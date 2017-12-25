«برقان»: 5 فائزين بسحب حساب يومي

أعلن بنك برقان، عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 د.ك وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: محمد سالم كريدي الدوسري، محمد عبدالله الوزان، ساره محمد عبدالله وعاليه محمد عبدالله، ووائل عادل حسين ابو حسن.

بالاضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار كويتي.

وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن500 د.ك لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما أن كل 10 د.ك تمثل فرصة واحده لدخول السحب.

واذا كان رصيد الحساب 500 دينار كويتي وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهلاً للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.

