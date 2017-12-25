عفيفه ناصر محمود القبان، أرملة يوسف عبدالله النامي، 72 عاماً، شيعت، الرجال: السرة، ق3، ش14، م39، ت: 97161117، النساء: حطين، ق2، ش17، م57 جاسم محمد هاشم الزامل، 34 عاماً، شيع، الرجال: العزاء بالمقبرة، ت: 66649446، النساء: مبارك الكبير، ق1، ش10، م29 سميه إبراهيم عبدالسلام ملا حسين التركيت، 59 عاماً، شيعت، الرجال: الفيحاء، ديوان التركيت، ت: 55276876، النساء: العدان، ق2، ش88، م12، ت: 99577254 حسين عبدالله علي محمد قاسم اشكناني، 88 عاماً، شيع، الرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، ت: 65990602، النساء: الشهداء، ق2، ش203، م8 هيا سمير الصانع، أرملة عبدالعزيز الدغيشم، 91 عاماً، شيعت، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق3، شارع عبدالوهاب الفارس، م20، ت: 99235238، النساء: الزهراء، ق5، ش502، م17، ت: 97809002 مساعد عبدالله إبراهيم الخزام، 66 عاماً، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الروضة، ق2، ش20، م29، ت: 99046644، النساء: قرطبة، ق2، ش1، م23إنا لله وإنا إليه راجعون
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تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت، تنطلق فعاليات معرض ميكر فير الكويت في الفترة من 6 الى 10 ...
أكد رئيس الحزب العربي الناصري سيد عبدالغني أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بريء من جميع الاتهامات التي توجه إليه بين الحين والآخر بأنه السبب الرئيس ...