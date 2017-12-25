إلزام مواطن بدفع 81 ألف دينار لآخر

قضت المحكمة المدنية بإلزام مواطن بدفع 81 ألف دينار لمواطن آخر بموجب إقرار دين.وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية إيلاف الصالح بصفتها وكيلة عن المدعي ان الأخير يدين المدعى عليه بمبلغ 40 ألف دينار و41 ألف دينار بموجب إقرار دين موقع من المدعى عليه ، بيد أن الأخير قد امتنع عن السداد رغم المحاولات الودية وبعد رفض استصدار أمر أداء المبلغ قامت المحامية الصالح برفع دعوى مدنية لمطالبة المدعى عليه بالمبلغ .وقدمت الصالح إلى المحكمة حافظة مستندات تثبت إقرار المدعى عليه باستلام المبلغ المطلوب وتعهد بتسوية المديونية عند طلبها وذيل الإقراربتوقيع منسوب إلى المدعى عليه، مؤكدة أنه لم ينكر ويجحد المبلغ المطلوب وهو قادر وميسر وباستطاعته دفع المبلغ المطلوب.واستجابت المحكمة للمحامية الصالح وقضت بالزام المدعى عليه بأداء مبلغ 81 ألف دينار للمدعي .
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