«الاستئناف» رفضت دعوى 6 شقيقات ضد أخيهن للانتفاع من عقار والدهن المتوفى

ألغت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية حكم محكمة اول درجة القاضي بإلزام مواطن بأن يؤدي الى شقيقاته مبلغ وقدره 41 ألف دينار مقابل الانتفاع لكل واحدة منهن والقضاء مجددا برفض الدعوى. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها الشقيقات الست ضد شقيقهم المواطن مؤكدين على سند من القول ان والدهم المرحوم توفي وترك المنزل وانحصر ميراثه الشرعي فيهم وقد ترك المنزل وقام الأخير ووضع يده على العقار منذ وفاة المرحوم موروثهم وقام باستغلال إحدى شقق الدور الأول ورفض تمكينهم من الانتفاع به برغم أحقيتهم كأحد الورثة. وحضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المواطن مؤكدا أن الأوراق قد خلت مما يشير الى ان قد تجاوز بانتفاعه لتلك الشقة نصيبه الشرعي في عقار التداعي حتى يحق للمستأنف ضدهن مطالبته بنصيبهن في الريع عن ذلك التجاوز باعتباره متنفعاً بحصة تدخل في نصيبهن كما أن الأوراق قد خلت ايضا مما يشير الى ان المستأنف قد حال بين المستأنف عليهن وبين الانتفاع بنصيبهن في العقار. ومن ثم يكون طلباتهن أمام محكمة أول درجة قد أقيمت على غير سند صحيح لعدم تقديم الدليل على انتفاع المستأنف بنصيبهم في عقار التداعي.
السنافر
أعلن النائب عمر الطبطبائي عن تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحا بقانون لتعديل احكام مرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية انطلاقا من تعزيز ...
وقعت البلدية عقد ادارة وتشغيل مشروع برايح سالم بقيمة 2 مليون دينار مع الصندوق الوطني لدعم المشاريع الشبابية بحضور وزير الاشغال وزير البلدية حسام ...
تحسنت أسعار الذهب تدريجيا خلال شهر ديسمبر الحالي بعد تراجعها خلال الشهرين الماضيين في ضوء ترقب الأسواق حينها لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ...
تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت، تنطلق فعاليات معرض ميكر فير الكويت في الفترة من 6 الى 10 ...
أكد رئيس الحزب العربي الناصري سيد عبدالغني أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بريء من جميع الاتهامات التي توجه إليه بين الحين والآخر بأنه السبب الرئيس ...