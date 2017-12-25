الأميركيون يخشون الإرهاب أكثر من أي وقت مضى

واشنطن- الوكالات: أظهر استطلاع للرأي لشبكة «سي. أن. أن» أن الأميركيين يخشون الهجمات الإرهابية بعهد إدارة الرئيس دونالد ترامب أكثر من أي وقت مضى منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. وقالت مجلة «نيوزويك» الأميركية إن هذا الاستطلاع الذي نفذته للشبكة شركة الأبحاث «أس أس آر أس» في الفترة من 14 إلى 17 من الشهر الحالي كشف عن أن 70% يرجحون حدوث المزيد من الأعمال الإرهابية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ويرى 28% من المستطلعة آراؤهم أن حدوثها مرجح جدا في حين يرى 42% أن حدوث الأعمال الإرهابية في هذه الفترة يعتبر مرجحا نوعا ما. وأضافت المجلة أن هذه النسب تعتبر أعلى من نتائج استطلاع طرح السؤال نفسه بعد عشرة أيام على انهيار مركز التجارة العالمي، الذي أسفر عن مقتل الآلاف في أسوأ هجوم إرهابي بتاريخ الولايات المتحدة. وأشارت المجلة إلى استفتاء جرى في الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر 2001، كان 66% يعتقدون أن الأعمال الإرهابية يمكنها الحدوث خلال الأسابيع القادمة و22% يرون أنها مرجحة جدا، و44% يرون أنها مرجحة إلى حد ما. وأضافت أن الاستطلاع الذي جرى الشهر الجاري جاء في أعقاب الحادث الإرهابي الذي تعرضت له مانهاتن السفلى بولاية نيويورك، حيث صدم سائق سيارة عددا كبيرا من المارة وراكبي الدراجات على ممر دراجات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

