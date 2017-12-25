تأجيل قضية الإساءة للإمارات إلى 21 يناير

قررت محكمة الجنايات تأجيل قضية امن الدولة المتهم فيها عبدالله الصالح بتهمة المساس بالإمارات وحكامها لجلسة 21 يناير المقبل لسداد رسم الدعوى المدنية من المحامي حسين العصفور بصفته وكيلاً عن المدعين بالحق المدني ولإعلان المتهم . وقال العصفور في شكواه، انه وفي غضون شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الحالي، دأب المشكو في حقه واستمر على الاساءة إلى الدول العربية، خصوصاً دولة الامارات العربية، الذي اعتاد في برنامجه الذي يقوم باعداده وتقديمه بدولة قطر، على الاساءة والتدخل في شأن النظام الامارتي وحكامه ووصفهم بعبارات تمس من كرامتهم وكرامة شعبهم ودولتهم الكويت، ثم يقوم بعد ذلك بنشر مقاطع من برنامجه متدخلا بحدة وقوة في شأن الامارات.

