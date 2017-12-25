الجيش اليمني يخترق أصعب عقبة نحو صنعاء

صنعاء- الوكالات: سيطر الجيش اليمني بعد حصار استمر لأيام بشكل كامل على «تبّة القنّاصين» الاستراتيجية في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء، والتي اعتبرها خبراء عسكريون اختراقاً ميدانياً مهماً وكسر «كلمة السر» في تباطؤ التقدم نحو العاصمة.

وتعد «تبة القناصين» سلسلة جبال متقاربة وشاهقة وتطل على جميع مناطق بران إلى أطراف مسورة وعلى مديرية أرحب المجاورة شمال صنعاء.

وفرض الجيش اليمني حصاراً خانقاً من جميع الاتجاهات على جبال القناصين، لمدة 6 أيام، كما أغلق جميع طرق الإمداد على من بقي من الحوثيين فيها، وبحسب مصدر عسكري فقد تم العثور عند اقتحام التبة على 15 قتيلا من قناصي الحوثيين قضوا بسبب انقطاع الغذاء والماء عنهم. وأكد المصدر، أن الجيش نفذ عملية التفاف على تبة القناصين بنحو 10 كيلومترات من التضاريس الوعرة وتمت السيطرة عليها بشكل كلي، ويجري تطهيرها من آلاف الألغام والعبوات الناسفة، المتحكم بها عن بعد، والتي زرعتها ميليشيات الحوثي لإعاقة التقدم.

