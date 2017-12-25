«الاستئناف» رفضت دعوى 6 شقيقات ضد أخيهن للانتفاع من عقار والدهن المتوفى

ألغت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية حكم محكمة اول درجة القاضي بإلزام مواطن بأن يؤدي الى شقيقاته مبلغ وقدره 41 ألف دينار مقابل الانتفاع لكل واحدة منهن والقضاء مجددا برفض الدعوى.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها الشقيقات الست ضد شقيقهم المواطن مؤكدين على سند من القول ان والدهم المرحوم توفي وترك المنزل وانحصر ميراثه الشرعي فيهم وقد ترك المنزل وقام الأخير ووضع يده على العقار منذ وفاة المرحوم موروثهم وقام باستغلال إحدى شقق الدور الأول ورفض تمكينهم من الانتفاع به برغم أحقيتهم كأحد

الورثة. وحضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المواطن مؤكدا أن الأوراق قد خلت مما يشير الى ان قد تجاوز بانتفاعه لتلك الشقة نصيبه الشرعي في عقار التداعي حتى يحق للمستأنف ضدهن مطالبته بنصيبهن في الريع عن ذلك التجاوز باعتباره متنفعاً بحصة تدخل في نصيبهن كما أن الأوراق قد خلت ايضا مما يشير الى ان المستأنف قد حال بين المستأنف عليهن وبين الانتفاع بنصيبهن في العقار.

ومن ثم يكون طلباتهن أمام محكمة أول درجة قد أقيمت على غير سند صحيح لعدم تقديم الدليل على انتفاع المستأنف بنصيبهم في عقار التداعي.

