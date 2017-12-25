إيطاليا ستنقل 10 آلاف لاجئ من ليبيا

روما - برلين - الوكالات: أعلنت الحكومة الايطالية امس ان ما يصل الى عشرة آلاف شخص عالقين في مخيمات لاجئين في ليبيا يمكن ان يستفيدوا في 2018 من ممرات انسانية تقلهم الى اوروبا مع تمكينهم من وضع لاجئ.

وأعلن وزير الخارجية الايطالي ماركو منيتي في مقابلة نشرت امس مع صحيفة «لاروبوبليكا» انه «في 2018 سيكون بامكان ما يصل الى عشرة آلاف لاجئ الالتحاق بامان بأوروبا عبر ممرات انسانية». ووصلت الجمعة مجموعة من 162 لاجئا من الأكثر احتياجا للمساعدة بطائرة عسكرية الى روما في عملية هي الاولى من نوعها. واختيرت المجموعة من المفوضية العليا للاجئين للامم المتحدة التي اعتبرتهم من الاساس «لاجئين» وليس من طالبي اللجوء وبهذه الصفة يستفيدون حال وصولهم من مساعدة اقتصادية ويحق لهم الافادة من عملية اندماج (دروس لغة وتدريب والحاق الاطفال بالمدرسة). واوضح الوزير الايطالي انه «انطلاقا من اهداف منظمة الهجرة الدولية فان 30 الف مهاجر لا يملكون الحق في اللجوء يمكن اعادتهم الى بلدانهم على اساس طوعي» في 2018 مشيرا الى ان 18 الفا فعلوا ذلك في 2017.

الى ذلك أعلنت الشرطة الألمانية أن هناك تراجعا واضحا في عدد اللاجئين الذي قدموا الى ألمانيا عبر النمسا والتشيك وسويسرا خلال هذا العام. وقال متحدث باسم الشرطة انه تم تسجيل 19600 لاجئ تقريبا على الحدود الجنوبية لألمانيا في ولايتي بافاريا وبادن - فورتمبرج حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي. يذكر أن عدد الأشخاص الذين دخلوا ألمانيا بشكل غير مصرح به في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي بلغ 74 ألف شخص. وسجلت الشرطة الاتحادية 410 حالات تهريب على الحدود بولاية بافاريا هذا العام فيما بلغ عدد هذه الحالات 665 حالة في عام 2016.

على صعيد متصل صرح المستشار النمساوي سباستيان كورتس بأن توزيع المهاجرين بالاتحاد الأوروبي وفقا لحصص ثابتة يعد طريقا خاطئا. وقال كورتس (31 عاما) في تصريحات خاصة لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية في عددها الصادر امس «ان اجبار دول على استقبال لاجئين لن يساعد أوروبا».

