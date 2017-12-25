الأزرق للنهوض أمام عُمان الليلة

يقف الأزرق أمام مفترق طرق عندما يواجه نظيره العماني في 08:00 مساء اليوم على ستاد جابر ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لـ خليجي 23 التي تستضيفها الكويت حتى 5 يناير المقبل، فيما يسعى المنتخبان السعودي والإماراتي لوضع قدم في نصف نهائي البطولة عندما يلتقيان في 05:30 مساء على الملعب ذاته.

وخسر الأزرق اللقاء الأول في المجموعة أمام السعودية 1-2، وبالمثل خسرت عمان أمام الإمارات 0-1، لذلك ستكون مباراة الليلة حاسمة لمشوار المنتخب الكويتي في البطولة، فالفائز فيها سيحتفط بأمل المنافسة والخاسر سيودع المسابقة الخليجية بنسبة كبيرة.

وسيكون الأزرق مدعوماً الليلة بعشاقه الذين وقفوا خلف الفريق في المباراة الأولى، الأمر الذي يزيد من همة اللاعبين من اجل تحقيق الفوز وتعويض الخسارة والنهوض من الكبوة.

وتضع الجماهير المتعطشة لمشاهدة الأزرق بعد غياب طويل عن الساحة الدولية، أمالاً كبيرة على لاعبي المنتخب من أجل العودة إلى دائرة المنافسة، ومواصلة المشوار للظفر باللقب الحادي عشر في تاريح البطولة.

