مقتل 7 من «داعش» في تكريت

تكريت - د. ب. أ:- قتل سبعة من عناصر تنظيم «داعش» وأصيب خمسة من القوات العراقية في اشتباكات شمال شرق مدينة تكريت العراقية.وقائد في الحشد العشائري إن» القوات الأمنية العراقية حققت تقدما جيدا في تطهير جبال حمرين من عناصر داعش، واستولت على عدد من المضافات التي تحتوي على اسلحة وأعتدة ومواد تموينية وتجهيزات عسكرية».وأضاف أن «المروحيات العراقية قصفت أماكن التي يتحصن بها عناصر «داعش» والخنادق التي تسيطر على الطرق في الجبال».
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