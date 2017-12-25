الامتناع عن عقاب 3 شباب قاموا بضرب آخرين في منطقة ساحلية

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس 3 مواطنين سنتين مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا بالامتناع عن النطق بعقابهم على ان يقدم كل منهم تعهدا مصحوباً بكفالة مالية بعد قيامهم بالتعدي على آخرين والاشتباك معهم في متنزه بحري. وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين أنهم أحدثوا عمدا وآخرون مجهولون بالمجني عليه أذى بأن تعدوا عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي والتي أفضت الى إصابته بآلام بدنية شديدة، وأحدثوا عمداً وآخرون مجهولون بالمجني عليهم بأن تعدوا عليهم بالضرب على نحو محسوس. وتتلخص تفاصيل القضية فيما شهد به أحد المجني عليهم انه في يوم الواقعه تعرض للضرب وباقي الشهود من قبل المتهمين حيث انه وباقي المجني عليهم كانوا متواجدين في الشاليه فدخل عليهم شخص لا يعرفونه طلب الجلوس معهم فأخرجوه من الشاليه وبعد حوالي ساعة عاد ذلك الشخص مع باقي المتهمين وأشخاص آخرين لا يعرفونهم فسمع صراخا من خارج الشاليه وشاهد واقعة الشجار التي حدثت للشهود وأنه تعرض للضرب من قبل المتهمين الأول والثاني بأن قام المتهم الأول بضربه بيده وقام المتهم الثاني بضربه بآلة حادة على رأسه وذلك بمشاركة أشخاص آخرين معهما لا يعرفهم فأحدثوا به إصابته الواردة في تقرير الطب الشرعي .

وحضر المحامي عبدالله العلندا عن المتهمين ودفع بخلو الأوراق من الأدلة وتناقض أقوال المجني عليهم وشيوع الاتهام وعدم معقولية الواقعة، مطالباً ببراءتهم أصليا واحتياطيا بالامتناع عن النطق بعقابهم .

