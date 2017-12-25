«الكلية» ألزمت ديوان الخدمة ببدل إيجار لـمعلمة وافدة

ألزمت المحكمة الكلية الدائرة اداري رئيس ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية بصرف بدل سكن لـ «معلمة وافدة» طبقا لحكم المحكمة الدستورية .

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المعلمة المحامية خولة مبارك الحساوي مطالبة بتسوية حالة موكلتها وفق مؤهلاتها العلمية وما يترتب على ذلك من آثار واستحقاقها لفرق بدل السكن طبقا لحكم المحكمة الدستورية، وذلك على سند من القول انها تشغل وظيفة معلمة لدى الوزارة وفق احكام العقد الثاني وقد صرف لها بدل سكن بواقع 60 ديناراً شهريا طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه 1 لسنة 2011 الا ان المحكمة الدستورية قضت في الطعن رقم 2/ لسنة 2015 بعدم دستورية البند ثانيا من القرار المشار إليه فيما تضمنه من التفرقه في هذا البدل بين الانثى والذكر اذا بصرف الاخير 150 ما يعني أحقية المعلمة في صرف فرق بدل السكن بواقع 90 دينارا .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انما يحوز حجية مطلقة والتي لا يقتصر اثرها على الخصوم في الدعوى الدستورية وانما ينصرف الى الكافة وتلتزم به الدولة بكامل سلطتها ومن ثم يصبح لزوم ذلك ان المدعية تستحق صرف بدل السكن المستحق لها بواقع 150 ديناراً شهريا، ولما كانت جهة الادارة لم تنكر على المدعية توافر الشروط المطلوبة لصرف البدل المطالب به .

