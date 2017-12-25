الخليفة: حفل شرق لم يكن «ماجناً» والرقابة اعترضت على ملابس المذيعة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي الليلة قبل الماضية بخبر حول إقامة حفل ماجن في مسرح دعيج الخليفة بمنطقة شرق أحياه المطرب العراقي اوراس ستار ظهرت خلاله مقدمة الحفل بلباس غير محتشم، كما شهد الحفل وفق ما تردد في مواقع التواصل هرجاً ومرجاً ورقصاً بين الشباب والبنات.

النهار سعت لاستيضاح حقيقة الأمر فتوجهت إلى الشيخ دعيج الخليفة لتسأله عما حدث بالضبط، حيث أكد الخليفة ان الحفل كان مقاماً تحت رعايته وفي مسرح دعيج الخليفة في شرق وان هذا الحفل تميز بالمستوى الفني الرفيع ولم يشهد أي خروج عن المألوف.

وأوضح ان الرقابة المسؤولة طالبت بتغيير ملابس مذيعة الحفل بعدما قامت بتقديم الفنان عبدالسلام الزايد ورأت الرقابة ان ما ارتدته المذيعة لا يتناسب مع الحفل. وأشار إلى انه تم لفت نظر المذيعة لهذا الأمر وطُلب منها بشكل ودي تغيير ملابسها حيث تم تغيير المذيعة واستمرت الحفلة وسط تجاوب جماهيري وتميز من نجوم الحفل. وقال الخليفة: سعيد بالتعاون الإيجابي من قبل عناصر الرقابة التابعين لوزارة الاعلام، وبتوجيهاتهم وتوصياتهم، وقد قامت عناصر الرقابة بكتابة تقرير اشادت فيه بالتعاون من قبل العناصر المنظمة للحفل. وقال: يبدو ان هنالك التباساً بشأن حفل آخر أقيم في باحة كشك مبارك حيث غادر جميع نجومه مباشرة البلاد الى دولهم.

وأشار الخليفة الى ان الحفل الذي اقيم تحت رعايته شارك فيه كل من عبدالسلام الزايد واوراس ستار مطرب اغنية تورط التي تحقق حالياً نجاحاً كبيراً واستقبلت من قبل الجمهور بتفاعل ايجابي.