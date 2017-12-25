ترامب يدشن معركة جديدة مع «إف بي آي» بسبب كلينتون

واشنطن- الوكالات: جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على اندرو مكابي نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي إف بي آي الذى انتقده مرارا وتكرارا بسبب صلاته المزعومة بمنافسته السابقة في الانتخابات الرئاسية هيلارى كلينتون. وجاءت انتقادات الرئيس على تويتر بعد أن أفادت تقارير بأن ماكابي، الذي تولى لفترة وجيزة منصب مدير مكتب التحقيقات عندما أقال ترامب جيمس كومي في وقت سابق من العام الجاري كان يخطط للتقاعد في غضون ثلاثة أشهر عندما يصبح مؤهلا للحصول على كامل استحقاقات التقاعد.

وخلال العام الماضي، كان مكابي هدفا لانتقادات الجمهوريين للطريقة التي تعامل بها المكتب في تحقيقاته بشأن استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص أثناء عملها كوزيرة للخارجية. كما تعرض لانتقادات بسبب تبرعات من مؤيدي كلينتون لحملة زوجته عندما ترشحت لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا في عام 2015 على الرغم من أن التبرعات جاءت قبل أن يصبح مكابي مديرا بالوكالة لمكتب التحقيقات الاتحادي أو يشرف على التحقيق بشأن كلينتون وكتب ترامب كيف يمكن منح نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي أندرو ماكابي الرجل المسؤول جنبا إلى جنب مع جيمس كومي، عن التحقيق مع هيلاري كلينتون المخادعة.. 700 ألف دولار لحملة زوجته من جانب دمى كلينتون أثناء التحقيق؟ وأضاف نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي أندرو مكابي يسابق الزمن للتقاعد مع الاستحقاقات الكاملة.. 90 يوما متبقية؟!!!.

من جهة ثانية، أفاد تقرير إخباري أميركي بأن الرئيس ترامب قال إن المهاجرين من هايتي الى الولايات المتحدة كلهم مصابون بالإيدز وإن النيجيريين الجدد في البلاد يجب أن يعودوا إلى أكواخهم. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين لم تكشف عن اسميهما قولهما إن هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع ساخن في المكتب البيضاوي في يونيو الماضي بين ترامب وكبار مستشاريه. وفى الاجتماع، قرأ ترامب بصوت عال من وثيقة تضم أعداد التأشيرات من كل دولة، حيث اشتكى ايضا من وجود 2500 مهاجر جديد من افغانستان وقال إنها ملاذ للإرهابيين وفقا لما ذكرته صحيفة التايمز.

وردا على التقرير نفت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز ان يكون الرئيس قد أدلى بتصريحات مهينة عن المهاجرين خلال الاجتماع. واضافت أن الجنرال كيلي والجنرال ماكماستر والوزير تيلرسون والوزير نيلسن وكبار المسؤولين الآخرين في الاجتماع ينفون هذه الادعاءات الفظيعة. وقالت إنه أمر محزن وكاشف أن تطبع صحيفة نيويورك تايمز اكاذيب مصادرها المجهولة على أي حال.

