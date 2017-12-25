مصر: مشروع قانون لحرمان «السجناء المدانين بالإرهاب» من الزيارة

أحال رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، مشروع قانون مقدم من النائب اسماعيل نصر الدين و59 نائبا، أي عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

ويتضمن القانون منع الزيارة عن الارهابي الذي يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائي بالادانة لمدة عامين من تاريخ اصدار الحكم ووضعه في غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لا يتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومي وحرمانه من الزيارات الاستثنائية، وعدم جواز تطبيق أي عفو عليه حتى ولو كان عفواً رئاسياً.

الى ذلك أمرت نيابة الصف جنوب محافظة الجيزة بحبس 15 متهما لمدة 15 يوما في الأحداث التي وقعت بقرية كفر الواصلين بأطفيح عقب شائعة تحويل منزل الى كنيسة.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم استغلال الدين كوسيلة لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتن ما يترتب عليه الاضرار بالوحدة الوطنية والتجمهر والبلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف واتلاف عمدي لممتلكات المجني عليه صاحب المنزل، ودخول عقار مسكون بقصد ارتكاب جريمة والضرب وأمرت بحبسهم، وضبط واحضار متهمين هاربين، كما وجهت النيابة لصاحب المنزل القبطي عيد عطية تهمة اقامة مباني بدون ترخيص، وقررت اخلاء سبيل نجله ناجي عيد عطية، وسمير سعد ابراهيم بالضمان الشخصي.

وكانت سرت شائعة بين المسلمين في كفر الواصلين بمدينة أطفيح التابعة لمحافظة الجيزة، حول اعتزام كنيسة الأمير تادرس تركيب جرس يدق في أرجاء المكان قام على اثرها عدد من المتشددين عقب صلاة الجمعة الماضية بمسيرة حاشدة نحو الكنيسة واقتحامها وتحطيم محتوياتها واصابة 4 من أفرادها.

