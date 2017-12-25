كردستان العراق: حزب ثالث يهدد بترك الحكومة

أربيل (العراق)- د. ب. أ: أمهل حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني المشارك في الحكومة الائتلافية في إقليم كردستان بشمال العراق امس الحكومة 20 يوما لإجراء إصلاحات من شأنها أن تمكنها من صرف رواتب الموظفين وتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية والسياسية الراهنة.وقال القيادي في الحزب هادي علي، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل قبل قليل، إنه «بعد أيام من المشاورات والاجتماعات المكثفة، توصلت القيادة إلى قرار إعطاء حكومة الإقليم مهلة حتى منتصف الشهر المقبل لتنفيذ برنامجها الإصلاحي واتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل صرف رواتب الموظفين وتخفيف معاناة الناس من الأزمة الاقتصادية». وأرجع سبب تهديد الحزب بالانسحاب من الحكومة إلى «وضع الحكومة تحت الضغط لاتخاذ إجراءات عملية عاجلة لإنهاء الأزمات». ونفى أن يكون موقف الحزب، الذي له عشرة مقاعد في البرلمان ويشارك في الحكومة بثلاثة وزراء، له أية علاقة بالانتخابات التي من المؤمل أن تجري في الإقليم خلال ثلاثة أشهر. وكان حزبا حركة التغيير (23 مقعدا) والجماعة الإسلامية (ستة مقاعد) قد أعلنا انسحابهما من الحكومة الائتلافية الأسبوع الماضي. ويبلغ مجموع عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان 111 مقعدا.
السنافر
أعلن النائب عمر الطبطبائي عن تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحا بقانون لتعديل احكام مرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية انطلاقا من تعزيز ...
وقعت البلدية عقد ادارة وتشغيل مشروع برايح سالم بقيمة 2 مليون دينار مع الصندوق الوطني لدعم المشاريع الشبابية بحضور وزير الاشغال وزير البلدية حسام ...
تحسنت أسعار الذهب تدريجيا خلال شهر ديسمبر الحالي بعد تراجعها خلال الشهرين الماضيين في ضوء ترقب الأسواق حينها لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ...
تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت، تنطلق فعاليات معرض ميكر فير الكويت في الفترة من 6 الى 10 ...
أكد رئيس الحزب العربي الناصري سيد عبدالغني أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بريء من جميع الاتهامات التي توجه إليه بين الحين والآخر بأنه السبب الرئيس ...