مواطن مطلوب مالياً وجنائياً سقط في السالمية

ألقت دوريات النجدة مساء الأول من أمس القبض على مواطن مطلوب على ذمة قضايا مالية وجنائية في منطقة السالمية وأحالته إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.وفي التفاصيل، بأنه وخلال قيام رجال دوريات النجدة مساء الأول من أمس نقطة تفتيش في منطقة السالمية، صادف مرور سيارة يقودها مواطن في العقد الرابع من عمره بانت عليه علامات الخوف والارتباك وبعد الاستعلام عنه اتضح أنه مطلوب على ذمة قضايا جنائية ومالية، فتم ضبطه وإحالته إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.
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