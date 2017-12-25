الماء والنار يدميان نهاية العام في الفلبين

مانيلا- أ.ف.ب: ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية «تيمبين» الى اكثر من مئتي قتيل في جنوب الفلبين حيث أسفر حريق في مركز تجاري في دافاو المدينة الكبيرة في المنطقة نفسها عن مقتل 37 شخصا على الارجح كانوا في داخله. واعلنت الشرطة وفرق الانقاذ امس حصيلة رسمية جديدة لضحايا العاصفة تشير الى مقتل اكثر مئتي شخص منذ الجمعة. واوضحت المصادر نفسها ان 144 شخصا آخرين ما زالوا مفقودين واكثر من اربعين الفا آخرين لجأوا الى مراكز ايواء. وفي دافاو رجحت السلطات المحلية مقتل 37 شخصا في حريق في مركز تجاري. وتبعد هذه المدينة الواقعة في جزيرة مينداناو ايضا حوالى الف كيلومتر عن مانيلا. وهي اكبر مدينة في جنوب الفلبين ويبلغ عدد سكانها حوالى 1,5 مليون نسمة.
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