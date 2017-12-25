«الجنايات» قضت بحبس فؤاد الرفاعي 5 سنوات وأمرت بإغلاق مركز «وذكر»

قضت محكمة الجنايات أمس بحبس الداعية فؤاد الرفاعي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت باغلاق مركز «وذكر» في شكويين مقدمتين من المحامي علي العلي ودلال الخياط على خلفية ازدراء المذاهب ومخالفة قانون الوحدة الوطنية . وكان العلي أكد في شكواه ان الرفاعي ازدرى فئة من المجتمع وأثار فتنة طائفية وسب وقذف وأساء استخدام الهاتف طبقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19/2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية والمادتين 209، 210 من قانون الجزاء الكويتي والمادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت. واكتشف علي العلي قيام المشكو في حقه صاحب الحساب المشار إليه أعلاه بنشر ما هو محظور طبقاً للمرسوم بقانون رقم 19/2012 باستخدام هاتفه النقال وحسابه على شبكة تويتر الإلكتروني بان أورد تغريدة على موقع تويتر تخص الطائفة الشيعية بالكويت التي ينتمي اليها الشاكي، وانهى أن ما قام به المشكو في حقه معاقب عليه بموجب المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 19/2012 و بنص المادتين 209 و 210 من قانون الجزاء والمادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت.

