبل تعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة. وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان ان ذلك جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة الحكومية الهندية - الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي في نيودلهي برئاسة وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج ونائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين. واوضح البيان ان اللجنة أشادت خلال اجتماعها بالنمو الذي سجلته التجارة بين البلدين خلال العام الماضي.
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