إسرائيل تترجم قرار ترامب بموجة استيطان ضخمة

القدس - الوكالات: كشفت وسائل اعلام اسرائيلية أن وزير الاسكان الاسرائيلي يؤاف غالانت قدم للحكومة خطة بناء استيطانية ضخمة في مدينة القدس المحتلة تأتي في أعقاب اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار المدينة عاصمة لاسرائيل.

وقالت القناة العبرية العاشرة ان هذه الخطة تشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية في ما أطلق عليها القدس الكبرى، موضحة أن غالبية تلك الوحدات ستبنى في مناطق خارج ما يعرف بالخط الأخضر.

وذكرت القناة أن هذه الوحدات الاستيطانية ستبنى على مساحات كبيرة جدا وأضافت أنه لم تحدد بعدُ المناطق التي سيجري تضمينها لنطاق بلدية القدس. ونقلت القناة عن الوزير غالانت قوله ان هدف هذه الخطة هو اقامة وحدات استيطانية على أراضي ما وصفها بـالقدس الموحدة عاصمة اسرائيل مشيرا الى أن الخطة تشمل أيضا انشاء بنية تحتية للنقل والمواصلات ومناطق تجارية وغيرها.

وقالت القناة ان غالانت أعلن الخطة في هذا الوقت لأنه يريد الانضمام الى حزب الليكود في الانتخابات القادمة ويتطلع الى منصب وزير الدفاع في الحكومة المقبلة وأضافت أن هذه الخطة التي تستهدف القدس خصوصا ستساعده على تحسين موقعه.

ويمثل غالانت في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي حزب كلنا الذي يتزعمه وزير المالية موشيه كحلون، وشهدت الأشهر الأخيرة خلافات كبيرة بين الرجلين وسط تسريبات عن لقاءات جمعت كحلون مع وزير الدفاع السابق موشيه يعلون ليكون خليفة غالانت في الحزب باعتباره شخصية أمنية.ويدعم غالانت خطة لوزير البيئة عن حزب الليكود زئيف الكين لفصل الأحياء العربية بالقدس المحتلة عن المدينة وتطبيق سيادة اسرائيلية على المستوطنات.

ومنذ اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من الشهر الجاري اعتبار مدينة القدس عاصمة لاسرائيل وقراره نقل سفارة بلاده الى المدينة المقدسة زادت اسرائيل من مخططاتها الاستيطانية في المدينة.

في غضون ذلك توفي في غزة امس فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة في 15 من ديسمبر، وفق ما أعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية. وقال القدرة ان محمد سامي الدحدوح (19 عاما) من جباليا توفي صباح الاحد. وقتل فلسطينيان الجمعة برصاص الجنود الاسرائيليين في مواجهات اندلعت شرق قطاع غزة اثر مسيرات نظمت بعد صلاة الجمعة احتجاجا على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لاسرائيل. وبذلك يرتفع الى 12 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ اعلان ترامب قراره بشأن القدس في 6 ديسمبر.

